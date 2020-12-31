17 человек поделились типичными ситуациями из 90-х, которые нынешнему поколению покажутся дикостью
В 90-е у нас не было многих современных благ. Приходилось немало времени проводить в библиотеке, чтобы что-то узнать, довольствоваться парочкой каналов на громоздком телевизоре и, приходя на встречу с человеком, надеяться, что вы друг друга поняли правильно, ведь позвонить по мобильному и уточнить время и место было нельзя. Теперь эти неудобства вызывают улыбку и теплое чувство ностальгии.
Мы в AdMe.ru решили предаться воспоминаниям и узнать мнение пользователей интернета о привычных в 90-е вещах, которые нынешнему поколению могут показаться странными и необычными.
- Вы звоните домой своей девушке и надеетесь, что именно она возьмет трубку, а не ее родители. © mook1178 / Reddit
А когда все-таки вам отвечают родители, а может, брат или сестра, вы слышите, как они орут: «Тебе звонит мальчик!» © lod001 / Reddit
- В 1997 году, когда мне было 7 и все мои друзья рубились в Dendy, моя мама не могла позволить такую роскошь. Тогда я взял книгу, приделал к ней «провода» до телека из шерстяных ниток, нарисовал джойстики, картриджи, а так как с воображением у меня было все отлично, я мог играть в любые игры. И знаете, я никогда никого не винил, что было так. Мои дети вовсю играют на «плойке» в крутые современные игры. Я рад, что у них все гораздо лучше, чем в нашем добром, веселом, но часто голодном детстве. И да, если у тебя в детстве не было Dendy, а сейчас есть Playstation, то у тебя все равно в детстве не было Dendy. © Grustniy27 / Pikabu
- Для того чтобы пойти погулять с подружкой, которая жила в частном секторе, я приходила к ней, стояла у калитки и по полчаса на всю улицу орала: «Лена!». И радовалась, когда собака начинала лаять: был шанс, что меня услышат раньше. Звонка у нее не было. Потом, когда собака ко мне привыкла, заходила прямо во двор и стучала в окна или вовсе заходила в дом, чтобы узнать, что подруги сейчас нет.
- Я недавно убиралась и нашла коробку. Думала, просто с фотографиями, но оказалось, там еще и бумажные письма. За последние 30 лет я совершенно забыла, что знала этих людей, не говоря уже о том, что годами с ними переписывалась, собирая десятки писем, чтобы сохранить их на память. Надеюсь, сейчас у этих людей все хорошо. © wakattawakaranai / Reddit
- Скучаю по этим сладостным моментам ожидания, когда приходишь со школы домой и ждешь начала любимого мультфильма или сериала по телевизору. Я даже на дни рождения подруг приходила только после того, как посмотрю «Сейлор Мун», а если случайно пропускала «Мятежный дух», то приходилось просыпаться в 4 утра, чтобы глянуть повтор. © Виктория Пилецкая / «Яндекс.Кью»
- Собираться всей семьей, чтобы посмотреть какую-то новинку кино на кассете. Так как она взята напрокат или у друзей в обмен на что-то, и другого шанса посмотреть уже не будет. А еще можно надеть на себя что угодно и пойти гулять, плевать, кто что думает. Я пару раз в женской куртке на горку ходил, когда своя была мокрая или в стирке. Современные дети словили бы испанский стыд, если бы такое увидели.
