18 фото из нулевых, на которых запечатлен дух той эпохи

Каждая эпоха запоминается чем-то своим. К примеру, всякий, кто взрослел в 90-е, вспомнит и разноцветные легинсы, и дико популярные тогда олимпийки. А кто не был подростком в нулевые, тот не поймет ни ценности дневников с фотографиями любимых звезд, ни того, зачем мы все ходили в компьютерные клубы. Но человек, на чью юность пришелся расцвет культуры начала 2000-х, при прочтении этой статьи почувствует ностальгию.

AdMe.ru публикует подборку фотографий, которые способны перенести вас на пару десятков лет назад.

«Атмосферное фото с барахолки. Отдавали за ₽ 200, но мне и фото было достаточно»

«Наткнулась на коллаж с Баффи — истребительницей вампиров, который лучшая подруга сделала для меня в начале 2000-х. Все еще обожаю его»

«Спросил у 12-летнего сына и его друзей, что это за гаджет. Услышал разные версии: взломщик шлагбаумов, сканер сигналок, биткоин-кошелек, тамагочи, радиоприемник»

Пока девчонки покупали дневники с кадрами из «Титаника», у всех мальчишек был вот такой

«Нашел среди бумажек флаер любимого компьютерного клуба и испытал приступ ностальгии»

«Один раз, правда, очень стыдно было, когда в 3 часа ночи администратор объявил на весь зал: „Кто тут такой-то? Твоя мама ждет тебя у входа!“ Я отпросился якобы заночевать у друга, а на самом деле мы взяли ночной пакет, чтобы поиграть. План был провален».

Пропуск в прошлое

«Этой симкой, кстати, пользовались до последнего и только недавно сменили на micro-SIM».

«Разбираю кладовку в родительской квартире. Нашел чемодан с компьютерными дисками, прищемил себе ностальгию»

«Наклейки, которые я уже никогда не наклею»

«Моя небольшая коллекция из нулевых»

«В очередной раз приехав в гости к родителям, перечитала одну из своих детских книг»

«Кто помнит звук модема?» — «О да, скачать 2 песни за ночь без СМС и регистрации!»

Девушки точно вспомнят этот жутко модный в нулевые маникюр

«Рылся недавно в старых вещах и нашел свой дневник-песенник, который вел в подростковом возрасте»

«Однaжды я закачу вeчepинкy, гдe бyдут игpaть тoлькo эти хиты»

А вот такое чудо у кого-нибудь завалялось?

«Дома, роясь в пакетах, нашел вот это»

«Как-то приходит ко мне друг с Sega без периферии. „Вот, — говорит, — нашел!“ Питание собрали из трансформатора от старого магнитофона, диодный мост — от китайской зарядки, конденсатор откуда-то выпаяли. Шнур подключения к телеку сделали из старого телефонного провода. Это были нулевые, мы играли как могли».

«Нашел на верхних полках шкафа. Вспоминаю, как засматривал этот журнал до дыр, мечтая о том или ином телефоне или MP3-плеере»

«Помню, запускаешь поцарапанный диск и ждешь, когда появится картинка со словом PlayStation. Протер диск и молишься». — «Еще подышать надо сначала, иначе не работает»