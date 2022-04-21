16 стрижек и причесок, которые были на острие моды в 2000-х, а сегодня вызывают одно недоумение

Начало 2000-х было временем ярких и вычурных причесок — столько экспериментов с цветом, локонами и челкой. Но если у вас в то время не было ни одной из представленных в нашей подборке причесок, то наверняка вы знали того, у кого они были. И, возможно, завидовали им.