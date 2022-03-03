17 доказательств того, что иногда природа не заморачивается и просто создает людей по удачному лекалу
Мы привыкаем к своему отражению в зеркале и потому часто не задумываемся о том, что наша внешность — это результат причудливой игры природы. Для каждого из нас у нее есть свой особый рецепт. Например, щепотка — от мамы, капелька — от папы, ложечка генов — от дедушки, горстка бабушкиного обаяния — и вуаля! Человечек готов. Непохожий ни на кого и одновременно похожий на всех.
Нам в AdMe.ru приятно смотреть на то, как люди узнают свои черты в ком-то из родственников и гордятся этим.
«Мой дедушка и я»
«Моя прапратетя и я довольно похожи»
«Моя двоюродная бабушка и я в том же возрасте. У нас на 20 % общая ДНК»
«Мой дедушка и я. Все говорят, что мы похожи. Я действительно вижу сходство под определенным углом»
«Моя прапрабабушка (1878 год) и я»
«Гены моего отца самые сильные во всей стране»
«Нашла сегодня фотографию своего прадедушки. И вот я. Есть сходство?»
«Я и мой дедушка по материнской линии»
«Мой прадед в начале 1940-х и мой брат в 2018 году»
«Тетя моей бабушки и я! Я больше похожа на нее, чем на свою родную бабушку»
«Сравнение фотографий моего дедушки по материнской линии и моей. Я думаю, что действительно похож на него. Очень по нему скучаю»
«Я и мой папа»
«Моя мама в 21 год (слева) и я в 27 лет»
«Мой дедушка и я с разницей в 40 лет»
«Кто-нибудь видит сходство с моим прадедом? Я справа в 5 лет»
«Я никогда не видела свою бабушку, но чувствовала невероятную близость с ней. Когда мне сказали, что мы очень похожи, я не поверила»
А на кого внешне похожи вы? Может, у вас найдутся для нас фотографии?
Фото на превью FamilyTighes / Reddit
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