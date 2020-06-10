16 теплых фотографий знаменитостей, как будто подсмотренных в замочную скважину
Пусть машину времени еще не изобрели, у каждого из нас есть шанс заглянуть в прошлое и без нее. А помогают в этом старые фотографии, которых у многих хватит на несколько пухлых альбомов. Но еще интереснее рассматривать архивные снимки известных людей, ведь в основном мы привыкли видеть их на киноэкранах и красных дорожках.
Мы в AdMe.ru с удовольствием изучили ностальгические кадры, на которых мировые звезды выглядят по-домашнему трогательными и искренними.
1. Киану Ривз, 1992 год
2. Бейонсе в 1982 году
3. Виктория Бекхэм в начале 80-х и сейчас
4. Наоми Кэмпбелл в 1974 году
5. Натали Портман на съемках фильма «Страна садов», 2005 год
6. Нина Добрев в начале 90-х
7. Мадонна в начале 70-х
8. Гордон Рамзи в день выпускного, начало 80-х
9. Сильвестр Сталлоне и Пэм Биэн, няня семьи Кардашьян, 1991 год
10. Дэвид и Виктория Бекхэм на прогулке с собаками, 1997 год
11. Том Харди в школе, 1991 год
12. Кит Урбан, начало 70-х
«Это гитара большая или брюки короткие? Вам судить».
13. Кэти Холмс с дочерью, конец нулевых
14. Эмма Робертс с мамой, начало 90-х
15. Деми Мур в 1987 году
16. Шер с мамой и сестрой на Рождество, начало 50-х
Кого из знаменитостей вы не узнали бы, если бы не подпись?