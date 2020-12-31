17 человек поделились типичными ситуациями из 90-х, которые нынешнему поколению покажутся дикостью

Был у нас парень один во дворе. Брал диски у всех с играми и фильмами, а потом давал их кому-то еще. В итоге как-то собрались все, чьи диски он раздал, и пришли к нему. Он открывает дверь и с офигевшим видом смотрит на толпу из 7 человек, которые за своими дисками пришли. Вышел его батя и тоже офигел. Рассказали все, и батя с громогласными криками на сынка заставил того ходить и собирать все, что он раздал. В процессе выяснилось, что кому-то он диски даже подарил. В общем, процентов 70 собрали, остальное не нашлось, и он взамен отдал свои игры. © kurwamama / Pikabu