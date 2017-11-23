15 модных вещей, которые раньше никто не понимал, а сейчас все носят

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Мода — вещь тонкая и ну очень непостоянная. Поэтому неудивительно, что сейчас мы слышим от старших поколений, что мода возвращается и то, что мы носим, уже когда-то было на пике популярности. AdMe.ru предлагает подборку вещей, над которыми раньше все смеялись, а теперь каждый хочет их заполучить.

Сатиновое платье

В конце XX — начале XXI века сатиновое платье было в гардеробе у каждой девушки, которая следит за модой. Гвинет Пэлтроу в начале нулевых на каждой ковровой дорожке появлялась в нем. Однако потом этот вид платья потерял свою популярность. И случилось это потому, что девушки поняли, что нет ничего красивого в том, чтобы надевать на красную дорожку наряд, похожий на ночную рубашку.

Но как это обычно бывает с модой, все вернулось. И сейчас каждая знаменитость имеет в своей коллекции несколько платьев из сатина. Модницы любят такие платья за то, что они очень универсальны. Их можно носить просто так, а можно сочетать с пиджаками и куртками.

Бомбер

Бомберы — та одежда, которая, кажется, была популярна всегда. Майкл Джексон в 80-е годы активно носил такие куртки. Да и если пересмотреть фотографии конца XX века, то можно без проблем найти много доказательств того, как сильно бомберы любили люди того времени.

Несмотря на то что бомберы носили всегда, в последние годы их популярность взлетела. Сейчас можно найти куртки различных цветов, фактур, из разных материалов. Такие различные характеристики позволяют использовать бомберы, чтобы дополнить любой образ. Куртки сочетают как с классическими нарядами, так и с чем-то более повседневным.

Комбинезон

В какой-то момент комбинезоны ассоциировались именно с маленькими детьми. Потом и взрослые стали выбирать такую одежду. В начале века комбинезоны были именно классическими — джинсовыми.

За последние сезоны комбинезоны вернули себе былую популярность. Дизайнеры снова стали отшивать различные модели. И сейчас они бывают не только из джинсы, но и из других тканей и самых различных фасонов. Как говорится, если хочешь быстро одеться, надевай комбинезон. Это и стильно, и красиво, и он может даже подчеркнуть все достоинства фигуры.

Шлепки

Шлепки всегда ассоциируются с пляжем, бассейном или загородным домом. В них вряд ли кто-то вышел бы в город или на мероприятие. Кажется, о таком даже никто и не задумывался. И шлепки оставались обувью, скажем так, сезонной.

Сейчас же шлепки носят все и везде. Это больше не обувь исключительно для пляжа. Современные дизайнеры делают их настолько красивыми и необычными, что в таких не стыдно и в город выйти, и даже на какое-то мероприятие, если дресс-код позволяет. Удобные, стильные, а иногда даже украшенные драгоценными камнями шлепки стали неотъемлемой частью жизни всех, кто любит комфорт сочетать с красотой.

Кроп-топ

В 90-е годы все модницы ходили в кроп-топах. В то время их можно было найти в каждом магазине — любого цвета и из любого материала. Но в начале нулевых их популярность резко упала, и все начали просто избавляться от этой вещи в гардеробе.

Кажется, не нужно даже упоминать о том, насколько популярны кроп-топы сейчас. Они вернулись в нашу жизнь очень незаметно, став необходимой вещью в гардеробе. В кроп-топах девушки ходят как в обычной жизни, так и появляются на мероприятиях, грамотно создавая образы. Эти топы — отличная возможность подчеркнуть свою сексуальность.

Чокер

Чокеры — еще один привет из 90-х. С ними, наверное, чаще ходили в повседневной жизни рокеры, но на примере Бритни Спирс видно, что и звезды любили этот аксессуар не меньше. Но опять же с наступлением нулевых и развитием моды пришлось отложить чокеры в дальний ящик.

Но ящик оказался не таким уж и дальним. Чокеры вернулись несколько лет назад и захватили мир: разные текстуры, цвета и формы, а также разные способы носки. Этот аксессуар так прочно обосновался в гардеробе модниц, что, похоже, уйдет еще очень не скоро.

Велосипедные шорты

Популярность этих шорт раньше может вызвать некоторые сомнения. Но они были очень даже востребованы. От спандекса до обычных тканей, от однотонных цветов до ярких принтов — такими были велосипедные шорты в те времена. Но скоро их время прошло.

