18 устаревших, но любимых предметов, которые нельзя заменить даже самыми совершенными гаджетами
Технологии не стоят на месте: то, что казалось совершенным вчера, сегодня уже не представляет большой ценности. Однако не всегда эта непреложная истина работает: часто мы предпочитаем дорогие сердцу вещи даже тем новинкам, которые призваны облегчить всем нам существование.
AdMe.ru не смог пройти мимо душевного обсуждения пользователей Reddit, где они поделились впечатлениями о простых вещах, которые невозможно заменить их более усовершенствованными аналогами. И дело здесь вовсе не в излишней экономии: просто некоторые предметы способны оставить особый след в наших сердцах.
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Калькуляторы. Калькуляторы в смартфонах ужасны. Гораздо удобнее использовать обычные калькуляторы, одним из которых я до сих пор пользуюсь со школьных времен. Клавиши, которые можно потрогать, позволяют совершать меньше опечаток. А еще, кстати, такие калькуляторы могут решать уравнения и экспоненты. © Eichberg / Reddit
- Ретроприставки. Приставка Play Station 2 — уже устаревший гаджет, но я все еще думаю, что она прекрасна. В ней же столько игр из детства! © Dalekbuster523 / Reddit
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Блокноты. Да, я люблю хранить у себя разные блокноты. И хотя большинство из них лежит на полках, они все равно выглядят очень мило. © usernameemma / Reddit
- Будильники. А я до сих пор пользуюсь часами с радио и будильником, которые мама подарила мне в 8-м классе. Сейчас мне 37, и этот будильник — единственное, что может меня разбудить. © PhishStatSpatula / Reddit
- Чернильные ручки. Я коллекционирую чернильные ручки с детства и не понимаю, как люди могут пользоваться другими штуками для письма. Есть что-то такое в этих ручках, что делает их такими приятными в использовании. © xyrt123 / Reddit
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Распечатанные фотографии. А я все еще люблю распечатывать фотографии, особенно фото моей дочери. Я бы очень хотел сохранить их все и однажды взглянуть на них вместе с ней. © QuailDad / Reddit
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Довоенные швейные машинки. Я такую себе купила на блошином рынке. Единственное, что в ней современного, — это маленький электрический моторчик, который я сама же и установила. Я совершенно уверена, что эти машинки способны пережить даже падение метеорита. © Paladinni / Reddit
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Бумажные календари и планнеры. Я не знаю, почему мне так не нравится писать что-либо на моем смартфоне. Я настолько привык к планнерам, что пишу туда вообще все: дни рождения, каникулы, разные события. © ext_1566 / Reddit
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Айподы. На моем стареньком айподе хранится аж 7 000 разных треков, 3 000 из которых я загрузил из старых CD-дисков и хранил так лет 15. © coup-d-etat / Reddit
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Мерные ложки. Моя мама подарила мне такие ложки, когда я поступила в колледж. Сейчас мне 61, и я до сих пор ими пользуюсь. © MTBandJ-FM /Reddit
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Проводная мышь для компьютера. Главная причина того, почему я до сих пор пользуюсь проводной мышкой, состоит в том, что такую мышь не надо постоянно заряжать и менять ей батарейки. Она просто работает — и все. © OldMork / Reddit
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Доски для письма. Мне без разницы, насколько круты свойства Zoom: он никогда не сможет победить в удобстве обычную доску для письма. Да и что сравнится с удовольствием, когда ты стираешь маркер и набрасываешь от руки какие-нибудь интересные идеи. © ribnag / Reddit
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Бумажные книги. Есть что-то притягательное в чувстве, когда ты трогаешь обложку книги, чувствуешь ее в своей руке и вдыхаешь аромат бумаги. А разноцветные корешки книг способны невероятно преобразить любую полку. © PensiveSilver / Reddit
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Цветные ручки и стикеры. Думаю, что я не совру, если скажу, что одна из самых приятных частей моей жизни — это моменты, когда я использую цветные гелевые ручки и разные стикеры. © amindfulloffire / Reddit
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Механические часы. Есть что-то запретное в мысли о том, что у тебя есть такая изначально устаревшая, но прекрасная технология. А ты, ко всему прочему, еще и носишь ее всегда с собой. © AloysiusGrimes / Reddit
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Проводные наушники. Мне нравится использовать обычные наушники с проводами, так как их не надо постоянно заряжать. © coldgator / Reddit
- Френч-пресс. Я наслышан о том, что кофемашины гораздо практичнее френч-прессов, но мне просто нравится сам процесс: этот аромат кофе, который разливается по дому, когда я открываю кофейник, просто бесподобен. Я люблю помешивать кофе, пока он варится. Я люблю нажимать на поршень френч-пресса. Это приятное чувство задает весь мой день. © TannedCroissant / Reddit
- Виниловые пластинки. Конечно, гораздо удобнее и проще слушать музыку на телефоне, но иногда бывают дни, когда ты просто хочешь поудобнее устроиться и расслабиться. В такие дни я включаю хиты Билли Джоэла и просто наслаждаюсь жизнью. © jazzcasino / Reddit
А с какими устаревшими, но такими родными вещами никогда не захотите расстаться вы?