15+ воспоминаний из детства, которые с годами становятся только ярче
Наверное, у каждого из нас есть воспоминания из детства, которые не забываются, а становятся с годами только отчетливее. Одни обожали строить форт из подушек и уплетать бабушкины блины за обе щеки. Другие с нетерпением ждали каникул, чтобы гулять с друзьями с утра и до вечера, прыгать по лужам после дождя и пить воду прямо из садового шланга.
Мы в AdMe.ru обратились к историям от пользователей сети, которые рассказали о своих ярких воспоминаниях из детства.
- Когда ты не пошел в школу и остался дома, а потом смотришь на часы и прикидываешь, чем бы ты мог заниматься в это время в классе. © NotTheSimplistic / Reddit
- Крутить педали велосипеда изо всех сил, чтобы проверить, насколько сильно ты сможешь разогнаться, а потом резко нажать на тормоз и оставить длинный тормозной след. © HighPlainsWanderer / Reddit
- Запомнился день рождения 1958 года. Я получил новенький трехколесный велосипед! Он пах свежей краской и маслом. © Thomas Ewing / Quora
- Брала все игрушки с собой в кровать, они заполняли все пространство, так что для меня оставалось мало места. Но если кто-то из них утром оказывался на полу, то отправлялся в шкаф — «думать над своим поведением, раз хотел сбежать» — и на следующий раз не участвовал в ночевке. © Витамин С / AdMe
- Вечером перед первым днем в школе выкладываешь новую одежду, новую папку, тетради, пенал и, если повезет, даже новые фломастеры. © PaulGeorge4th / Reddit
- Родители получили квартиру и, чтобы дети не мешали делать ремонт, отправили меня с садиком на дачу, мне 5 лет было. Садик чужой, детей не знала совсем, все чужое — дети, воспитатели. Единственное, что меня поддерживало, — папа обещал каждую неделю присылать мне бандеролью водную раскраску. © Лика / AdMe
- На обед с работы заехал батя. Смотрим, на плите стоит скороварка, а в ней суп с мясом. Налили по тарелкам и начали есть — реально тяжело идет, у бати аж испарина на лбу выступила, и я тоже еле осилил. А вечером мам заглянула в холодильник и говорит: «А чего вы суп из холодильника не взяли и как это вы целую кастрюлю гуляша умяли?» До сих пор вспоминаю тот трудный суп. И батю. © Lapsas / Pikabu
- Играть летом на улице с утра до ночи, ловить светлячков в банки, лазить по деревьям и собирать яблоки — я с нетерпением ждала летних каникул. © Frauline_37 / Reddit
- Помню летнее утро на даче, отгибаешь занавеску и смотришь, есть ли солнце.
Стол, заваленный журналами: «Юность», «Наука и жизнь». Поверх журналов дрыхнет кот после ночной гулянки, на страницах — следы грязных лап. © Руконожка Ай-Ай / AdMe
- Я была маленькой и не понимала, как ездить на велосипеде, вместо того, чтобы ехать вперед, я ехала на назад. Это было очень забавно. © Mrs Sharp / Quora
- Из Москвы приехали родственники и привезли апельсиновую газировку в стеклянной банке с закруткой. Мне отлили в баночку поделиться, а остальное — другим родственникам. Попробовал — так себе вкус, очень странный для апельсина. А позже я узнал, что это был облепиховый компот. Сейчас бы по-любому сам выбрал облепиховый компот. © swDIMM / Pikabu
- Прыгать по лужам после дождя. Мне 51 год, но я до сих пор это иногда делаю это, чтобы напомнить себе о том, что не стоит становиться слишком серьезным. © happyhomemaker29 / Reddit
- Проснуться в панике из-за того, что проспал школу и пропустил контрольную, а потом вдруг понять, что сегодня суббота. © T2DM_inacup / Reddit
- Помню, как паниковала в супермаркете, пока родители ходили за товаром, который они забыли. А ты стоишь и ждешь в очереди. © LightMyFirebird / Reddit
- Пить прямо из садового шланга в жаркие летние дни, играя с друзьями на улице. © Freshoutafolsom / Reddit
- Нас с братом, когда мы были школьниками, каждое лето на дачу отправляли к бабушке и дедушке. И все лето, каждое воскресенье бабушка пекла блины. И это чувство, когда утро и тепло, и я просыпаюсь, и пахнет блинами, и бабушка что-то напевает. Вот это лето! © Anastasiya / AdMe
- Форт из подушек. У нас был огромный кожаный диван c большими кожаными подушками. Однажды, когда папы еще не было дома, я взяла несколько кухонных стульев, положила на них подушки, а из других сделала стенки по бокам. Притащила фонарик и книгу о динозаврах. И конечно, пару плюшевых игрушек, чтобы они охраняли вход. © badchriss / Reddit
- Жили очень скромно семьей в 5 человек в комнатушке около 12 квадратных метров в общаге. В одну из командировок маме удалось купить видик с кассетами «Том и Джерри». С тех пор к нам ходила вся ребятня общаги, сидели в комнатушке по 20 человек, смотрели мультики. Мама была в шоке, но пускала, ведь такого чуда ни у кого не было. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
А какие воспоминания у вас связаны с детством?
AdMe/Ностальгия/15+ воспоминаний из детства, которые с годами становятся только ярче
Поделиться этой статьёй