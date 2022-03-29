15+ воспоминаний из детства, которые с годами становятся только ярче

Наверное, у каждого из нас есть воспоминания из детства, которые не забываются, а становятся с годами только отчетливее. Одни обожали строить форт из подушек и уплетать бабушкины блины за обе щеки. Другие с нетерпением ждали каникул, чтобы гулять с друзьями с утра и до вечера, прыгать по лужам после дождя и пить воду прямо из садового шланга.