16 трендов всех времен, о возвращении которых мечтают современные женщины

Кругом только и говорят, что мода циклична. Только, похоже, не совсем она и циклична, потому что многие вещи из прошлых веков так и не получили второго шанса. Из-за легкого негодования и особой любви к отдельным деталям девушки в различных социальных сетях постоянно делятся тем, что они вновь хотели бы видеть в списке трендов.

AdMe.ru посидел на форумах и теперь знает, чего не хватает современным модницам.

Платья в викторианском стиле

Викторианский стиль существовал с 1837 до 1901 года. В этот период была промышленная революция в Англии, благодаря которой одежду стали шить быстрее, и стоила она в итоге достаточно дешево. У дам того времени было множество платьев на разные выходы. Плюс ко всему они переодевались несколько раз в день. Я обожаю, как одевались викторианские женщины. Если эти огромные и богато украшенные платья не являются воплощением высокого класса и женственности, я не знаю, что это такое тогда. Естественно, в наше время мы будем выглядеть нелепо в этих платьях. Я думаю, если бы мы взяли концепцию и как-то изменили ее для наших дней, то это вернуло бы ощущение роскоши в нашу жизнь. © Rashmi Satapathy / Quora

Русский платок

Фабрика по производству платков открылась в 1795 году. А первый павловопосадский шерстяной платок с рисунком выпустили в 1860-х. В конце XIX — начале XX века на платках начинают изображать цветы. Для изготовления использовалась полупрозрачная или плотная шерстяная ткань черного или красного цвета. Уважаемые, я очень настойчиво предлагаю вернуть их в моду. © oduvanchicovaa / Twitter

Я жду, когда похолодает для пальто, чтобы наконец-то спустя 3 года достать свой платок. © oduvanchicovaa / Twitter

Платья с завышенной талией

Императорские силуэты были популярны в конце XVIII века. Особенность платьев такого стиля — свободный крой, где юбка спадала и не поддерживалась кринолином. При этом линия талии поднималась практически под грудь. Такие наряды идеально подходили девушкам, которые хотели спрятать широкие бедра и живот, к тому же с их помощью визуально удлинялся силуэт. Второй раз такие платья вернулись в моду в 60–70-е годы XX века. Мне очень нравится этот стиль. 1970-е — времена, когда у каждой девушки была швейная машинка и она могла просто выбрать ткань, рисунок, молнию и сделать себе платье. © Linda Barnard Waldroup / Quora

Щипцы для шлейфа

Щипцы особой популярностью пользовались в 1860–80-х годах. Они помогали закрепить шлейф или подол длинного платья, чтобы не вымазать или чтобы было удобнее ходить. Это обязательно надо вернуть в моду! Чтобы на поясе такая красивая штука висела, и когда длинное платье — оп, и укоротила! © mashawannasay / Twitter

Свободные брюки и джинсы

1990-е принесли много нового в мир моды. Это и неоновые вещи, и спортивная одежда, и легинсы, и джинсы. Стиль гранж обратил внимание на рваные джинсы и джинсы с завышенной талией (Mom Jeans). Хочу, чтобы эпоха скинни-джинсов прошла. Верните мне джинсы и штаны хаки из 90-х, ведь они были свободные и их было приятно носить. К тому же такие штаны подходят любой фигуре. © Karen Carmichael / Quora

Плащи

Изначально плащ ассоциировался с одеждой философов. Также он был частью облачения воинов и путешественников. В обычной жизни существовала разновидность оперного плаща, который дополнял образ мужчин и женщин во время похода в оперу. Такие плащи были на дорогой цветной подкладке с отделкой из шелка, бархата и атласа. Почему подобные плащи и накидки вышли из моды?! Когда человечество повернуло не туда??? Почему люди отказались от них?! Они же такие классные! Требую вернуть в моду такие плащи и накидки!!!! © _tweet_aa / Twitter

Брюки с защипами

В женский гардероб такие брюки пришли из мужского. В 20-х годах прошлого века в моду вошли широкие брюки с защипами на талии. Защипы появились из-за необходимости убрать лишнюю ткань, а позже превратились просто в элемент декора. К 60-м брюки с защипами ушли из моды, вернулись они лишь в 80-х и вновь затерялись на полках гардероба к началу XXI века. Девочки, давайте вернем в моду такие брюки. © spideywoman_ / Twitter

Я только за. © oliyapoidemjrat / Twitter

О-о-о-о, я из очень похожих просто не вылезаю! У них чуть пошире пояс, темно-зеленые, но они просто шедевральны. © ne_ulovimo / Twitter

Стиль бохо

Стиль бохо появился еще в 60-х благодаря хиппи, но свою популярность получил только в начале 2000-х, когда его представили Сиенна Миллер, Кейт Мосс и Мэри-Кейт Олсен. Но популярность стиля не была долгой, уже ближе к концу десятилетия интерес к нему сошел на нет. Мне бы очень хотелось снова видеть стиль бохо. Мне нравятся вещи, украшенные бахромой и перьями, браслеты из ткани, бус и кожи, плетеные сумки и цветы в волосах. © Julia Reece / Quora

