16 стрижек и причесок, которые были на острие моды в 2000-х, а сегодня вызывают одно недоумение
Начало 2000-х было временем ярких и вычурных причесок — столько экспериментов с цветом, локонами и челкой. Но если у вас в то время не было ни одной из представленных в нашей подборке причесок, то наверняка вы знали того, у кого они были. И, возможно, завидовали им.
Мы в AdMe.ru взглянули на фотографии знаменитостей из нулевых и вспомнили, как тогда выглядели трендовые прически и стрижки.
1. Сочетание волнистых и гофрированных локонов
2. «Лесенка» с рваной челкой
3. Хвост с собранной посередине челкой
4. Многослойная стрижка с вывернутыми наружу кончиками
5. Cкрученные локоны
6. Густая челка набок, которая закрывает глаз
7. Два низких хвостика
8. Собранные волосы с висящими кончиками
9. Рваная стрижка на длинных волосах
10. Цветные пряди или косички
11. Прическа «паутинка» из маленьких хвостиков и резиночек
12. Локоны и прямая челка
13. Мелирование «зебра»
14. Кудри у корней и прямые концы
15. Короткие волосы сзади и длинная челка
16. Начес с собранной посередине частью волос
Какую прическу из вышепредставленных вы тоже носили?
AdMe/Ностальгия/16 стрижек и причесок, которые были на острие моды в 2000-х, а сегодня вызывают одно недоумение
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