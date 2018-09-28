17 «гадких утят» показали, как они изменились со школьных времен
Всех нас когда-то за что-то дразнили, но этим ребятам точно доставалось с лихвой. Вес, уши, зубы, очки, волосы — у каждого «гадкого утенка» была своя особая примета. Теперь они самые настоящие лебеди и жалеют только о потраченных нервах.
Редакция AdMe.ru подняла большие пальцы вверх, восхищаясь терпением и самоиронией этих красавчиков.
1.
12 и 20 лет.
2.
«Летом я выгорал и стригся под Ричарда Гира».
3.
4.
«13 и 23 года. Потребовались щепотка волшебной пыльцы и немного уверенности в себе (и много макияжа)».
5.
6.
Все равно что вернулась из-за кулис шоу в новом образе.
7.
«12, 15 и 28 лет. Да я молодею с годами!»
8.
9.
7 лет разницы.
10.
11.
Кажется, все дело было в гормонах...
12.
6 лет разницы.
13.
«15 и 26 лет. Хорошо, что я окончательно трансформировалась в женщину».
14.
15.
11 и 19 лет.
16.
«14 лет и 24 года. Кажется, я и позировать лучше научился».
17.
«16 и 26 лет. Прошли вместе через все метаморфозы».
Фото на превью vladimirdantes / instagram