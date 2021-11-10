17 советских товаров, которые отличались высоким качеством тогда и держат марку до сих пор

Существует стереотип, что большая часть продукции, которая продавалась у нас давным-давно, была некачественной, поэтому импортные вещи, будь то одежда, обувь, техника, парфюм или продукты, вызывали огромный ажиотаж. Но это не так. У нас были товары, которыми можно было гордиться. Более того, они существуют до сих пор, и спрос на них не ослабевает.

Мы в AdMe.ru проанализировали рынок отечественных производителей и отобрали товары, которые покупали наши мамы и покупаем мы, потому что они классные. А в бонусе мы расскажем об одном виде искусства, который тоже стал брендом.

Сырок «Дружба»

Производство плавленых сырков «Дружба» началось в 1960-е годы. Дешевизна обеспечила небывалую его популярность среди населения. На пике популярности, в 1990 году, объем производства плавленого сыра «Дружба» составлял 10 % от всей сырной продукции в стране. Сейчас «Дружбу» продолжают выпускать на том же заводе, который в 1996 году переименовали в «Карат». Сырок все так же пользуется спросом, а в 2005 году ему даже установили памятник неподалеку от завода.

Шоколад «Аленка»

Молочный шоколад «Аленка» начали изготавливать в 1965 году. В его составе сахар, молоко сухое цельное, какао-масло, какао тертое, эмульгатор лецитин и ванилин. Правда, сейчас есть еще варианты с фундуком, изюмом и миндалем. «Аленка» практически всегда входила в состав сладких новогодних подарков для детей, а в наши дни шоколадка стала очень популярна за рубежом — российские туристы берут ее с собой в заграничные поездки в качестве небольшого сувенира. Также ее экспортируют во многие страны, например в Южную Корею.

Торт «Птичье молоко»

Конфеты Ptasie mleczko придумали в Польше в 1936 году, а спустя 30 лет стали выпускать и в Советском Союзе. А вот торт «Птичье молоко» — это уже чисто наше изобретение. Его начали делать в кондитерском цеху ресторана «Прага», он был первым и единственным тортом, на который в СССР был выдан патент. Рецепт с тех времен мало изменился, а «Птичье молоко» сейчас можно купить в любом супермаркете.

Костюмы фабрики «Большевичка»

Швейная фабрика «Большевичка» ведет свою историю с 1929 года, при основании она носила название «Москвошвей». Работники фабрики активно перенимали опыт у западных коллег и использовали самые передовые материалы и оборудование в стране, а с 80-х отшивали костюмы и другую одежду по лицензии европейских фирм. Сейчас продукцию «Большевички» можно купить в сетевых магазинах фабрики, также есть услуга пошива костюма по индивидуальному заказу.

Автомобиль «Нива»

Объективно «Нива» не самый комфортный автомобиль, но для сельской местности и поездок по бездорожью он незаменим. ВАЗ-2121 выпускался с 1977 года, и на его приобретение были огромные очереди. «Нива» является самым успешным экспортным автомобилем ВАЗа. Именно на эту модель ориентировались впоследствии заграничные производители компактных кроссоверов. «Нива» до сих пор пользуется огромным спросом в сельской местности ввиду уникальной проходимости, дешевизны и простоты эксплуатации. На ВАЗе продолжают выпускать «Нивы» разных модификаций, а на сайтах объявлений предлагаются автомобили даже 40-летнего возраста, и на них находятся покупатели. «Нива» — это наш джип, не иначе.

Краски «Невская палитра»

В 1900 году английский технолог основал в Петербурге небольшой лакокрасочный завод, а в 1934 году на его базе создали завод художественных красок. «Невская палитра» выпускает акварель, масло, темперу, гуашь и акриловые краски. Продукция завода отличается высоким качеством и пользуется спросом не только у наших художников, но также поставляется за рубеж. Кроме того, с помощью красок «Невской палитры» восстанавливают шедевры живописи в Эрмитаже, Русском музее и Третьяковской галерее.

Изделия Ломоносовского фарфорового завода

Фарфор начали производить в Петербурге еще в XVIII веке. После революции завод стал государственным, а 1925 году на выставке в Париже продукция ЛФЗ получила большую золотую медаль. В свое время над росписью продукции трудились знаменитые художники. Даже Малевич принимал участие в работе над серией посуды «Супрематизм». В 2005 году у завода сменился собственник, и ему вернули прежнее название — Императорский фарфоровый завод. Здесь по-прежнему выпускают изящные сервизы, много посуды идет на экспорт.

Павловопосадские платки

Сейчас платки производятся в Павловском Посаде на Павловопосадской платочной мануфактуре. Продукция предприятия неоднократно выставлялась на различных международных выставках и получала призы. Отличительная черта павловопосадских платков — объемное изображение цветов на шерстяной ткани. Рисунок буквально набивается на платок с помощью специальных молоточков. Такие аксессуары были актуальны во все времена. Их носили княгини, купчихи и колхозницы. Сейчас павловопосадские платки модницы сочетают с джинсами, пальто и кожаной одеждой. Также их хорошо раскупают иностранные туристы в качестве традиционных сувениров.

