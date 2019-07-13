15 вкусностей из детства, которые до сих пор вызывают самые теплые воспоминания

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Ах, эти молочные коктейли за 11 копеек и сливочная помадка, о которой мечтали все дети... Вы помните этот вкус? Конечно же, раньше была трава зеленее, деревья больше, а продукты вкуснее, но главное — мы были маленькие и верили в чудо.