18 сердцеедов прошлого, на которых и сейчас глядеть — одно наслаждение
Ученые выяснили, что эволюция делает женщин все более привлекательными, а вот мужчины во внешности не меняются вовсе. Но фото прошлых лет показывают, что природа уже наградила некоторых мужчин красотой и обаянием сполна.
Редакция AdMe.ru собрала фото мужчин с 1920-х до 1980-х годов, которые могли считаться настоящими сердцеедами в свое время.
«Мой прапрадедушка выглядел настоящим ловеласом. Это 1920-е годы»
«Мой дедушка на своем выпускном»
«Уже с 16 лет мой папа не давал дамам шанса уберечь свои сердца»
«Мой дедуля (справа) в 50-е»
«Дедуля был весьма щеголеватым в свои 18 лет»
«Дедушка в 1950-е. Он так стильно одевался до конца своих дней»
«Мой дед в свои 20 лет, 1950-е годы»
«Мой 18-летний дедушка. Около 1951 года»
«Дедуля в 1952 году»
«Мой дедушка в 22 года и в почти 99 лет»
«Мой папа в 1970 году в старших классах школы»
«Отец (слева) и дядя в 1979 году»
«Мой отец в 80-е годы на виндсерфинге в Нидерландах»
«Мой папа в 18 лет, примерно в 1988 году. Его прозвище было Губы, из-за того что он слишком много болтал»
«Мой отец в конце 80-х»
«Мой отец в конце 80-х. Он был известным манекенщиком в Польше»
«Мой тесть в 1989 году»
«За моего красавца-папу (на фото слева) мама вышла против воли отца. И ее отец не приехал на свадьбу. Так что к алтарю маму повел мой дядя (на фото справа)»
Сохранились ли у вас старые снимки ваших родителей, бабушек и дедушек? Будем рады, если вы покажете их нам и нашим читателям.
Фото на превью unusedusername42 / Reddit, Infantry11B420 / Reddit
AdMe/Ностальгия/18 сердцеедов прошлого, на которых и сейчас глядеть — одно наслаждение
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