18 фото, которые вмиг перенесут вас на 20 лет назад

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Детство и юность — прекрасная пора, которая вспоминается с радостью, даже если она пришлась на смутные 90-е. Мы носили топы с Ди Каприо, слушали Губина, обменивались вкладышами из жвачки Love is, и не было никого счастливее тех нас.

AdMe.ru приглашает всех, кто старше 25, предаться ностальгии вместе с нами. Обещаем, эти 18 фотографий воскресят в вашей памяти самые светлые моменты из прошлого.

18. Мамина косметика с тенями всех цветов радуги

© olx  

18 фото, которые вмиг перенесут вас на 20 лет назад

17. Зена, которой восхищались и девчонки, и мальчишки

© Xena: Warrior Princess  

18 фото, которые вмиг перенесут вас на 20 лет назад

16. Книги, которые мы могли цитировать по памяти

18 фото, которые вмиг перенесут вас на 20 лет назад

15. Этот стульчик, кажется, мог бы прослужить пару веков

14. Печати, которые засыхали через пару недель, но мы их не выкидывали, а коллекционировали

18 фото, которые вмиг перенесут вас на 20 лет назад

13. Самым большим разочарованием было обнаружить в киндер-сюрпризе это:

12. Или это:

18 фото, которые вмиг перенесут вас на 20 лет назад

11. Дождаться автобус-гармошку хотели все дети. Помните эту карусель?

© GIBORYAN / Pikabu  

18 фото, которые вмиг перенесут вас на 20 лет назад

10. Попробуйте объяснить современным детям, как это — грызть кисель

© VestigialPeter / Pikabu  

18 фото, которые вмиг перенесут вас на 20 лет назад

9. Хотя бы у одного члена семьи непременно был этот теплый и колючий шарф

© avito  

18 фото, которые вмиг перенесут вас на 20 лет назад

8. «Ходить в шубе было трудно, руки опустить до конца — совсем невозможно. Как-то в садике все вышли гулять, и я пошла. А потом оказалось, что встать в этой шубе, если поскользнулся, непросто. Так и лежала, как черепаха, пока не вернулся воспитатель. К чести шубы — не замерзла абсолютно»

© Makovkat / Pikabu  

18 фото, которые вмиг перенесут вас на 20 лет назад

7. Такой пенал был только у нескольких человек в классе, и все остальные жутко завидовали

© AliExpress  

18 фото, которые вмиг перенесут вас на 20 лет назад

6. Заколки-бабочки, которые вечно путались в волосах

© AliExpress  

18 фото, которые вмиг перенесут вас на 20 лет назад

5. Одни собирали наклейки в альбомах, другие клеили прямо на стены или мебель

© borou / Pikabu  

18 фото, которые вмиг перенесут вас на 20 лет назад

4. А у вас был знакомый Сережа, которому приходилось постоянно выслушивать шутки в духе «И Сережа тоже»?

3. Фотографии обязательно распечатывались и хранились в таких альбомах

18 фото, которые вмиг перенесут вас на 20 лет назад

2. Играя с этим троллем, мы всегда хихикали и краснели, ведь у него сзади зачем-то был поцелуй

18 фото, которые вмиг перенесут вас на 20 лет назад

1. Мы все собирали эти магические цифры. Теперь их нет, потому что сыр маркируют по-другому

© nevalyashk / Pikabu  

18 фото, которые вмиг перенесут вас на 20 лет назад

Какие вещи вызывают у вас приступ теплой ностальгии?

Фото на превью Makovkat / Pikabu

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