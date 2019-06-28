17 примеров того, как ностальгия умеет пробуждать нежную радость где-то внутри

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У каждого из нас детство выпало на разные эпохи. Для кого-то это лихие 90-е, для кого-то — бунтарские 80-е, а для кого-то — и вовсе 2000-е. Но в одном мы сходимся: тетрадки-дневники, наклейки из жвачек, веселые дни Нептуна в лагере и бабушкин дом в деревне вызывают сильный приступ ностальгии. Именно такие фотографии собраны в нашей статье.

Мы в AdMe.ru предупреждаем, что после просмотра вам могут понадобиться платочки для глаз.

А вы тоже обливались водой на День Нептуна?

Крутые наклейки для крутых парней

Бизиборд моего детства

Мальчики — зайчики, девочки — снежинки

Этот свитер будет вечен

«Приехал в гости к бабушке, попросил полотенце. Бабушка сказала, что даст новое»

Отличный отдых, и отели не нужны

Печальный дядя Боря скрывал боль еще до того, как это стало мейнстримом

У нас мука до сих пор в такой банке хранится

Даже запах вспомнился

«Был на днях в сельской школе, где в отлично украшенном шкафчике обнаружил сокровище из различных учебных диафильмов»

Раньше на каждом доме ветерана ВОВ пионеры закрепляли символичные «звезды героев»

Кто из девочек не вырезал бумажных кукол и наряды?

И буквы из трафарета

Если у вас была такая игра, вы были самым крутым в классе

«7 дней» за август 1998-го

Эти значки прекрасно смотрелись на сумках и рюкзаках

Бонус, чтобы всплакнуть

И чтобы улыбнуться

Кажется, теперь я понимаю, почему раньше все казалось вкуснее. Сидим с сыном едим черешню. Я выбираю зеленую, гнилую и кривую, он ест оставшееся. mailbpp