Шипованные ремни

Шипованные ремни изначально были частью панк-стиля. Вместе с бананами, цепями, грубыми ботинками и рваными джинсами они создавали образ в 1980-х. А в начале 2000-х главные модницы стали использовать вариации шипованных ремней для яркого акцента в женственном наряде. Каждый раз, когда я ношу такой ремень, окружающие говорят, что хотели бы возвращения их в моду. И я хочу, чтобы эти красавцы вернулись. © Angel Summers / Quora

Шляпы

В средние века шляпы указывали на социальный статус человека. В первой половине XIX века женщины стали носить чепчики, которые украшались лентами, цветами и перьями. А в конце столетия появились шляпы с широкими полями и горшок. В начале XXI века была мода на экстравагантные яркие шляпы. Я бы вернула тенденцию носить шляпы. Я достаточно взрослая, чтобы помнить, когда обычные люди носили их ежедневно. Конечно, иногда они были непрактичными, но то же самое и с очень высокими каблуками, нижним бельем и т. д. © Alicia Bickley / Quora

Плотные колготки

Мода на колготки появилась в 40-х годах в США, однако до 60-х в них не было необходимости, потому что девушкам было достаточно обычных чулок, которые они носили под длинные юбки. Необходимость в колготках возникла с появлением мини-юбок. В 80-х в моду входят цветные и ажурные колготки, а в 90-х — блестящие. Настоящие непрозрачные колготки. Любой наряд выглядит изысканнее, если на девушке колготки. И тут я имею в виду не только бежевые или черные, а любые оттенки — от цвета слоновой кости до черного дерева. © Cynthia Watkins / Quora

Прически из 30–50-х годов

В 1945–60-е годы женщины носили короткие волосы, завитые в стиле New Look. Короткие стрижки вместе головными уборами потеряли популярность к середине 50-х. В моду вошли пышные прически: начес, улей. Эти образы выглядят так элегантно и гламурно. С первого взгляда излучают старую голливудскую красоту. Если бы у меня была нужная длина волос, инструменты и текстура для этих причесок, я бы делала их практически каждый день. © Tiara Brown / Quora

Крестьянские блузки и платья

До 1980 года блузки не были частью гардероба модниц, их носили рабочие и крестьяне. Крестьянская блузка всегда была с широким горлом, пышными рукавами, с резинкой или сборкой на талии, манжетах и вырезе. Именно о такой крестьянской блузке впервые заговорили на страницах Vogue 1902 года. Так нравится мода 70-х, 80-х и 90-х, в ней было прекрасно все, а если она вернется, то станет еще лучше. Очень люблю блузки и платья в крестьянском стиле. Мне кажется, что в них каждая выглядит как героиня романтической истории. © Azra Sultan / Quora

Женский костюм с юбкой

Первые женские костюмы появились благодаря верховой езде. А первые комплекты из пиджака и юбки для обычной жизни стали шить в конце XIX века. Первая половина XX века сделала женский костюм с юбкой обычной одеждой городской жительницы. Его она носила как на работу, так и вне ее. Брюки же в женском комплекте появились только в 1964 году. Мне бы очень хотелось увидеть возвращение шерстяных женских костюмов 30–40-х годов. Пиджаки идеально скроены, на плечах были подкладки, которые визуально выпрямляли спину и не делали плечи широкими. А юбки свободного кроя со стильными складками не усложняли ходьбу. © Janna Nikkola / Quora

Стиль пин-ап

Классический пин-ап зародился в 1940-х годах. Военный период продиктовал свои условия тому, как выглядели девушки той эпохи. В частности, из-за нехватки косметики макияж стиля пин-ап считается «естественным». Несмотря на сдержанное использование средств для кожи, бровей и глаз, девушки охотно пользовались красной помадой. И наносили ее так, чтобы губы казались пухлее. Что касается прически, то популярны были объемные локоны (Victory Rolls), которые либо собирались на макушке, либо укладывались вокруг лица. Я бы хотела, чтобы винтажный пин-ап вернулся в моду. Красная помада и «завитки победы» — просто бомбическое сочетание. © flyingbatbeaver / Reddit

Бюстгальтер 70-х годов

В 70-е годы женские бюстгальтеры становятся бесшовными и делают их из мягкого трикотажа. Задумка была в том, чтобы скрыть их наличие под одеждой. Несмотря на активное движение феминизма и стремление многих вообще ходить без бюстгальтера, женщины выглядели более ухоженными и утонченными по сравнению с предыдущими десятилетиями. Грудь в бюстгальтере из 70-х выглядит фантастически. Он придает более мягкие, естественные очертания. © blitzen13 / Reddit