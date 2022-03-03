17 доказательств того, что иногда природа не заморачивается и просто создает людей по удачному лекалу

Мы привыкаем к своему отражению в зеркале и потому часто не задумываемся о том, что наша внешность — это результат причудливой игры природы. Для каждого из нас у нее есть свой особый рецепт. Например, щепотка — от мамы, капелька — от папы, ложечка генов — от дедушки, горстка бабушкиного обаяния — и вуаля! Человечек готов. Непохожий ни на кого и одновременно похожий на всех.

Нам в AdMe.ru приятно смотреть на то, как люди узнают свои черты в ком-то из родственников и гордятся этим.

«Мой дедушка и я»

«Моя прапратетя и я довольно похожи»

«Моя двоюродная бабушка и я в том же возрасте. У нас на 20 % общая ДНК»

«Мой дедушка и я. Все говорят, что мы похожи. Я действительно вижу сходство под определенным углом»

«Моя прапрабабушка (1878 год) и я»

«Гены моего отца самые сильные во всей стране»

«Нашла сегодня фотографию своего прадедушки. И вот я. Есть сходство?»

«Я и мой дедушка по материнской линии»

«Мой прадед в начале 1940-х и мой брат в 2018 году»

«Тетя моей бабушки и я! Я больше похожа на нее, чем на свою родную бабушку»

«Сравнение фотографий моего дедушки по материнской линии и моей. Я думаю, что действительно похож на него. Очень по нему скучаю»

«Я и мой папа»

«Моя мама в 21 год (слева) и я в 27 лет»

«Мой дедушка и я с разницей в 40 лет»

«Кто-нибудь видит сходство с моим прадедом? Я справа в 5 лет»

«Я никогда не видела свою бабушку, но чувствовала невероятную близость с ней. Когда мне сказали, что мы очень похожи, я не поверила»