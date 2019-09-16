18 советских вещей из нашего детства, о назначении которых мы и не догадывались

54 5 35 27k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наверное, у каждого, кто рос в СССР, сохранилась память хотя бы об одной вещи, назначение которой трудно понять сегодня, в 2019 году. Было много полезного и крутого: неубиваемые ремни для чемодана, механические машинки для стрижки, бритвы и ручные соковыжималки. А советский эспандер и сейчас не каждый сожмет в руке.

Мы в AdMe.ru решили посвятить этот пост советским вещам и выяснить у читателей, что приносит им пользу в хозяйстве до сих пор и какие раритетные находки вызывают настоящую ностальгию.

У вас был дома такой ремень для чемодана? Даже сейчас это весьма полезная вещь для переноски коробок и всяких тяжестей

Вряд ли хоть один современный подросток сообразит без помощи гугла, что это бигуди

Колышки для гольфа, на которые ставится мяч

Перчатки-кольчуга защищают руки мясника во время работы

Арифмометр «Феликс» — самая распространенная счетная машина в СССР

Механическая бритва «Спутник». У вашего отца или деда наверняка была такая

Тест на возраст: отправьте это фото знакомым с вопросом «Что это и куда крепится?» (Правильный ответ: катафоты для велосипеда)

Машинка для поднятия петель на женских чулках. Кто пользовался?

«Кухонные аксессуары наших бабушек. Приспособление для нарезания ломтиками мягких сыров или масла»

Советский эспандер будет не так-то просто сжать: в его основе металлические пружины

Складные зимние удочки

Ручная соковыжималка для цитрусовых и ягод. Главное, не пытаться в ней отжать яблоки

Механическая машинка для стрижки

Похоже на фен, но это микрофон

С помощью такого нумератора когда-то отпечатывали порядковый номер на билетах и документах

Домашний тренажер

Знатоки, рассудите: это пирожковая вилка или вилка для мяса?

Скороварка. Кто-нибудь пробовал готовить в ней рыбные консервы?

Какими вещами времен СССР вы с удовольствием пользуетесь до сих пор?