Мода на велосипедные шорты вернулась. Сейчас снова на улицах можно встретить людей, которые круто сочетают их с другой одеждой. Многие спортивные марки стали выпускать такие шорты, чтобы каждый смог найти именно те, которые бы пришлись ему по вкусу. Ну и конечно, знаменитости в этом плане задают тон.

Браслеты

Все мы помним моду на такие браслеты. нужно было очень громко надеть его на руку, чтобы похвастаться тем, что у тебя такой есть. Мода на эти украшения привела потому, что обычные браслеты стали неинтересны. Эти же были разных цветов и с разными рисунками.

Самозакручивающиеся браслеты пропали в один миг. И вряд ли кто-то мог подумать, что мода на них вернется. Как бы ни было странно, но сейчас некоторые люди платят приличные суммы денег за эти браслеты, сделанные из кожи, от люксовых брендов. Цикличность моды видна даже на примере таких забавных вещей.

Сандалии на платформе

Что касается сандалий, то в начале века они не были популярны и в основном вызывали негативные эмоции. Никто из модниц того времени не хотел носить сандалии на платформе, которые смотрятся странно и в которых ходят только на рынок за продуктами.

И как все изменилось в последние годы. Сандалии стали неотъемлемой частью жизни. Дизайнеры не устают совершенствовать дизайн такой удобной и модной обуви. В магазинах большое количество вариантов, которые могут подойди практически под любую одежду. Получается, что достаточно купить несколько пар, и можно пойти в них как на какое-то мероприятие или использовать как повседневный вариант.

Заколки

В конце 90-х заколки были настолько популярны, что носили их каждый день. Любая прическа украшалась заколками. Они были на пике моды вне зависимости от возраста девушки. Но потом, похоже, все начали думать, что странно носить яркие заколки, которые делают нас девочками из детского сада. И мода на них ушла.

Неизвестно, что вернуло этот аксессуар к жизни. Но сейчас им стали пользоваться не только дети. Знаменитости активно используют различные заколки и на своих выступлениях, и в прическах для красной дорожки. Похоже, сейчас самое время сказать, что этот тренд 90-х вернулся.

Джинсовые платья

Этот модный тренд обосновался крепко. Конечно, джинсовые вещи никогда не выходили из моды. Но после того как Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс появились вместе полностью в дениме, стало понятно, что этого материала в нашей жизни стало слишком много. И люди отложили джинсовые вещи.

Но несколько лет назад джинсовая одежда (и платья в частности) вернулась. Знаменитости и обычные люди стали снова видеть в этом что-то привлекательное. К тому же дизайнеры создают очень красивые фасоны, которые подчеркивают фигуру. Сейчас джинсовые платья — это и одежда для какого-то выхода, и то, что можно носить в повседневной жизни.

Повязка на голову

Повязки. Их точно узнали многие. Достаточно вспомнить конец 1990-х — начало 2000-х и то, как все фанатели от них. Популярность этого аксессуара была немыслимой. Каждая модница тех времен обязательно ходила в повязке. Но, как и все тренды в этом списке, в какой-то момент повязки потеряли свою актуальность.

Утерянная популярность была успешно возвращена. В последнее время все чаще можно встретить девушку в повязке. И она может быть либо просто как аксессуар, либо как замена шапки. Кажется, что повязки сейчас набирают такую популярность, будто это что-то новое. Поэтому всем модницам XXI века стоит присмотреться к этому аксессуару.

Заколки-бабочки

Заколки-бабочки, как и обычные заколки, о которых уже говорилось, еще одна вещь, которая точно была у всех. И у большинства была целая коллекция разноцветных бабочек, которыми также украшалась каждая прическа.

Казалось бы, что этот тренд остался где-то в начале 2000-х, но как бы не так. Да, в таком исполнении, как раньше, заколки уже используются по минимуму. А вот их альтернативные варианты очень даже популярны. Красивые и изящные заколки-бабочки даже сейчас могут украсить прическу не только детей, но и взрослых.

Костюмы из плюша

Девушки просто влюбились в эти плюшевые костюмы. Ну и конечно, Пэрис Хилтон была одной из знаменитостей, кто активно следовал этому веянию начала XXI века.

Казалось, что мода на эти костюмы не вернется уже никогда. Но =волна снова накрыла модную индустрию. И сейчас почти вся семья Кардашьян носит их. Так что, похоже, не стоит списывать со счетов свой костюм, купленный еще на прежнем пике популярности.

Поясная сумка

Как много шуток и язвительных комментариев было направлено в сторону людей, которые ходили с поясными сумками в нулевых. Мало кто понимал их смысл и считал, что это действительно модно.