15+ воспоминаний, которые в мгновение ока перенесут в босоногое детство

Воспоминания из детства ни за что не потускнеют с годами: как строили крепость из подушек, пили воду из шланга, проверяли кончиком языка ток в батарейках. Пожалуй, во взрослой жизни уже не сыскать таких приключений. Зато можно на мгновение перенестись во времена, когда главным транспортным средством был велосипед, а летние каникулы могли длиться бесконечно.