16 пользователей сети стряхнули пыль со старых фотоальбомов и чуть не зарыдали от смеха
Наверняка многие из нас периодически просматривают старые альбомы с пленочными фотографиями. Иногда они умиляют, но порой вызывают желание запрятать их в дальний ящик или сжечь. Ведь в детстве и юношестве мы надевали нелепые вещи, ходили с одиозными прическами и считали себя мегакрутыми парнями и девчонками, а сейчас, глядя на те снимки, стыдливо опускаем глаза.
Пользователи сети поделились старыми снимками, на которых они копируют Эминема, демонстрируют коллекции плюшевых игрушек или красуются в шляпах а-ля мафиози. Мы в AdMe.ru просто не смогли пройти мимо.
«Моя мама заплатила профессиональному фотографу, чтобы получить вот это...»
«Нам было по 8 лет, и у нас была своя банда!»
«Да, я была реально крутой девчонкой в этих паленых конверсах и пачке из Walmart»
«Я выглядела как маленький пацан, но точно знала, что мой кабриолет с Барби и носки с сандалиями чертовски хороши»
«1970-й. Моя мама во 2-м классе. Ржу!»
- Выглядит как ребенок, которого затащили на шоколадную фабрику Вилли Вонки. © Dry_Dragonfruit3205 / Reddit
«Жалею только о том, что моя коллекция плюшевых зверушек не была еще больше»
«По ходу, это мое худшее фото за всю жизнь»
«Я злая 8-летка, опоздавшая в школу. Мама запечатлела этот момент»
«Да-да, я был из тех, кто носит шапку в середине лета»
- Ребята выглядят так, будто они из диснеевского сериала. © Chloeoeoiceiceice / Reddit
«1999-й. Я думал, что я мегакрут, потому что умею показывать пальцами „пис“»
«6 лет, а выгляжу на все 60. Почему мама позволяла мне так ходить в школу...»
«Мой первый день в школе. 11 сентября 2006 года».
«Мне тогда казалось, что я прямо милашка в этом парике за 20 баксов»
«Кстати, так я наряжалась в школу...»
«Никто не мог остановить мой порыв наслаивать вещи»
- — Эй, что ты сегодня наденешь?
— Все! © grunulak / Reddit
«Когда мне было 15, мама спросила меня, что я хочу больше: скейтборд или пойти к психологу. Угадайте, что я выбрала»
«Я думал, что моя шляпа выглядит очень брутально и я похож на крутого мафиози»
- Хотелось бы узнать, у кого еще был «шляпочный» период в молодости. Потому что у меня он однозначно был. © SnowChipper / Reddit
«Мода 90-х не пощадила мою семью»
А что было модно в период вашего взросления? Что чувствуете, когда просматриваете старые фотоальбомы?