15 телепередач-долгожителей, которые появились еще в прошлом веке, но мы смотрим их до сих пор

Может показаться, что за последние годы YouTube, TikTok и Instagram поглотили телевидение, а все старые передачи давно исчезли. Но, к нашему удивлению, оказалось, что огромное количество телепрограмм, которые мы смотрели в детстве и даже наши родители в молодости, продолжают существовать или закрылись вот только что. Многие из них за эти годы поменяли заставку, некоторые изменили название, как «Пока все дома», а такие, как «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем, практически не поменялись.

Мы в AdMe.ru редко смотрим телевизор, но любим поностальгировать. Мы расположили телевизионные шоу, которые идут до сих пор или закончились совсем недавно, по порядку, начиная от самых старых.

Здоровье (1960—...)

Со 100 %-ной вероятностью можно сказать, что программа «Здоровье» ассоциируется у большинства телезрителей с Еленой Малышевой. Но она на самом деле ведет эту передачу только с 1997 года, а телепрограмма существует намного дольше. С момента создания в 1960 году сменилось несколько ведущих, в их числе была врач Юлия Белянчикова (1969–1992), которая пользовалась огромной популярностью и отвечала на вопросы зрителей во время эфира и в личной переписке. Затем после перерыва в 5 лет передача снова стала выходить в эфир уже с Еленой Малышевой.

КВН (1961—...)

Для кого-то это может стать сюрпризом, но и Александр Масляков не вел «КВН» со дня его основания. Он присоединился к проекту только через 4 года после его открытия в 1961 году. Тогда решили создать нечто подобное популярному «Вечеру веселых вопросов», и в честь марки телевизора «КВН-49» придумали «Клуб веселых и находчивых». С 1964 года вместе с диктором Светланой Жильцовой постоянным ведущим был Александр Масляков вплоть до 1972 года, когда программу временно закрыли. «КВН» вернулся на экраны в 1986 году и с тех пор идет с бессменным Масляковым во главе.

Спокойной ночи, малыши! (1964—...)

А вы помните, как выглядят Филя, Хрюша и Степашка? За многие годы жизни на телеэкранах самые известные детские кукольные герои страны практически не изменились, хотя их обязательно обновляют раз в 3 года. В течение более чем 55 лет существования передачи персонажами также становились домовой Мокрена, Крыса-Красавица, тигренок Мур, Колобок, а ведущими приглашали в том числе Тимати, Валерию и Николая Валуева. Самые первые выпуски «Спокойной ночи, малыши!» выходили в виде картинок с закадровым текстом, затем в форме кукольных спектаклей и пьес с участием профессиональных актеров. Менялось и звуковое оформление передачи — колыбельная «Спят усталые игрушки» в разные годы уступала место песням «Спи, моя радость, усни» и «Фея сна», но в конечном счете по требованию зрителей самая известная заставка была возвращена.

Утренняя почта (1974–2019)

Советская, а затем и российская музыкально-развлекательная передача продержалась удивительно долго. В свое время это была одна из немногих программ, где можно было послушать самую свежую и модную музыку. Об «Утренней почте» знали даже за рубежом. Так, в конце 80-х годов было записано несколько выпусков вместе со шведской музыкальной передачей «Лестница Якоба». Позднее программе пришлось конкурировать с музыкальными каналами и трансляциями фестивалей, ее создатели пробовали разные форматы: собирали концертные номера из популярной и новой музыки, показывали видеоклипы и записи музыкальных мероприятий, брали интервью у исполнителей. За все время существования ведущими побывали Юрий Николаев (который уходил вести «Утреннюю звезду» и возвращался обратно), Марина Голуб, братья Пономаренко.

Что? Где? Когда? (1975—...)

Первые выпуски передачи сильно отличались от того формата, который мы видим сейчас. Поначалу ведущего не было вообще, играли друг против друга две семьи. Затем одно время на вопросы отвечали студенты МГУ не в составе команд — каждый сам за себя (тогда телепередачу вел Александр Масляков). С 1977-го по 2000-й ведущим был один из создателей телепрограммы Владимир Ворошилов, и именно при нем появились знаменитый волчок, минута обсуждения и символ игры — филин Фомка. В настоящее время свои версии телепередачи есть в Армении, Азербайджане, Беларуси, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Турции, Украине и Узбекистане.

Аншлаг (1987—...)

Почему «Аншлаг»? Создатель и бессменная ведущая Регина Дубовицкая объяснила название так: «Аншлаг — это значит, что билеты проданы и все зрители будут сидеть у экранов телевизоров». Действительно, в свое время это была очень популярная юмористическая передача, которая помогла заявить о себе таким артистам, как Михаил Задорнов, Максим Галкин, Сергей Дроботенко, Елена Воробей. Несмотря на несколько ослабевший интерес телезрителей и общественную критику, программа продолжает выходить, поменяв в 2016 году заставку на «Аншлаг и компания».

