18 фото, которые вмиг перенесут вас на 20 лет назад

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Детство и юность — прекрасная пора, которая вспоминается с радостью, даже если она пришлась на смутные 90-е. Мы носили топы с Ди Каприо, слушали Губина, обменивались вкладышами из жвачки Love is, и не было никого счастливее тех нас.

AdMe.ru приглашает всех, кто старше 25, предаться ностальгии вместе с нами. Обещаем, эти 18 фотографий воскресят в вашей памяти самые светлые моменты из прошлого.

18. Мамина косметика с тенями всех цветов радуги

17. Зена, которой восхищались и девчонки, и мальчишки

16. Книги, которые мы могли цитировать по памяти

15. Этот стульчик, кажется, мог бы прослужить пару веков

14. Печати, которые засыхали через пару недель, но мы их не выкидывали, а коллекционировали

13. Самым большим разочарованием было обнаружить в киндер-сюрпризе это:

12. Или это:

11. Дождаться автобус-гармошку хотели все дети. Помните эту карусель?

10. Попробуйте объяснить современным детям, как это — грызть кисель

9. Хотя бы у одного члена семьи непременно был этот теплый и колючий шарф

8. «Ходить в шубе было трудно, руки опустить до конца — совсем невозможно. Как-то в садике все вышли гулять, и я пошла. А потом оказалось, что встать в этой шубе, если поскользнулся, непросто. Так и лежала, как черепаха, пока не вернулся воспитатель. К чести шубы — не замерзла абсолютно»

7. Такой пенал был только у нескольких человек в классе, и все остальные жутко завидовали

6. Заколки-бабочки, которые вечно путались в волосах

5. Одни собирали наклейки в альбомах, другие клеили прямо на стены или мебель

4. А у вас был знакомый Сережа, которому приходилось постоянно выслушивать шутки в духе «И Сережа тоже»?

3. Фотографии обязательно распечатывались и хранились в таких альбомах

2. Играя с этим троллем, мы всегда хихикали и краснели, ведь у него сзади зачем-то был поцелуй

1. Мы все собирали эти магические цифры. Теперь их нет, потому что сыр маркируют по-другому

Какие вещи вызывают у вас приступ теплой ностальгии?