16 вещей из нашего детства, за которыми хочется слетать на машине времени и вернуть в «здесь и сейчас»

Мир стремительно развивается, техника совершенствуется. Кажется, что все становится только лучше и о многих вещах из недавнего прошлого можно смело забыть или выкинуть их на помойку. Но есть то, что проверено временем и не теряет своей пользы и актуальности: как, к примеру, бумажные куклы, развивающие моторику, или надежная советская открывалка.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить о вещах и явлениях, которые когда-то у нас были, а сейчас их сильно не хватает.

1. Пододеяльник с дыркой

А куда делись все пододеяльники с дыркой посередине в виде ромба — лучшее достижение советской науки? Я сейчас 2 раза разревелся, пока постельное белье менял. © EzDima1 / Twitter

2. Смайлик из «аськи»

«Аськой» уже никто не пользуется, а смайлика, бьющегося головой о стену, нам всем порой очень не хватает.

3. Пакет с карманами

4. Варежки на резинках

Можно еще и перчатки так привязывать, а то вечно они теряются.

5. Советский Polaroid

«Именно на эти камеры были сделаны в 90-е все те снимки, которые мы так хорошо помним из детства».

6. Пистолет с дисками или пульками

Сколько бы навороченных игрушек не появлялось, в сердце навсегда останется пистолет с дисковыми пульками.

7. Тот самый шашлык

Если сейчас дети просятся в McDonald’s или KFC, то фастфуд нашего детства — это шашлыки. Самый вкусный шашлык в своей жизни я ел, когда мне было 7 лет, на 1 сентября в городском парке. 1995 год, мяса по полгода не видали. А тут шашлык на рынке около парка жарят на мангале. Купила мама 2 порции, сели мы на лавочку в парке, стали есть с пластиковых тарелочек пластиковыми же вилочками. Так вот, господа, вкуснее того шашлыка я не едал. А готовили шашлык, используя в качестве дров доски с развала старого драмтеатра (он впритык одной стеной выходил к парку, другой — к рынку). Уверен, что даже краску не обдирали, прежде чем в мангал закинуть. © rawengineer / Pikabu

8. Щеточка для смахивания пыли

Несколько взмахов рукой, и пыли как не бывало. Пылесос отдыхает.

9. Советская открывалка

«Моей открывалке больше 40 лет. Еще дед и родители пользовались. Нравится больше всех современных, кажется удобнее. Она и некоторые другие вещи из прошлого олицетворяют для меня стабильность».

10. Бумажные куклы

Отлично развивали и мелкую моторику, и воображение. А если нарядов недостаточно, можно было нарисовать их самостоятельно.

11. Журнал «Все звезды»

Как все девчонки в 2000-х, я завела себе любимую группу, чтобы было, что писать в анкете. Кумиры мои были далеки и недоступны, и все, что мне оставалось, — слушать по кругу кассеты с их музыкой и вздыхать над постерами. Постеры я еженедельно брала в ближайшем ларьке из журнала «Все звезды». © MadTillDead / Pikabu

И вот купил ты журнал, отодрал плакат и сидишь думаешь, какой бы стороной-то прикрепить... © DELETED / Pikabu

12. Игра «Волшебный экран»

Отличный гаджет: развивал фантазию, умение креативно думать и мышление. И что самое интересное, такая штука была почти у каждого или по крайней мере почти каждый ей «игрался». А в наше время таких интересных вещей почти нет, а если и есть, то они так не разрекламированы и о них мало кто знает. Зато почти каждый мечтает о крутом мобильнике, компьютере и так далее. © Echolov / Pikabu

13. Телефонные будки

Не хватает телефонных будок на улице: бывает, что телефон забудешь или он разрядится в самый неподходящий момент.

14. Беговой барабан

Когда я бежал, весь район знал, что я бегу. © cheepta / Pikabu

Много плюсов, кстати. Можно использовать как брусья, повиснув на перекладине. Можно подкачать пресс, можно бегать в обе стороны. А если включить фантазию, то и в качалку не надо ходить. А те, что продают в спортивных магазинах, своих цен не стоят, и так, понятно, бегаешь только в одну сторону. © aeroplane / Pikabu

15. Серия «Я познаю мир»

В очередной раз приехав к родителям в гости, перечитала одну из своих детских книг «Я познаю мир». Даже во взрослом возрасте их интересно читать. © Apelsinka13 / Pikabu

16. Рубрика «Очумелые ручки»

Передача «Пока все дома» все еще идет (правда, под названием «Когда все дома» и по другому каналу), а вот рубрики «Очумелые ручки» уже нет: она перестала выходить после 2010 года. Да я эту передачу только из-за «Очумелых ручек» и смотрел! © Volatab / Pikabu

Много полезного почерпнул. Спустя лет 20 вспомнил о приспособе, облегчающей маленькому ребенку включение света: веревки, продетые в клавиши выключателя, а на концах контейнеры от киндера. © Vovanchick / Pikabu