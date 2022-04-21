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16 стрижек и причесок, которые были на острие моды в 2000-х, а сегодня вызывают одно недоумение

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Начало 2000-х было временем ярких и вычурных причесок — столько экспериментов с цветом, локонами и челкой. Но если у вас в то время не было ни одной из представленных в нашей подборке причесок, то наверняка вы знали того, у кого они были. И, возможно, завидовали им.

Мы в AdMe.ru взглянули на фотографии знаменитостей из нулевых и вспомнили, как тогда выглядели трендовые прически и стрижки.

1. Сочетание волнистых и гофрированных локонов

2. «Лесенка» с рваной челкой

3. Хвост с собранной посередине челкой

4. Многослойная стрижка с вывернутыми наружу кончиками

5. Cкрученные локоны

6. Густая челка набок, которая закрывает глаз

7. Два низких хвостика

8. Собранные волосы с висящими кончиками

9. Рваная стрижка на длинных волосах

10. Цветные пряди или косички

11. Прическа «паутинка» из маленьких хвостиков и резиночек

12. Локоны и прямая челка

13. Мелирование «зебра»

14. Кудри у корней и прямые концы

15. Короткие волосы сзади и длинная челка

16. Начес с собранной посередине частью волос

Какую прическу из вышепредставленных вы тоже носили?

Фото на превью Kevin Mazur / WireImage / Getty Images, Mark Mainz / Getty Images Entertainment / Getty Images
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AdMe/Ностальгия/16 стрижек и причесок, которые были на острие моды в 2000-х, а сегодня вызывают одно недоумение
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