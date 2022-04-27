15+ воспоминаний, которые в мгновение ока перенесут в босоногое детство
Воспоминания из детства ни за что не потускнеют с годами: как строили крепость из подушек, пили воду из шланга, проверяли кончиком языка ток в батарейках. Пожалуй, во взрослой жизни уже не сыскать таких приключений. Зато можно на мгновение перенестись во времена, когда главным транспортным средством был велосипед, а летние каникулы могли длиться бесконечно.
Мы в AdMe.ru решили немного поностальгировать и вместе с пользователями сети с головой погрузились в детские воспоминания.
- Пинали с друзьями мяч во дворе, и полетел он прямо в окно — вдребезги. Выбегает из дома женщина и давай кричать, а товарищ мой поворачивается к ней и таким спокойным голосом: «Стоять, всё под контролем». Та опешила, остановилась, а потом внезапно рассмеялась: «Под каким еще контролем, шалопаи, расколотили окно у нас в подъезде и довольны».
- Лучшее — это смотреть в классе фильм в последний день в школе, когда знаешь, что впереди летние каникулы и ты можешь делать все что хочешь. © DoctorKokktor / Reddit
- Я с детства очень любила читать. Мои летние каникулы проходили в деревне, я сидела на крыше бабушкиного дома, в саду или на речке, и всегда с книгой. Не отойдя еще от предыдущей книги, я бежала в деревенскую библиотеку и брала новую. О, этот запах библиотеки! © Палата № 6 / VK
- Открываешь глаза, а всю комнату заливает солнце и пылинки танцуют в лучах. Мама на кухне, пахнет какой-то вкуснятиной, в школу не надо, потому что воскресенье или каникулы. И папа обещал, что после завтрака все вместе пойдем гулять. © Noname / AdMe
- Строить форт из подушек, мебели и одеял. © pfroo40 / Reddit
- Пытаться поговорить с животными и обещать им, что вы никому не расскажете, если они заговорят с вами в ответ. © Party_Flower_2003 / Reddit
- Лето на даче, просыпаешься под визг циркулярки и отбивку радио «Маяк», лежа на сетчатой железной кровати на перине. А за окном просто брызги солнца, еще жирная муха елозит по стеклу, а на веранде бабушка блины жарит, да! © CatKate / AdMe
- Заснуть на диване во время просмотра фильма и проснуться на следующее утро в своей постели. Спасибо папе! © TheNexus97 / Reddit
- Проверять кончиком языка ток в батарейках. © *****d3Z0mbi31269 / Reddit
- Пить воду на улице прямо из шланга. © unknown author / Reddit
- Новый велосипед, но он куплен «на вырост», так что ноги до педалей в нижней точке не достают. Летаешь на нем с самой высокой горки, а потом хвастаешься друзьям сбитыми коленями. © Олена Иванова / AdMe
- Учиться кататься на велосипеде. Когда тебя толкают вниз с холма и кричат, чтобы ты крутил педали и смотрел на дорогу. Страшно и приятно одновременно. © unknown author / Reddit
- Почти все мои хорошие воспоминания из детства как-то связаны с моим дедушкой. Мы с ним ходили в яблочный сад, собирали яблоки, а потом делали из них компот и варенье. Мы вместе катались на велосипеде, я сбивала колени, а дедушка мазал их зеленкой... И себе тоже, хотя они и были у него целые. © Палата № 6 / VK
- Когда вы приносите жевательную резинку в школу и все толпятся вокруг вас и просят поделиться, даже те, кто сам никогда не делился с вами ничем. © wojtekpolska / Reddit
- Как же мы ждали, когда весной асфальт у дома очистится от снега и подсохнет, чтобы хоть на небольшом участке сразу классики расчертить! © Мария / AdMe
- Делать с заплаканными глазами домашнее задание по математике с отцом после ужина. © Va279dis / Reddit
- Проснуться рано в субботу, чтобы успеть посмотреть все утренние мультфильмы: «Утиные истории», «Чудеса на виражах», «Черный Плащ». © rtxhunt / Reddit
- Мы жили на 5-м, последнем этаже. И вот мама перед уходом разогрела куриный суп с вермишелью, который мы с сестрой есть не хотели и вылили за окно. Приходит к нам соседка с этажа ниже и спрашивает: «Какого фига?» А я ей на голубом глазу говорю: «Это не мы. Видите, у нас на веревках тоже вермишель? Это кто-то сверху». Ничего она нам не ответила. Наверное, подумала, что настолько тупым детям и сказать-то уже нечего. © Enteressa / Pikabu
А какое у вас самое яркое воспоминание из детства?
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