15+ вещей, которые напомнят о волшебном детстве круче, чем магия Амаяка Акопяна

Всем нам кажется, что в детстве мир был ярче, жить было интереснее, радоваться было проще. А грезили мы тогда лишь о том, чтобы в жвачке попался новый стикер, которого у нас еще не было в коллекции. Часто, разбирая антресоли и кладовки, мы находим приветы из нашего прошлого — какие-то милые безделушки, которые сегодня уже ничего не стоят, но тогда, лет 20–30 назад, были для нас пределом мечтаний.

Мы в AdMe.ru решили сделать генеральную уборку и случайно наткнулись на коробку с «сокровищами», которые современные дети, скорее всего, посчитают просто хламом.

1. Мое детство кончилось в тот момент, когда из магазинов исчезли «Волшебные сундучки»

2. Игра была похожа на знаменитую «гадалку», которую мы в школе еще называли «лягушкой»

3. Расскажите вашим детям, что раньше одежду для кукол вырезали из бумаги, а еще были такие книжки с модными образами для девочек

4. Складываешь их пирамидкой и со всей силы бросаешь пластмассовую или железную фишку, а потом забираешь себе все те, которые оказались перевернуты

5. Да, я не получил письмо из Хогварста, когда мне было 7 лет, но со мной был Амаяк Акопян и его волшебное «сим-салабим, ахалай-махалай, сяськи-масяськи»

6. Я так мечтал пройти все уровни, чтобы увидеть какой-нибудь сюрприз на экране тетриса!

7. Журналы «Мурзилка» с фирменными синими пластинками со сказками казались мне тогда чем-то фантастическим

8. А в подростковую жизнь ворвался «Крутой» журнал, который мы часто покупали просто из-за постеров знаменитостей, чтобы потом украсить ими свой уголок над кроватью

9. Сестра была уверена: чтобы получить куклу, нужно собрать все наклейки и отправить их организаторам. Они ответили, но вместо игрушки прислали ей просто каталог с красивыми картинками и очередной альбом для стикеров

10. А мне и игрушек не надо было. Ведь я каждый раз, когда смотрю на скорлупу ореха или упавший желудь, вспоминаю эту книжку по труду в школе

11. Хотя одна любимая вещичка у меня была. Помню, там был птенчик и динозаврик, которые все время хотели есть, спать и совсем не желали долго жить

12. Под обложкой дневника сестры скрывалась вот такая красота. Эх, было время, когда вкус жвачки был не так важен, как новая наклейка!

13. На деталях этого конструктора держалась вся наша квартира, дача и папин ВАЗ-2107

14. Я только недавно узнал, что белки действительно едят грибы и это не просто безумная фантазия иллюстратора этой тетради

15. Женщина, с которой прошло мое детство, юность и вот-вот начнется пенсия

16. Все мы давно выросли, живем в разных городах и странах. Но нас объединяет то, что у каждого в школе наверняка была одна странная учительница, которая делала такие вот кашпо из музыкальных пластинок

17. Так хочется проснуться утром в воскресенье, чтобы из кухни доносился запах маминых блинчиков, а по телевизору снова шли твои любимые мультфильмы!