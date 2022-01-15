16 ситуаций из нашего детства и юности, которые нынешним детям никак не взять в толк

В нашем детстве мы целыми днями пропадали во дворах и у друзей, ценили каждый сделанный кадр, даже если он получался не очень, и со всех ног спешили домой, чтобы успеть посмотреть любимый сериал по телевизору.

Редакция AdMe.ru подготовила комиксы о ситуациях, с которыми мог столкнуться любой из нас и которые совершенно непонятны новому поколению.

Наши мамы умудрялись проверять уроки и переделать кучу дел в короткие паузы между любимыми сериалами

Нам всегда было легко найти отмазку, чтобы не делать домашнее задание

Мы снимали на фотоаппарат только самые важные моменты, но иногда случались неприятные инциденты

Мы записывали любимые песни с радио и слушали их, пока магнитофон не зажевывал пленку

Наши желания и ожидания были куда скромнее, чем у нынешних детей, но расстраиваться мы умели не меньше

С ранних лет родители возлагали на нас вполне взрослые поручения и приучали к самостоятельности

Мы гуляли на улице и у друзей допоздна, и родители даже не всегда знали, где мы на самом деле

Звонить на домашний телефон любимой девушке было тем еще испытанием

В период отпусков можно было часами стоять в кассу за билетами и так ничего и не купить

Чтобы узнать, о чем говорится в любимой песне, нужно было приложить усилия

А чтобы написать реферат или курсовую, понадобилось бы буддистское терпение

О встрече приходилось договариваться заранее, потому что связаться в дороге возможности не было

Любимые передачи и фильмы можно было смотреть только в часы, указанные в телепрограмме, так что приходилось идти на компромисс

Мы собирали кучу дисков с любимыми фильмами и песнями, но найти нужный не всегда было легко

Вещи передавались по наследству и покупались с расчетом, что будут носиться не один год

Не у всех были кухонные весы, поэтому ингредиенты блюда приходилось мерить стаканами, ложками, горстями, а то и просто сыпать «на глаз»