18 доказательств того, что жизнь в СССР не была такой дешевой, как кажется на первый взгляд

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В 1980-x на среднюю зарплату в Советском Союзе (₽ 195) можно было купить 35 бутылок водки «Столичная». Сейчас средний оклад россиянина равен ₽ 43 400. Эти деньги эквиваленты стоимости 124 бутылок «Столичной». Но для того, чтобы оценить, насколько изменилась жизнь на постсоветском пространстве после распада СССР, нельзя не обратиться и к другим цифрам. Принято считать, что раньше продукты стоили дешевле. Но какими на самом деле были финансовые возможности советских людей и чем они отличались от того, что могут себе позволить современные жители России, Украины и Беларуси?

AdMe.ru решил вспомнить жизнь в Советском Союзе и через призму ценового эквивалента сравнить ее с текущими реалиями. А для того, чтобы показать изменения максимально наглядно, мы взяли, пожалуй, самую остросоциальную профессию — учителя — и проанализировали, что представители этой сферы деятельности могли себе позволить на одну зарплату в СССР, царской России и бывших советских республиках.

Продукты на каждый день

Кстати, в дореволюционной России учитель гимназии зарабатывал 85 рублей в месяц. На эти деньги можно было купить 566 кг картофеля или 340 десятков яиц. Тогда на продукты питания средняя семья ежемесячно тратила не менее 20–25 рублей, а за отопление приходилось отдавать по 3–5 рублей.

Сладости

В царское время одна зарплата учителя была эквивалентна 141 пачке сахара-рафинада. Примечательно, что в дореволюционной России педагоги получали больше чиновников. Госслужащие среднего класса тогда зарабатывали порядка 65 рублей в месяц.

К праздничному столу

До революции 1 кг красной икры стоил 2,5 рубля. Таким образом, на зарплату учителя можно было купить целых 34 кг этого деликатеса! Однако напомним, что в то время рабочий день длился 10 часов, а отпусков фактически не существовало.

Побаловать себя

В царское время каждая барышня радовала себя и других игрой на фортепьяно. Рояль известной марки в те времена стоил 200 рублей. Чтобы его приобрести, учителю гимназии бы пришлось больше двух месяцев не есть и не пить.

Топливо и доллар

В 1913 году курс рубля к доллару составлял 1,94 рубля за доллар. Соответственно, тогда зарплата учителя была равна 43,8$. Стоит отметить, что покупательская способность российской валюты в те времена была гораздо меньше, так как цены на продукты были весьма высоки. Но, несмотря на это, учителю не требовалось совмещать несколько ставок или заниматься репетиторством, чтобы заработать достойные деньги.