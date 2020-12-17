15 вещей из нашего детства, в которых новогоднего настроения больше, чем майонеза в тазике оливье

Многие согласятся с тем, что Новый год является самым любимым праздником, и отмечают его с особым размахом в каждой семье. Трудно себе представить 31 декабря без ведерка майонеза, запаха мандаринов и песенки про 5 минут, звучащей со всех голубых экранов большой страны. Для каждого наступление этого праздника связано с приятными и теплыми традициями. А еще с моментами искреннего детского счастья, когда ты веришь в Дедушку Мороза, который обязательно исполнит твои самые заветные желания.

Мы в AdMe.ru решили поддаться ностальгии и вспомнить те вещи и явления, которые еще с детства у нас ассоциируются с наступлением самого волшебного времени года. А в бонусе вас ждет идея, пожалуй, самого простого, но очень необычного предновогоднего десерта.

1. Атлант совсем скоро расправит свои плечи

2. К высадке салатного десанта готовы!

3. Ничего сложно, просто сложите вчетверо и фантазируйте

4. А вам приходилось сушить постельное белье на морозе, а потом пытаться гладить эти монолитные куски льда?

5. Согласитесь, что на картонке кататься было веселее

6. Сначала полдня строишь, а потом за минуту рушишь, чтобы твоя крепость не досталась соседским мальчишкам

7. Главное, что нужно было сделать, когда выпал первый снег, — это скатать снежный ком, который будет минимум в 2 раза больше тебя

8. При виде таких сосулек всегда хотелось отломать самую здоровую, чтобы почувствовать себя гвардейцем Снежной королевы

9. Так выглядело идеальное место для игры в снежки: материал для лепки, взятый с капота, был фантастическим, да еще можно было спрятаться за машиной

10. «Самое счастливое воспоминание детства — это когда мы говорили маме, что идем чистить ковер, а сами катались на нем вместе с папой с горки». А вы тоже так делаете в XXI веке?

11. «Родителям на работе выдавали похожие сундучки с конфетами вместе с 13-й зарплатой. Детство кончилось в тот год, когда я не получил свою сладкую коробочку»

12. Интересно, а что делать, когда собрал уже всю коллекцию новогодних символов, а тебе продолжают их дарить каждый год?

13. «Сколько себя помню, 31 декабря с голубого экрана на меня смотрят одни и те же лица»

14. Фильмы, которые идут по телевизору, когда половина страны открывает банку с горошком, а вторая половина стремглав бежит в магазин ее покупать

15. «Бабушка говорила мне, что желание нужно загадывать только на 6-й удар курантов, иначе не сбудется»

Предновогодний бонус-деликатес для тех, кого трудно удивить, но легко заинтриговать: сгущенка со снегом