16 теплых фотографий знаменитостей, как будто подсмотренных в замочную скважину

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Пусть машину времени еще не изобрели, у каждого из нас есть шанс заглянуть в прошлое и без нее. А помогают в этом старые фотографии, которых у многих хватит на несколько пухлых альбомов. Но еще интереснее рассматривать архивные снимки известных людей, ведь в основном мы привыкли видеть их на киноэкранах и красных дорожках.

Мы в AdMe.ru с удовольствием изучили ностальгические кадры, на которых мировые звезды выглядят по-домашнему трогательными и искренними.

1. Киану Ривз, 1992 год

2. Бейонсе в 1982 году

3. Виктория Бекхэм в начале 80-х и сейчас

4. Наоми Кэмпбелл в 1974 году

5. Натали Портман на съемках фильма «Страна садов», 2005 год

6. Нина Добрев в начале 90-х

7. Мадонна в начале 70-х

8. Гордон Рамзи в день выпускного, начало 80-х

9. Сильвестр Сталлоне и Пэм Биэн, няня семьи Кардашьян, 1991 год

10. Дэвид и Виктория Бекхэм на прогулке с собаками, 1997 год

11. Том Харди в школе, 1991 год

12. Кит Урбан, начало 70-х

«Это гитара большая или брюки короткие? Вам судить».

13. Кэти Холмс с дочерью, конец нулевых

14. Эмма Робертс с мамой, начало 90-х

15. Деми Мур в 1987 году

16. Шер с мамой и сестрой на Рождество, начало 50-х

Momma,Gee & Me.

Mom had to go to Hospital day before yesterday. Not Covid 19.

She needed infusions,Iron,&

Transfusion...They Say’ll She’ll Be Much Much better in a few days.💋

😥 pic.twitter.com/B9hG3n26j2 — Cher (@cher) May 11, 2020