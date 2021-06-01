15 модных трендов из прошлого, которые сегодня вызывают одновременно и ностальгию, и легкий стыд

Популярная культура всегда оказывала ощутимое влияние на молодежный стиль. Миллионы парней и девушек при создании повседневных образов вдохновляются модными музыкантами и любимыми киногероями. Например, еще в начале нулевых полчища девчонок расхаживали по улицам в кепке козырьком назад, как героиня Мили из сериала «Дикий ангел».

Мы в AdMe.ru вспомнили яркие тренды прошлых десятилетий, которые молодежь подхватывала, наблюдая за нашими и зарубежными звездами. А в конце вас ждет бонус, который еще раз докажет, что мода циклична.

Прическа «Рэйчел»

В одном из сезонов ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон появилась со стрижкой, которая свела с ума женщин по всему миру. Она даже получила название в честь героини сериала. Но парикмахер Энистон рассказал, что культовая прическа «Рэйчел» должна носить имя другой известной актрисы. Первой, кого так постригли умелые руки мастера, была Кэмерон Диас.

Кепка козырьком назад

Когда на российском телеэкране в 1999 году начал транслироваться сериал «Дикий ангел», он произвел фурор. Главный женский персонаж в исполнении Наталии Орейро стал объектом подражания для миллионов девушек. Узнаваемый образ состоял из футболки и брюк, а на талии героиня повязывала кофту. Главной же изюминкой была кепка, повернутая козырьком назад.

Массивный вязаный свитер

В конце 90-х свитер oversize крупной вязки был популярной вещицей как среди парней, так и среди девушек. Достаточно вспомнить Алсу в клипе «Зимний сон» или же Данилу Багрова из культового фильма «Брат», глядя на которых молодежь залезала в родительский шкаф в поисках подобного свитера.

Джинсы с низкой посадкой и ремень-цепочка

Возвращения в моду брюк с низкой посадкой многие сейчас боятся как огня. А меж тем в начале нулевых джинсы, которые во всей красе демонстрировали плоский живот своей обладательницы, считались верхом стиля. И когда Бритни Спирс в одном из клипов предстала в низких брюках с ремнем в виде массивной цепочки и с украшением в пупке, модницы ринулись повторять этот образ.

Розовый велюровый костюм

Велюровый спортивный костюм — must-have девушек нулевых. В идеале он должен был быть розового цвета. Потому что главные красотки телеэкрана (как отечественного, так и западного) носили такие наряды. Алекса из «Фабрики звезд» по сей день ассоциируется у многих с милым костюмом, в котором она расхаживала по «звездному дому». А американская актриса и певица Пэрис Хилтон в свое время заразила любовью к велюровым костюмам и коллег по цеху. Мечтаю о ярко-розовом велюровом костюме с капюшоном и стразами, но такие, наверное, уже не выпускают. И не смейте говорить, что это к лучшему. © lw_mj89 / Twitter

Клетчатая мини-юбка

Отечественная группа «Тату» навела шуму не только на постсоветском пространстве, но и за его пределами. Образ школьниц в клетчатых юбках и галстуках, в котором солистки появились в дебютном клипе «Я сошла с ума», стал их визитной карточкой. Примечательно, что в разные годы одинаково были популярны и клетчатые юбки «Тату», и розовый костюм Алексы. Молодежь мечтала повторить эти образы. А придумал их один человек — дизайнер Маша Цигаль.

Ажурная шапка

Функциональность ажурных шапок, характерных для нулевых, была сомнительной, ведь в холодную погоду согреть ими уши было невозможно. Тем не менее модницы если и не шли за ними на рынок, то доставали крючок, нитки и принимались за вязание. Ведь соорудить себе такой головной убор было несложно, а образ он создавал эффектный. В клипе группы Smash!! в белой ажурной шапочке предстала актриса Анастасия Задорожная и влюбила в себя всех, а в молодежном сериале «Мятежный дух» такой убор носила героиня Марисса.

«Невидимые» губы

Еще 12–15 лет назад красавицы массово отказывались от ярких помад, глядя на звезд. Косметички девушек заполонили блески для губ светлых оттенков, после нанесения которых создавался эффект так называемых губ-невидимок, которые визуально сливались с цветом кожи. Со временем вместо блеска модницы начали использовать тональный крем. Многие девушки с иронией вспоминают тренд «„невидимые“ губы»: Купила нюдовую помаду. Дома попробовала уже на губы, а не руку. Ощущение: привет, 2007-й и тональник на губах. Не то, что я ожидала. © pride_of_blood / Twitter

Гофрированные пряди

Плойка-утюжок для волос с рифлеными насадками была подручным инструментом многих красавиц, ведь с ее помощью можно было соорудить себе простую, но эффектную прическу, как у Кристины Агилеры или Тайры Бэнкс. Один раз уделив время локонам, девушки могли впечатлять окружающих шевелюрой вплоть до следующего мытья головы, потому что держалось «гофре» весьма долго.

Бандана

В конце 90-х — начале 2000-х невозможно было представить стильный образ без банданы. На Западе с таким аксессуаром часто появлялись Джастин Тимберлейк, сестры Олсен, Кристина Агилера. В отечественном же шоу-бизнесе банданы популяризировали «фабриканты». Например, любимчик девчонок Никита Малинин.

Стразы

В самом начале XXI века все были одержимы стразами. На модниках могла сверкать и одежда, и сумки, и солнечные очки. А также кристаллы лепили на лицо и тело в виде татуировок. Например, как это сделала одна из героинь фильма «Дрянные девчонки», когда наклеила узор из стразов в зоне декольте в виде первой буквы своего имени.

Украшения в восточном стиле

С выходом сериала «Клон» у публики возрос интерес к восточной культуре. Это случилось во многом благодаря главной героине, на которую хотели быть похожими представительницы прекрасного пола от мала до велика. Зрительницы отращивали волосы, массово записывались на курсы танцев живота и мечтали о браслетах как у Жади.

Выглядывающее из-под джинсов белье

С легкой подачи Димы Билана мужское белье, которое выглядывает из-под брюк, перестало быть чем-то шокирующим, а превратилось в must-have парней. В 2006 году певец выступил на конкурсе «Евровидение», где появился в джинсах с низкой посадкой, над поясом которых виднелась кромка. Мы не знаем, что больше подействовало на публику: песня или блестящий внешний вид Димы, но оценки были высокие.

Спущенные подтяжки

Образами Аврил Лавин вдохновлялись подростки, которые искали себя в альтернативном стиле одежды. А когда вышел суперпопулярный клип на песню «Girlfriend», внешний вид певицы безвозвратно покорил молодежь. Колготки в сеточку, напульсники и спущенные подтяжки уверенно ушли в народ.

Темный smoky eyes

Во второй половине нулевых с гулким шумом выстреливает немецкий бойз-бенд Tokio Hotel, который оказывает ощутимое влияние на внешний вид молодежи той поры. Билл Каулитц, солист группы, представал в клипах с подведенными глазами и обилием темный теней на веках. Его макияж пытались повторить далеко не только фанаты музыкантов.

Бонус: пользователь сети поделился неожиданной находкой с приветом из прошлого

— Увидел в магазине майки детства. Все девчонки носили такие.

— Те были с принтом во все пузо. Эти — жалкая пародия.