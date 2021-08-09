16 ностальгических фотографий, которые перенесут нас прямо за школьную парту

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Детьми мы хотели побыстрее выпуститься, чтобы больше не ходить в школу каждый день. Но, став взрослыми, мы не станем отрицать, что сильно скучаем по тем временам. Тогда жизнь без кучи обязательств была куда проще. Нам не хватает друзей, разной ерунды из киосков, наших учителей и даже канцтоваров.

Мы в AdMe.ru любим вспоминать свое детство, так что мы выбрали вещи, знакомые всем школьникам того времени, которые сегодня вызывают у нас ностальгию.

1. «Крошечный карандаш моего ученика»

2. Какой ребенок никогда не пытался «предсказать будущее», играя с этим странным артефактом

3. Ластик был холстом, на котором мы самовыражались, создавая настоящие шедевры

4. Расписаться на униформе — классика конца учебного года!

5. Почти каждый год кто-нибудь что-нибудь ломал, и одноклассники украшали подписями гипс

Надпись на гипсе: «Ты не один»

6. Мы проводили перемены напролет, обмениваясь наклейками и карточками с одноклассниками

7. Мы даже помним вкус молока в этой чашке

8. Мы гордились, когда видели свои плакаты на школьной выставке

9. Ужасы зазубривания всех элементов таблицы Менделеева

10. У всех был такой карандаш со съемным кончиком

11. Были дети, которые носили с собой всю коллекцию карандашей и фломастеров

12. Мы рисовали комиксы на полях тетради или просто их украшали

13. Кто собирал файлы, чтобы обмениваться ими с друзьями, а потом забывал ими пользоваться?

14. Когда учитель разрешал нам писать на доске и мы использовали эту возможность на все сто

15. Не будем забывать о тех, кто играл (и менялся) в Tazo

16. Допить сок или газировку, чтобы разорвать пластиковый стакан на полоски