15 вкусностей из детства, которые до сих пор вызывают самые теплые воспоминания

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Ах, эти молочные коктейли за 11 копеек и сливочная помадка, о которой мечтали все дети... Вы помните этот вкус? Конечно же, раньше была трава зеленее, деревья больше, а продукты вкуснее, но главное — мы были маленькие и верили в чудо.

Мы в AdMe.ru решили окунуться в то золотое время и вспомнить лакомства, которыми нас потчевали когда-то давным-давно.

Молочный коктейль за 11 копеек

Ароматная пенка от варенья

Все виды мороженого

Домашние вафли

Яйцо с майонезом

Леденцы «Монпансье»

Хрустящая соломка

Печенье с маслом

Ириски «Золотой ключик»

Омлет как в детском саду

Черный хлеб с солью, чесноком и подсолнечным маслом

Торт «Ленинградский»

Сливочные радости

Конфеты «Морские камешки»

Халва

А что вы любите до сих пор?

Фото на превью zhzhitel / pikabu

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