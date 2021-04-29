15 вещей, которые девушки дружно делали в юности, а повзрослев, о них и не вспоминают

Вам наверняка встречались рассуждения на тему «Вот раньше...», «А вот сейчас...». Мы часто думаем, что мир сильно изменился, но на самом деле куда сильнее изменились мы сами — мы повзрослели. А когда взрослеешь, начинаешь иначе смотреть на многие аспекты жизни. Вот, к примеру, в 20 лет боишься, что, выйдя из дома ненакрашенной, встретишь бывшего, а в 30 на это уже, мягко говоря, наплевать.

Мы в AdMe.ru решили немного порассуждать на тему взросления и с помощью наших иллюстраторов создали эту статью.

Мы больше не позволяем себе ложиться спать, не смыв «боевой раскрас», ведь кожа нам спасибо не скажет

Но если раньше мы умудрялись после жуткого недосыпа выглядеть как богини, то сейчас даже здоровый сон не всегда гарантирует свежесть лица

Ванильную романтику из повседневной жизни уверенно вытеснила практичность и разумность

Но это даже хорошо, ведь теперь разбить нам сердце куда труднее, чем раньше

Приходится тщательнее следить за питанием, ведь бесконечные перекусы уже не проходят бесследно для фигуры и здоровья

Теперь главный критерий выбора нижнего белья — комфорт, а не яркий внешний вид

Мы научились грамотно распоряжаться финансами и не спускать всю зарплату на милую ерунду

Есть такая примета: выйти в магазин ненакрашенной и с пучком на голове — к встрече с бывшим. К счастью, во взрослой жизни на такие встречи уже наплевать

Мы стали понимать, что личное пространство — это прекрасно, а любящим людям необязательно находиться рядом 24/7

Вырвавшись в отпуск, мы действительно отдыхаем, а не пытаемся покорить все вершины и увидеть все достопримечательности за 3 дня

Вот комплименты, правда, стали совсем другими

Каждая девчонка хоть раз стеснялась покупать прокладки. А особенно если кассир — мужчина. Но теперь-то мы поняли, что никому нет дела, что мы там покупаем

Найти «своего» врача стало не менее важно, чем «своего» мастера красоты

Когда-то на подготовку к свиданию мог уйти весь день. Теперь мы все чаще думаем, что для идеального вечернего образа достаточно красной помады, а восхищения достоин не только наш «парадный» вариант

Но что и говорить, раньше подружиться с физическими упражнениями все-таки было проще