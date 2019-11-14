18 фото, которые вмиг перенесут вас на 20 лет назад
Детство и юность — прекрасная пора, которая вспоминается с радостью, даже если она пришлась на смутные 90-е. Мы носили топы с Ди Каприо, слушали Губина, обменивались вкладышами из жвачки Love is, и не было никого счастливее тех нас.
AdMe.ru приглашает всех, кто старше 25, предаться ностальгии вместе с нами. Обещаем, эти 18 фотографий воскресят в вашей памяти самые светлые моменты из прошлого.
18. Мамина косметика с тенями всех цветов радуги
17. Зена, которой восхищались и девчонки, и мальчишки
16. Книги, которые мы могли цитировать по памяти
15. Этот стульчик, кажется, мог бы прослужить пару веков
14. Печати, которые засыхали через пару недель, но мы их не выкидывали, а коллекционировали
13. Самым большим разочарованием было обнаружить в киндер-сюрпризе это:
12. Или это:
11. Дождаться автобус-гармошку хотели все дети. Помните эту карусель?
10. Попробуйте объяснить современным детям, как это — грызть кисель
9. Хотя бы у одного члена семьи непременно был этот теплый и колючий шарф
8. «Ходить в шубе было трудно, руки опустить до конца — совсем невозможно. Как-то в садике все вышли гулять, и я пошла. А потом оказалось, что встать в этой шубе, если поскользнулся, непросто. Так и лежала, как черепаха, пока не вернулся воспитатель. К чести шубы — не замерзла абсолютно»
7. Такой пенал был только у нескольких человек в классе, и все остальные жутко завидовали
6. Заколки-бабочки, которые вечно путались в волосах
5. Одни собирали наклейки в альбомах, другие клеили прямо на стены или мебель
4. А у вас был знакомый Сережа, которому приходилось постоянно выслушивать шутки в духе «И Сережа тоже»?
3. Фотографии обязательно распечатывались и хранились в таких альбомах
2. Играя с этим троллем, мы всегда хихикали и краснели, ведь у него сзади зачем-то был поцелуй
1. Мы все собирали эти магические цифры. Теперь их нет, потому что сыр маркируют по-другому
Какие вещи вызывают у вас приступ теплой ностальгии?
Фото на превью Makovkat / Pikabu