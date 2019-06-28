17 примеров того, как ностальгия умеет пробуждать нежную радость где-то внутри
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У каждого из нас детство выпало на разные эпохи. Для кого-то это лихие 90-е, для кого-то — бунтарские 80-е, а для кого-то — и вовсе 2000-е. Но в одном мы сходимся: тетрадки-дневники, наклейки из жвачек, веселые дни Нептуна в лагере и бабушкин дом в деревне вызывают сильный приступ ностальгии. Именно такие фотографии собраны в нашей статье.
Мы в AdMe.ru предупреждаем, что после просмотра вам могут понадобиться платочки для глаз.
А вы тоже обливались водой на День Нептуна?
Крутые наклейки для крутых парней
Бизиборд моего детства
Мальчики — зайчики, девочки — снежинки
Этот свитер будет вечен
«Приехал в гости к бабушке, попросил полотенце. Бабушка сказала, что даст новое»
Отличный отдых, и отели не нужны
Печальный дядя Боря скрывал боль еще до того, как это стало мейнстримом
У нас мука до сих пор в такой банке хранится
Даже запах вспомнился
«Был на днях в сельской школе, где в отлично украшенном шкафчике обнаружил сокровище из различных учебных диафильмов»
Раньше на каждом доме ветерана ВОВ пионеры закрепляли символичные «звезды героев»
Кто из девочек не вырезал бумажных кукол и наряды?
И буквы из трафарета
Если у вас была такая игра, вы были самым крутым в классе
«7 дней» за август 1998-го
Эти значки прекрасно смотрелись на сумках и рюкзаках
Бонус, чтобы всплакнуть
И чтобы улыбнуться
Кажется, теперь я понимаю, почему раньше все казалось вкуснее. Сидим с сыном едим черешню. Я выбираю зеленую, гнилую и кривую, он ест оставшееся. mailbpp
Фото на превью mailbpp / pikabu
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