16 сладостей из нашего детства, по которым мы скучаем до сих пор

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Все мы в детстве были сладкоежками. Однако многие и во взрослой жизни с удовольствием бы ощутили вкус любимых конфет и жвачек. Мы в AdMe.ru предались ностальгии и вспомнили, какие ныне не продающиеся сладости обожали в детстве.

Выскакивающие конфетки PEZ

Мы любили не столько конфетки PEZ, сколько мультяшные футляры, из которых они выскакивали по одной. А вы помните, какой был у вас?

Любимые вкусы Hubba Bubba

Сегодня у Hubba Bubba есть только 3 вкуса. А клубничные, яблочные и апельсиновые жвачки канули в Лету.

Сладкие украшения

Об эти часики, браслеты и бусы можно было сломать зубы. Зато мы в них выглядели так аппетитно.

Конфеты с фруктовым соком Starburst Joosters

What ever happened to Starburst Joosters? They used to be iboys 🍓🍏 pic.twitter.com/WYf6HHOSaX — Colin Watt (@_coco16) January 11, 2017

Эти неприторные конфетки от Starburst можно было съесть одному и глазом не моргнув. Но куда приятней было разделить упаковку с друзьями.

Виноградная Fanta, которую раскупали моментально

Взрослым этот вкус казался странным, однако дети и подростки от него просто тащились. К сожалению, сегодня найти такую газировку в магазинчике за углом нереально.

Сладкий свисток от Chupa Chups

Человек, которому в голову пришло сделать из леденца свисток, — настоящий гений! Жаль, сегодня такие конфеты уже не продаются. Мы бы с радостью купили парочку своим детям.

Tic Tac со вкусом корицы

Один из самых «ранних» вкусов этих знаменитых конфет. Подростки ждали, когда выйдут синие драже, чтобы можно было сыграть в «Матрицу». А вместо этого исчезли и красные конфетки.

Редкие хрустящие M&M’s

Даже во времена производства таких конфет найти их можно было не везде. Поэтому когда выпуск прекратился, те, кто не успел похрустеть, были искренне огорчены.

Невероятно кислая жвачка Cry Baby

Отличный способ проверить себя на прочность — закинуть сразу два шарика Cry Baby и быстро их разжевать. Наверняка у тех, кто так делал, сейчас скулы свело от ностальгии.

Твердая как камень жевательная резинка Bazooka

Эту жвачку было невероятно трудно раскусить, а ее сладковатый вкус улетучивался всего за минуту. Зачем же мы их покупали? Конечно, из-за крутых вкладышей-комиксов.

Сладкие «сигареты» на основе жвачки или твердых конфет

Любимая сладость детей, так торопившихся стать взрослыми. Такая вкусняшка любого младшеклассника играючи превращала в «опасного парня».

Целый пакет маленьких взрывов Space Dust

О том, что будет, если запить такую шипучку газировкой, ходили легенды. А тот, кто все-таки осмеливался провести этот эксперимент, наверняка заерзал на стуле, увидев знакомую упаковку.

Одна из первых белых шоколадок Cadbury Dream

Наверное, многие помнят свое удивление от того, что шоколад может быть белым. Сейчас такой продукции значительно больше, но «Мечта» от Cadbury кажется чем-то особенно вкусным.

Ириски Nestle TOFFO

#Toffo was a highly popular candy from the 80's & was named after the flavour of the sweet, toffee #TBAFact @Nestle pic.twitter.com/HwPr6VF8dN — TheBrandAnalyst (@TheBrandAnalyst) July 13, 2016

Если в детстве у вас были брекеты, вы вспоминаете эти конфеты с ужасом. Но какими же они все-таки были вкусными!

Жевательные конфетки Chewits

Конфетки с ягодными, фруктовыми и «газированными» ароматами, конечно, были вкусными, однако популярными их делало не это. Секрет успеха крылся в том, что рекламировала продукцию так популярная в нашем детстве Годзилла.

Turtle Pies от Hostess