17 советских вещей, которые внезапно стали популярными во всем мире

Привычки советского человека на первый взгляд могут показаться крайностями. Например, собирать пуговицы от старой одежды в коробку из-под дорогого чая или мыть пакеты. Такая бережливость объясняется годами дефицита. Сменившее его разнообразие товаров на полках магазинов не пошло на пользу окружающей среде. И то, над чем мы смеялись, сейчас кажется рациональным способом сохранить экологическое благополучие.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какие современные тренды имеют советское прошлое.

1. Сбор вторсырья

В СССР все школы имели свою норму сдачи макулатуры за год. Взрослые сдавали бумагу, чтобы получить возможность купить дефицитные товары. Теперь же собирать пробки или пластиковые бутылки — семейное правило. В городах появляются пункты приема и мусорные ящики для раздельного сбора отходов. Самым известным волонтером в экологическом направлении стал Чистомэн.

2. Фермерские продукты

Фермерские товары — современная альтернатива продукции совхозов. Уход от строгого соблюдения ГОСТов ухудшил качество товаров. Например, химические добавки для ускорения роста овощей и увеличения срока годности мясных и молочных продуктов. С популяризацией правильного питания наш современник все чаще отдает предпочтение деревенским хозяйствам.

3. П ростокваша на обед

Чтобы компенсировать потраченные деньги, наши бабушки не выкидывали скисшее молоко. Его держали в комнатной температуре примерно сутки и получали вкусный напиток или основу для оладий. Термостатный йогурт напоминает простоквашу по вкусу и все чаще появляется на витринах.

4. Натуральные пищевые красители

В советское время сложно было купить пищевой краситель. Домохозяйки использовали сок свеклы, моркови и ягод для кондитерского крема. В наши дни витрины магазинов пестрят такими товарами. Но их состав не вызывает доверия. Кулинарный стилист и фотограф Аделин Во является сторонницей здорового питания. Она использует только натуральные красители в приготовлении еды и делится результатами в своем блоге.

5. Пошив одежды в домашних условиях

В СССР модницам приходилось проводить целые вечера за швейной машинкой, чтобы выделиться среди подруг в необычном наряде. Это также объясняется дефицитом и однообразием товаров. Сейчас это больше возможность разгрузиться психологически и творчески реализовать себя. Интернет пестрит объявлениями о курсах и мастер-классах по пошиву одежды.

6. Венские стулья в интерьере

Изящный предмет интерьера производился и в Советском Союзе, но его создателем был мастер-мебельщик из Австрии Михаэль Тонет . Стулья была популярны благодаря своей прочности, цене и универсальному дизайну. Сейчас они переживают очередную волну популярности. Их привозят в дом с барахолок или бабушкиных чердаков и реставрируют.

7. Своя тара для товаров на развес и в розлив

Советские покупатели часто сдавали платно бутылки от молока и кефира. А сыпучие продукты упаковывались в бумажные пакеты. С развитием технологий и широким использованием пластика и полиэтилена пострадала экология. Чтобы уменьшить количество отходов и развить культуру осознанного потребления, в супермаркетах устанавливают рефил-станции бытовой химии. Покупатель самостоятельно определяет объем и использует многоразовую тару.

8. Зелень и овощи, выращенные дома

Зимой в СССР не всегда можно было найти в продаже зелень, особенно перед праздниками. Лук часто выращивали на подоконнике. В наши дни это не только красиво и полезно, но еще и увлекательно для детей, живущих в городе.

9. Лоскутные одеяла

В советский период такие одеяла шили в основном жители деревень. Это было хорошим развлечением в зимние вечера и способом дать вторую жизнь старой одежде. В современном интерьере дизайнеры все чаще используют лоскутное шитье. А сама техника выросла в отдельный вид творчества и стала называться «пэчворк».

10. Половики из старой одежды

По аналогии с одеялами в СССР делали половики, чтобы продлить службу вещей, которые жалко выкинуть. В наши дни их можно купить в магазине и дополнить интерьер. Например, в скандинавском стиле.

11. Одежда с вышивкой ручной работы

Для советской женщины вышивка была не только медитативным хобби, но и экономным способом подчеркнуть свою индивидуальность. Так как стильная бижутерия и аксессуары могли быть в дефиците или стоили слишком дорого. В современном мире, где все штампуется огромными партиями на фабриках, ручная работа снова становится актуальной. Она делает вещь уникальной и способна отразить внутренний мир того, кто ее носит.

12. Ватные игрушки для новогодней елки

Фигурки из ваты и клейстера были популярны в то время, когда металлические формы для выдувания стеклянных игрушек были малодоступны в производстве. В последние годы техника создания ватной игрушки возрождается, так как проста в исполнении, экономична и экологична. В интернете и на различных ярмарках все чаще появляются уникальные авторские изделия в стиле ретро.

13. Валенки

Дизайн валенок совершенствуется с годами, становится более сложным и интересным.

14. Почтовые открытки

Если раньше мы посылали почтовые открытки своим родным и друзьям из другого города, то сейчас получить приятное послание можно от незнакомца из любой точки мира и без какого-либо праздничного повода. Такое хобби называют посткроссингом. Любители не только собирают, но и печатают свои рисунки и фото на открытках.

15. Банка с пуговицами от старой одежды

Так как раньше часто шили одежду в домашних условиях, то пуговицы от старой одежды приходились кстати. Их хранили вперемешку с другими мелкими вещами. Для детей XXI века это хороший материал для развивающих и творческих занятий.

16. Туристический поход

Поход с палатками и бардовскими песнями у костра — традиционный отдых советской молодежи. Современный турист отправляется на природу, чтобы провести время наедине с собой или с семьей. А на смену гитаре пришли различные гаджеты вроде смартфона, экшен-камеры и квадрокоптера.

17. Чайный гриб как напиток

Скользкий «блин» в банке с чаем бережно передавали из дома в дом. Любители напитка верили в его полезное воздействие на здоровье. Сейчас чайный гриб переместился на витрины супермаркетов и пользуется спросом по всему миру.