- Однажды в феврале мы с подругами услышали о секретной вечеринке на складе и решили пойти. У нас не было сотовых телефонов, машину водить мы не умели. Поэтому мы 3 часа топаем через гигантские сугробы в чертовых мини-юбках, ведь одна из нас ДУМАЕТ, что слышала адрес и время встречи. И вот мы стоим посреди совершенно пустой улицы, и тут 2 парня выходят из переулка. Под 2 м ростом, бородатые лысые байкеры в кожаных жилетках, покрытые татуировками. И говорят: «Эй, девочки, вы на вечеринку?» Мы идем за ними в жуткий переулок в центре одного из худших районов города, проходим в деревянную дверь и реально оказываемся на гребаной вечеринке! Я рассказала эту историю своим детям. Обычно подобные истории я начинаю и заканчиваю такими словами: «Я не представляю, сколько раз мы рисковали жизнью. Пожалуйста, не принимайте такие ужасные решения, как это делала я». © BrashPop / Reddit
- С детства любил супергероев и прочий экшен, но денег на кучу игрушек у семьи не было, а вот на бумагу, фломастеры и разноцветные ручки находились. Так что фигурки я делал сам. Рисовал, вырезал, придумывал сюжеты. До сих пор сохранились многие. Было их больше тысячи, часть из них пала в неравных боях, некоторые были нарисованы, но так и не вырезаны. Храню. Вот недавно в кладовке нашел, поностальгировал. Классное было время. © Malfar / Pikabu
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Был у нас парень один во дворе. Брал диски у всех с играми и фильмами, а потом давал их кому-то еще. В итоге как-то собрались все, чьи диски он раздал, и пришли к нему. Он открывает дверь и с офигевшим видом смотрит на толпу из 7 человек, которые за своими дисками пришли. Вышел его батя и тоже офигел. Рассказали все, и батя с громогласными криками на сынка заставил того ходить и собирать все, что он раздал. В процессе выяснилось, что кому-то он диски даже подарил. В общем, процентов 70 собрали, остальное не нашлось, и он взамен отдал свои игры. © kurwamama / Pikabu
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Писать рефераты в библиотеках. Это сейчас нашел, сохранил, распечатал, а раньше мы после школы собирались толпой, топали в библиотеку, искали материал, а потом часами в читальном зале переписывали на листы А4.
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Сидеть у радио и ждать, когда заиграет ваша любимая новая песня, чтобы можно было записать ее на кассету. И надеяться, что этот надоедливый ведущий не будет болтать первые 45 секунд. (Спойлер: он всегда болтал!) © Wishyouamerry / Reddit
- Как-то мы с мамой и братом пошли к ее подруге. Так как телефонов не было (у нас не было даже городского), узнать заранее, дома ли она, было нельзя. Пришли, дверь оказалась закрыта. Мы постояли во дворе, а потом мелом на асфальте решили оставить послание: «Мы были тут». Буква «б» слегка размазалась, и в результате получилось «Мы выли тут».
- Игра в резиночку, обмен марками, фантиками, календариками, стояние в долгих очередях с мамой в магазинах, ужасные синие рейтузы, штаны с начесом (это которые можно было ставить в углу после того, как зимой с горки покатаешься), 2 канала в телевизоре. Да много всего, у наших детей все совсем по-другому. © просто красотка / otvet.mail
- Собирать вырезки из газет и журналов о любимых певцах (чаще всего каких-нибудь участников бойз-бандов), обмениваться ими. Если подружка фанатеет от того же артиста и у нее появилась вырезка, которой она не хочет меняться, — одалживать и топать делать ксерокопию.
- Современные дети не поймут боль миллениалов! Для нас смерть Муфасы из «Короля Льва» была травмой детства, а для них... Выходит из зала кинотеатра мальчик лет 6 со словами «Вообще-то кошки на лапы приземляются. Скучное кино». © weirdo14_ / Twitter
- В деревне в 90-е было не очень с деньгами, поэтому шоколадные батончики, которые тогда только появились, мы с сестрами (а нас двоюродных сестер было 7) резали на 7 частей. Жвачку многие жевали по очереди. Я не жевала в силу природной брезгливости, но вообще это считалось абсолютно нормальным. Мне проще было пожевать гудрон.
- Нужно было перематывать фильмы на кассетах перед просмотром. Маме приходилось каждый будний день ходить в офис на полную ставку, хотя теперь эта работа считается удаленной. А еще я помню своего тамагочи Джонни, которого можно было соединить с тамагочи друга, чтобы играть вместе. И это была просто трагедия, когда Джонни умер! Компьютерные игры на компакт-дисках. Дисней до XXI века: я все еще считаю, что 2D-мультфильмы лучше!
© Olivia Marcus / Quora
«Ничто так не выводило из себя учителя начальной школы в 90-е, как писк тамагочи из чьего-то рюкзака»
Что такого вы можете вспомнить из 90-х, что в наше время кажется странным? Может, по каким-то явлениям из своего детства или юности вы теперь скучаете? Поделитесь с нами.