Лимонад «Байкал»

Лимонад «Байкал» стали выпускать как советский аналог кока-колы. Состав и технология приготовления являлись служебной тайной. Известно, что характерный аромат лимонаду придавали экстракты зверобоя, шалфея, полыни, кардамона, цветов бузины, корня солодки, а также масло хмеля, эвкалипта и некоторые другие ингредиенты. Впоследствии рецепт упростили, но это практически не отразилось на его вкусе. В целом советские лимонады содержали меньше вредных химических добавок, в их составе присутствовали экстракты дикорастущих трав и другие натуральные ингредиенты. В настоящее время под теми же брендами продается продукция разных заводов, и рецепты могут существенно отличаться. Многие из них, в частности «Байкал», экспортируются в другие страны.

Духи «Красная Москва»

Существует легенда, согласно которой духи изначально были сделаны для императрицы Марии Федоровны в 1913 году. Впрочем, версий создания этих духов много, но официальной считается одна, согласно которой духи создали парфюмеры концерна «Новая Заря». Формула духов до сих пор хранится в секрете. Флакончики «Красной Москвы» неоднократно появлялись в кино, что говорит об их немалой популярности. Духи выпускаются до сих пор, в официальном интернет-магазине «Новой Зари» флакончик емкостью 42 мл можно купить за ₽ 713, и поклонников у этого аромата немало.

Мотоциклы «Урал»

Мотоциклы «Урал» были очень популярны в СССР. Они выпускались, как правило, с коляской. В 90-е, когда автомобили стали намного доступнее, рынок мотоциклов обвалился, но Ирбитский мотоциклетный завод сумел выжить и переориентировать производство на экспорт. Сейчас 97 % продукции завода продается за рубежом — в основном в Европе, Канаде, США и Австралии. Мотоцикл «Урал» даже снялся в фильме «Призрачный гонщик — 2» с Николасом Кейджем в главной роли. За границей наши мотоциклы ценят за аутентичный внешний вид, надежность и экономичность в эксплуатации.

Вологодское масло

Первый маслозавод появился на Вологодчине в 1871 году благодаря Николаю Верещагину, старшему брату известного художника. Из-за обилия заливных лугов и прохладного климата коровы в Вологодской области дают превосходное по качеству молоко. Верещагин предложил нагревать сливки до высокой температуры, чтобы у масла появлялся ореховый привкус. На вологодское масло был разработан ГОСТ, да и сам термин «вологодское масло» появился только в 1939 году. Впоследствии это позволило урегулировать вопросы относительно того, какое масло можно, а какое нельзя называть вологодским.

Оренбургские пуховые платки

Пуховые платки в Оренбургской области вяжут с XVIII века. В XIX столетии об оренбургских платках узнали за границей, когда на выставке в Лондоне казачка М. Н. Ускова получила медаль «За шали из козьего пуха». Секрет оренбургского платка заключается в уникальных свойствах пуха местных коз — он самый тонкий в мире, но в то же время очень прочный. Когда французы попытались разводить этих коз у себя, ничего не вышло: во Франции они стали давать обычный грубый пух. Со временем вязальщицы начали объединяться в артели и кооперативы. В 60–70-е годы пуховая шаль или платок были практически у каждой советской женщины. Тогда же появилась известная песня. Сейчас объемы производства, конечно, упали, но при желании настоящий оренбургский платок все еще можно купить на одной из 2 фабрик: «ОренбургШаль» и Фабрика оренбургских пуховых платков.

Кольчугинский мельхиор

Придя в гости к маме или бабушке, обратите внимание на посуду и столовые приборы — с большой долей вероятности вы обнаружите хотя бы одно изделие завода «Кольчугинский мельхиор». Посуда сохраняла свой вид и служила верой и правдой не одному поколению. Легендарные подстаканники из отечественных поездов, которые иностранные туристы покупают в качестве сувениров, производились и производятся именно там. Классические столовые наборы, подстаканники, разнообразные подносы, чаши, молочники и прочие изделия, глядя на которые многие испытают ностальгию, можно купить в официальном интернет-магазине завода.

Фотоаппараты «ЛОМО»

Фотоаппараты «ЛОМО Компакт-Автомат» с характерной цветопередачей начали выпускать в 1982 году. Это была первая советская компактная камера, которая дала название не только фильтру в инстаграме, но и целому направлению фотографии — ломография. Их можно купить до сих пор.

Русское золото

Советские ювелирные изделия из золота отличались прочностью и не темнели со временем. Еще одной характерной чертой советских золотых украшений было высокое качество изготовления замков и креплений. Русское золото ценится выше, например, турецкого, так как в нем меньше дешевых примесей. Например, в русское золото добавляют палладий и серебро, а в турецкое — медь и никель, из-за чего оно приобретает характерный желтоватый оттенок.

Эмалированная посуда

Эмалированная посуда была в каждом советском доме. Кастрюльки, чайники, ведра, ковшики, тазы были незаменимы в хозяйстве. Эмалированные изделия производили несколько заводов, но самый старый и, пожалуй, самый известный находится в Лысьве и функционирует до сих пор. Самое главное достоинство эмалированной посуды — долговечность и безопасность. В ней можно не только готовить, но и хранить еду.

Бонус: русский балет

Русский балет стал национальным брендом еще в XIX веке. Галина Уланова, Екатерина Максимова, Майя Плисецкая были самыми титулованными советскими балеринами. Марго Фонтейн говорила о Галине Улановой: «Это чудо. Теперь мы знаем, чего нам не хватает. Я не могу выразить в словах, что такое танец Улановой, это такая магия, что я остаюсь в немом восхищении». Сейчас традиции русского балета продолжают Ульяна Лопаткина, Диана Вишнёва, Светлана Захарова, Екатерина Кондаурова, Мария Александрова, Наталья Осипова.