16 простых ситуаций из нашего детства, от которых тогда мороз по коже продирал и глаз дергался

Обычно детские воспоминания светлые и радостные. Но иногда в памяти всплывают не столь приятные эпизоды, которые когда-то заставляли нас покрываться мурашками. По истечении лет все эти моменты кажутся сущей ерундой, хотя гигантские комары и огородные грядки до сих пор повергают в нервную дрожь и вполне взрослых людей.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить детские страхи, которые так же сложно забыть, как и первые дни школьных каникул.

Случайно переварить банку сгущенки, а потом отмывать эту липкую гадость от стен и мебели, пока мама не пришла

Пройти через эти страшные турникеты в метро, которые так и норовят захлопнуться в самый неожиданный момент

Получить одежду на вырост, в которой буквально утопаешь. А потом ты будешь ходить в ней еще года 2, подворачивая и придерживая ремнем

Бесконечно долго собирать ягоды с мамой в лесу, когда кажется, что лукошко никогда не наполнится. 100 лет прошло, комары заели, а еще даже донышко не скрылось

Этот извечный вопрос, нужно ли уступить место в транспорте взрослому. А вдруг эта женщина совсем не бабушка и обидится?

Перебирать часами газеты в поисках сводок погоды для заполнения дневника по природоведению. А в один выпуск мама рыбу завернула, и что теперь делать — непонятно

Потерять бумажку из магазинного отдела с точной суммой, которую нужно пробить в кассе. И долго объяснять суровой тетеньке-кассиру, что тебе нужно

Забыть сменку дома и жалобно просить дежурного, чтобы пропустил. А то опоздаешь на урок и вылетишь из школы

Чахнуть над гадкой едой в детском садике и мучительно размышлять, стоит ли сладкая запеканка всех этих усилий

Остаться последним в детском садике, потому что твои родители опоздали на несколько минут

Из-за болтовни взрослых пропустить эпизод любимого сериала. А потом сидеть в школе и слушать, как подружки его обсуждают

Случайно заснуть в транспорте, проехать свою остановку и оказаться неизвестно где

Упасть в толстой, неудобной шубе в сугроб и потом полчаса барахтаться на спине, словно жук

Потратить целый день на прополку любимой маминой грядки и в результате выдрать совсем не те растения

Долго копить деньги, чтобы купить очередной киндер с пингвинчиками. И уже дома обнаружить внутри фигурку, которых у тебя и так уже миллион

Увидеть в спальне гигантского комара, который уж точно вернется, как только мама выключит свет