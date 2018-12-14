16 историй об учителях, которые нашли нестандартный подход к обучению

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Мы проводим в школе в среднем одну седьмую часть жизни — неудивительно, что с ней почти у каждого человека связано множество смешных и ярких воспоминаний. И некоторых из этих историй никогда не было бы, если бы не школьные учителя.

Мы в AdMe.ru нашли на сайте «Подслушано» несколько откровений бывших учеников и их родителей об учителях.

*** До дрожи боюсь учительницу своего сына по математике. Когда она вызывает меня в школу и рассказывает о его проблемах, я постоянно с ней соглашаюсь, чтобы поскорее закончить разговор. А когда после этого выхожу из класса, сразу бегу в кафе, чтобы съесть пару десертов и расслабиться. Мама, 43 года. *** Когда в 1-м классе нас учили писать маленькую букву «а», учительница говорила, что между кружочком и крючочком внизу должно быть расстояние, как будто домик для маленького гномика. До сих пор смотрю, хороший получился домик или нет. *** Школу закончила пару лет назад. Вспоминаю былые времена. На одном из уроков музыки учительница играла Linkin Park «Numb» на пианино, а мы все дружно пели. Это была самая лучшая учительница!

*** В школе раз в неделю к нам приходил церковный учитель. Он хотел говорить на языке молодежи, чтобы быть нам понятнее. Но при этом все время использовал тюремный жаргон. *** Когда я был ребенком, на вопрос: «Почему Черное море так называется?» — мама ответила, что это из-за того, что люди там загорают и возвращаются домой черными. Стоит ли говорить, как смеялся класс и учительница, когда я в 7-м классе ляпнула это на биологии?! *** Когда мы в первый раз пришли на урок ОБЖ, учитель сказал: «Моя цель, чтобы вы умерли... своей смертью». *** О школе у меня есть одно приятное и веселое воспоминание: проходя мимо одного кабинета во время уроков, мы обязательно складывали ладони рупором, кричали в щель двери «ЩИНА-ЩИНАНАЙ» и убегали. Учительницу в том кабинете звали Фаина Павловна. *** В школе учитель физики был креативным. Урок на тему «Инерция» начинался с того, что в стену класса по звонку влетал металлический шар. Заходил учитель и говорил перепуганным ученикам: «Изучаем инерцию!» Я запомнил на всю жизнь тему...

*** Вспомнилось, как учительница физики брызгала в одном конце кабинета духами и бегала по классу с криками: «Чувствуете, чувствуете это, дети?! Это диффузия». *** Моя учительница физики постоянно спрашивала (и я верю, что до сих пор спрашивает) детей, что будет, если она выпрыгнет из самолета с динамометром. *** В школе учитель по ОБЖ был так хитер, что однажды сказал: «Те, у кого я не нашел шпаргалки, принесите мне их, и я поставлю вам 5!» Почти весь класс ломанулся сдавать свои шпоры. Он выбрал самую красивую и аккуратную, поставил человеку 5, а остальным влепил 2. *** Одна учительница очень мне запомнилась, ведь когда у ее кота был день рождения, то никто не получал плохих оценок, никто. Благодарна коту за то, что он жил в то время, когда я училась.

*** Как-то учительница нам сказала, что вороны бросаются на все блестящее и наши глаза тоже могут иногда блестеть. Столько лет уже прошло с тех пор, а я все также закрываю глаза, проходя мимо ворон. *** В детстве была у меня учительница русского языка, которую боялась вся школа — и ученики, и учителя. На ее уроках было и страшно, и ржачно одновременно — она могла без единого мата опустить так, что доктор Быков покуривал бы нервно в сторонке. Так вот. Один несчастный пацан сидел и грыз ногти на ее уроке (наверняка от страха), она, заметив его слабость, как бы невзначай оказалась около него и потом резко закинула ногу на его парту и во весь голос крикнула: «ГРЫЗИ!!!» *** В школе в младших классах учительница по истории начала новую тему: «Ребята, все люди произошли от обезьян... Прости Хоспади!» — и перекрестилась. И продолжила урок. *** Когда учился в школе, у одной из учительниц была фамилия Богомолова. Она расписывалась в дневнике «Бог».