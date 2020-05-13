15+ вещей, которые считались крутыми в 2000-е, а сегодня вызывают лишь улыбку

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Страшно подумать, но 2000-е были 20 лет назад. Удивительное время, когда все общались в «аське», пропадали по ночам в интернет-клубах и покупали DVD-диски. Но то, что казалось нам статусным тогда, сейчас вызывает лишь улыбку.

Мы в AdMe.ru с теплотой вспоминаем нулевые и решили рассказать о вещах, которые в то время были невероятно крутыми.

Натяжной или многоуровневый потолок

Евроремонт в нулевые считался признаком достатка. Особенным шиком было сделать в своей квартире глянцевые натяжные потолки или многоуровневые из гипсокартона. И обязательно добавить цветную подсветку по периметру. Потолки были всевозможных цветов: от спокойного белого до ярко-синего или красного.

Стразы в волосах

Стразы или тонкие бусины приклеивались на тонкую леску, которая затем крепилась к корням волос. Если на поход к парикмахеру денег не было, просто приобретали в магазине заколки. А самые отчаянные крепили стразы прямо на волосы с помощью клея «БФ». Сейчас тренд на аксессуары для волос переживает второе рождение. Тонкими колечками украшают косы и всевозможные прически.

Сменные панели на телефон

Если у твоего телефона можно было за несколько секунд поменять корпус и клавиатуру, то ты точно был самым крутым. Производители выпускали несколько вариантов съемных панелей и продавали их в комплекте с мобильником. Еще больше панелей можно было купить на рынке. Конечно же, они были сплошь китайскими, но зато какие расцветки и узоры!

Журналы с рингтонами и картинками

Рекламу с рингтонами и картинками печатали не только в газетах и журналах, но и на обложках школьных тетрадей. Идея эта оказалась настолько популярной, что в 2002 году в Европе 30 % всех сообщений составили заказы мелодий. Предприимчивые граждане пошли дальше. Они организовали в торговых центрах точки по продаже мобильного контента: картинок, игр и рингтонов. Как правило, все это скачивали из интернета и сильно ужимали по «весу».

Помада в цвет кожи

Помаду в 2000-х выбирали либо в цвет кожи, либо светлее. В почете были нюдовые блески и светло-бежевая и белая помада. А если денег на косметику не хватало, достаточно было просто замазать губы тональным кремом — вы великолепны.

«Прикольные» рингтоны

Помните вот это: «Е-мае! Мама звонит!» или «Это твой телефон говорит. Эй, хозяин, тебе кто-то звонит»? Эти чересчур «креативные» рингтоны устанавливали все: от школьников до офисных работников. Последние стыдливо утверждали, что это случайно сделал ребенок и дома ему, конечно же, влетит.

Причудливые телефоны

Нулевые — это золотое время мобильных телефонов. Они были всевозможных форм и размеров: толстые и тонкие, круглые и квадратные, раскладушки и слайдеры, с кнопками и сенсорные. Среди этого разнообразия были и свои хиты. Легендарная Nokia 3250 c вращающимся корпусом была столь же желанной, как сейчас iPhone последней модели. Она могла хранить до 750 песен, делать снимки 2-мегапиксельной камерой и буквально превращаться в музыкальный центр.

СМС-чаты по телевизору

Бегущие строчки с объявлениями «Продам гараж» сменили СМС-чаты, где молодежь общалась или просила поставить в эфир любимый клип. Региональные каналы смекнули, что это золотая жила, и сделали свои чаты. Парни там «скучали в ожидании девчонок», именинников поздравляли с днем рождения, а одинокие сердца искали вторую половину.

DVD-диски «8 в 1»

На рынках и в ларьках продавали DVD с кучей фильмов на одном диске. На таких сборниках можно было найти как вечную классику, так и новинки, которые еще шли в прокате. Естественно, они были пиратскими — порой с некачественной картинкой и одноголосым переводом. Но кого это волнует, когда можно купить 8 фильмов по цене билета в кинотеатр!

Полосатые гольфы

Полосатые гольфы и юбка на кокетке — модный образ готов 2000-х. Тренд на эти чулочно-носочные изделия задала Аврил Лавин. И вскоре юные особы поголовно стали носить их не только на ногах, но и на руках.

Поющая рыба на стене

В середине 2000-х поющая рыба на стене была хитом продаж. Такая вещица висела в кабинете у Джорджа Буша и даже появилась в знаменитом сериале «Клан Сопрано». Ее автор — бывший бухгалтер Джо Пеллеттьери. Только за 2000 год он продал больше миллиона экземпляров. Купить такую рыбу можно и сейчас. Она не только поет, но еще разговаривает и рассказывает анекдоты.

ICQ

Во времена, когда еще не существовало социальных сетей, была «аська», или ICQ, — прародитель всех современных мессенджеров. У каждого пользователя ICQ был свой номер. И порой он становился объектом гордости и зависти. «Красивые» номера вроде 320320 или 337337 можно было купить. Их цена доходила до нескольких сотен долларов.

iPod

В 2001 году компания Apple выпустила свой первый музыкальный плеер, который вмещал в себя 5 Гб памяти, мог воспроизводить видео и показывать фото. Об этом плеере мечтал каждый второй школьник, ну или о его аналоге. В 2019 году Apple выпустила iPod седьмого поколения. А вот первые версии плеера можно обнаружить на интернет-аукционах по цене 1,5 млн рублей.

Чехлы на пояс

Такие чехлы пользовались особой популярностью у мужчин от 35 лет. Крепился он к ремню или шлевкам на брюках. Плюс такого чехла в том, что телефон лежал далеко от ключей и мелочи и всегда был под рукой. Минус — страшилки о том, что мобильный влияет на мужское здоровье.

Ночной интернет

Тот самый dial-up-модем.

Интернет был лимитным и дорогим. Плата считалась не за трафик, а за время подключения. Ночью интернет был дешевле, этим и пользовались обладатели модемов: в ночные часы старались скачать все необходимые файлы. Активного пользователя интернета можно было узнать по уставшим красным глазам.

Компьютерные клубы

Если ты не счастливый владелец ПК, то добро пожаловать в клуб. Интернет-клуб представлял собой пару рядов компьютеров, объединенных в локальную сеть. Здесь прогуливали уроки, тратили деньги со школьных обедов и врали родителям, что задержались в гостях у друга.

Светлый блонд

В моде были длинные прямые блондинистые волосы — светлее, чем бумага «Снегурочка». Добавляем светлые губы и сильный автозагар — и ты самая красивая. Холодный блонд, особенно полученный в домашних условиях, сильно портил волосы. Но кого это волновало?