18 советских вещей из нашего детства, о назначении которых мы и не догадывались
Наверное, у каждого, кто рос в СССР, сохранилась память хотя бы об одной вещи, назначение которой трудно понять сегодня, в 2019 году. Было много полезного и крутого: неубиваемые ремни для чемодана, механические машинки для стрижки, бритвы и ручные соковыжималки. А советский эспандер и сейчас не каждый сожмет в руке.
Мы в AdMe.ru решили посвятить этот пост советским вещам и выяснить у читателей, что приносит им пользу в хозяйстве до сих пор и какие раритетные находки вызывают настоящую ностальгию.
У вас был дома такой ремень для чемодана? Даже сейчас это весьма полезная вещь для переноски коробок и всяких тяжестей
Вряд ли хоть один современный подросток сообразит без помощи гугла, что это бигуди
Колышки для гольфа, на которые ставится мяч
Перчатки-кольчуга защищают руки мясника во время работы
Арифмометр «Феликс» — самая распространенная счетная машина в СССР
Механическая бритва «Спутник». У вашего отца или деда наверняка была такая
Тест на возраст: отправьте это фото знакомым с вопросом «Что это и куда крепится?» (Правильный ответ: катафоты для велосипеда)
Машинка для поднятия петель на женских чулках. Кто пользовался?
«Кухонные аксессуары наших бабушек. Приспособление для нарезания ломтиками мягких сыров или масла»
Советский эспандер будет не так-то просто сжать: в его основе металлические пружины
Складные зимние удочки
Ручная соковыжималка для цитрусовых и ягод. Главное, не пытаться в ней отжать яблоки
Механическая машинка для стрижки
Похоже на фен, но это микрофон
С помощью такого нумератора когда-то отпечатывали порядковый номер на билетах и документах
Домашний тренажер
Знатоки, рассудите: это пирожковая вилка или вилка для мяса?
Скороварка. Кто-нибудь пробовал готовить в ней рыбные консервы?
Какими вещами времен СССР вы с удовольствием пользуетесь до сих пор?
Фото на превью radmila / meshok