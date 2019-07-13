15 вкусностей из детства, которые до сих пор вызывают самые теплые воспоминания
Ах, эти молочные коктейли за 11 копеек и сливочная помадка, о которой мечтали все дети... Вы помните этот вкус? Конечно же, раньше была трава зеленее, деревья больше, а продукты вкуснее, но главное — мы были маленькие и верили в чудо.
Мы в AdMe.ru решили окунуться в то золотое время и вспомнить лакомства, которыми нас потчевали когда-то давным-давно.
Молочный коктейль за 11 копеек
Ароматная пенка от варенья
Все виды мороженого
Домашние вафли
Яйцо с майонезом
Леденцы «Монпансье»
Хрустящая соломка
Печенье с маслом
Ириски «Золотой ключик»
Омлет как в детском саду
Черный хлеб с солью, чесноком и подсолнечным маслом
Торт «Ленинградский»
Сливочные радости
Конфеты «Морские камешки»
Халва
А что вы любите до сих пор?
Фото на превью zhzhitel / pikabu