18 устаревших, но любимых предметов, которые нельзя заменить даже самыми совершенными гаджетами

Бумажные календари и планнеры. Я не знаю, почему мне так не нравится писать что-либо на моем смартфоне. Я настолько привык к планнерам, что пишу туда вообще все: дни рождения, каникулы, разные события. © ext_1566 / Reddit

Айподы. На моем стареньком айподе хранится аж 7 000 разных треков, 3 000 из которых я загрузил из старых CD-дисков и хранил так лет 15. © coup-d-etat / Reddit

Мерные ложки. Моя мама подарила мне такие ложки, когда я поступила в колледж. Сейчас мне 61, и я до сих пор ими пользуюсь. © MTBandJ-FM /Reddit