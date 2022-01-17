16 пользователей сети стряхнули пыль со старых фотоальбомов и чуть не зарыдали от смеха

Наверняка многие из нас периодически просматривают старые альбомы с пленочными фотографиями. Иногда они умиляют, но порой вызывают желание запрятать их в дальний ящик или сжечь. Ведь в детстве и юношестве мы надевали нелепые вещи, ходили с одиозными прическами и считали себя мегакрутыми парнями и девчонками, а сейчас, глядя на те снимки, стыдливо опускаем глаза.

Пользователи сети поделились старыми снимками, на которых они копируют Эминема, демонстрируют коллекции плюшевых игрушек или красуются в шляпах а-ля мафиози. Мы в AdMe.ru просто не смогли пройти мимо.

«Моя мама заплатила профессиональному фотографу, чтобы получить вот это...»

«Нам было по 8 лет, и у нас была своя банда!»

«Да, я была реально крутой девчонкой в этих паленых конверсах и пачке из Walmart»

«Я выглядела как маленький пацан, но точно знала, что мой кабриолет с Барби и носки с сандалиями чертовски хороши»

«1970-й. Моя мама во 2-м классе. Ржу!»

«Жалею только о том, что моя коллекция плюшевых зверушек не была еще больше»

«По ходу, это мое худшее фото за всю жизнь»

«Я злая 8-летка, опоздавшая в школу. Мама запечатлела этот момент»

«Да-да, я был из тех, кто носит шапку в середине лета»

Ребята выглядят так, будто они из диснеевского сериала. © Chloeoeoiceiceice / Reddit

«1999-й. Я думал, что я мегакрут, потому что умею показывать пальцами „пис“»

«6 лет, а выгляжу на все 60. Почему мама позволяла мне так ходить в школу...»

«Мой первый день в школе. 11 сентября 2006 года».

«Мне тогда казалось, что я прямо милашка в этом парике за 20 баксов»

«Кстати, так я наряжалась в школу...»

«Никто не мог остановить мой порыв наслаивать вещи»

— Эй, что ты сегодня наденешь?

— Все! © grunulak / Reddit

«Когда мне было 15, мама спросила меня, что я хочу больше: скейтборд или пойти к психологу. Угадайте, что я выбрала»

«Я думал, что моя шляпа выглядит очень брутально и я похож на крутого мафиози»

Хотелось бы узнать, у кого еще был «шляпочный» период в молодости. Потому что у меня он однозначно был. © SnowChipper / Reddit

«Мода 90-х не пощадила мою семью»