17 «гадких утят» показали, как они изменились со школьных времен

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Всех нас когда-то за что-то дразнили, но этим ребятам точно доставалось с лихвой. Вес, уши, зубы, очки, волосы — у каждого «гадкого утенка» была своя особая примета. Теперь они самые настоящие лебеди и жалеют только о потраченных нервах.

Редакция AdMe.ru подняла большие пальцы вверх, восхищаясь терпением и самоиронией этих красавчиков.

1.

12 и 20 лет.

2.

«Летом я выгорал и стригся под Ричарда Гира».

3.

4.

«13 и 23 года. Потребовались щепотка волшебной пыльцы и немного уверенности в себе (и много макияжа)».

5.

6.

Все равно что вернулась из-за кулис шоу в новом образе.

7.

«12, 15 и 28 лет. Да я молодею с годами!»

8.

9.

7 лет разницы.

10.

11.

Кажется, все дело было в гормонах...

12.

6 лет разницы.

13.

«15 и 26 лет. Хорошо, что я окончательно трансформировалась в женщину».

14.

15.

11 и 19 лет.

16.

«14 лет и 24 года. Кажется, я и позировать лучше научился».

17.

«16 и 26 лет. Прошли вместе через все метаморфозы».