Поле чудес (1990—...)

Еще одна программа на отечественном ТВ, которую, как может показаться, со дня основания бессменно ведет один человек, а это совсем не так. Первым ведущим и одним из авторов передачи был Влад Листьев, а Леонид Якубович занял его место через год. Но именно он придумал основную концепцию: первоначально идея шоу состояла в угадывании слов, но Якубович предложил делать акцент на игроках, историях их жизни. Кстати, как многие знают, у шоу есть свой музей, куда отправляются подарки, которые привозят с собой участники. Он был создан еще в 2001 году, а к 2015 году в нем насчитывалось уже 5 тыс. экспонатов.

Когда все дома (1992—...)

Возможно, вы пропустили, но программа «Пока все дома» успела сменить не только канал, но и название с заставкой. С 2017 года вечный ведущий и автор программы продолжает ходить в гости к спортсменам, музыкантам, артистам и их семьям под вывеской «Когда все дома». От постоянных рубрик в современной версии передачи осталась только «У вас будет ребенок», а всем известные «Очумелые ручки» продержались до 2010 года. Интересно, что то, как будет выглядеть первая заставка, определил сам ведущий: он написал световым пером «Пока все дома» на мониторе компьютера Quantell, что стало на многие годы узнаваемым дизайном передачи.

Умницы и умники (1992—...)

Один из способов поступления в российский вуз, помимо сдачи ЕГЭ и вступительных экзаменов, — победа в этой передаче, которая до 1999 года выходила под названием «Умники и умницы». Она дает право стать студентом МГИМО абсолютно безо всяких экзаменов, а других высших учебных заведений страны — на льготных условиях. Все вопросы из областей гуманитарных знаний для телевизионной олимпиады, за исключением русского языка, придумываются ее бессменным ведущим Юрием Вяземским. Изначально программе хотели придать комедийный, а не образовательный характер, и поэтому, по словам Вяземского, он сделал ее настолько заумной, чтобы телевизионщики от него отстали.

Устами младенца (1992—...)

Эта игра — настоящее испытание для взрослых. Нужно отбросить логическое мышление, даже иногда весь жизненный опыт, и мыслить так же, как ребенок. Участие принимают 2 команды, они соревнуются в угадывании детских объяснений и толковании каких-либо слов. Несмотря на то что программа периодически закрывалась и выходила на разных каналах, она долго держится на плаву и пользуется популярностью у телезрителей. Вернуться в детство и представить себя ребенком можно и сейчас — с начала 2020 года передача выходит в эфир на канале «Россия-1».

Смак (1993—...)

Готовить просто, вкусно да еще и со звездами можно до сих пор — знаменитая программа «Смак» хоть и исчезла из телевизионного эфира, но возродилась в формате YouTube-канала под названием «Смак Андрея Макаревича». В отличие от других кулинарных шоу, в студию приглашают не профессиональных поваров, а известных людей. Они сами выбирают рецепт, по которому будут готовить, и поэтому за все время существования передачи можно увидеть повторяющиеся блюда, но в разных интерпретациях. Первым ведущим был Андрей Макаревич (и тогда название шоу в шутку расшифровывали как "Советы МАКаревича), вторым — Иван Ургант. За все время существования передачи самым частым гостем становился Валдис Пельш, а самые известные иностранные участники — Чак Норрис и Тиль Швайгер.

Своя игра (1994—...)

Телевизионная викторина под руководством Петра Кулешова — это российская версия американской передачи «Рискуй!», где игроки должны отвечать на вопросы из самых разных областей знаний. За всю историю передачи рекорд по количеству набранных баллов побил Александр Друзь (120 тыс.). В ходе той игры еще до окончания третьего раунда счет превысил 100 тыс. очков, а это было максимальное число, которое могло выводиться на табло участника. Поэтому ведущему пришлось наклеить бумажку с надписью «+ 100 000» и запустить табло с нуля.

Сто к одному (1995—...)

Как бы вы ответили на вопросы «кто построил пирамиду?» и «что будет делать мужчина, получив много денег?». Неважно, как оно на самом деле, — практически любой ответ может быть верным, если он совпадет с мнением большинства. И это является главным отличием телеигры от других интеллектуальных викторин. Для сбора мнений сейчас, конечно, не опрашивают прохожих на улицах, а предлагают заполнить вот такую онлайн-анкету. Эта командная игра, бессменным ведущим которой остается Александр Гуревич, уже 25 лет пользуется устойчивой популярностью.

Угадай мелодию (1995—...)

А вы угадываете популярные мелодии с 3 нот? Можно снова проверять свою музыкальную эрудицию — в эфир вернулась передача «Угадай мелодию». Со дня создания эта музыкальная телеигра то выходила с перерывами в несколько лет, то закрывалась из-за низкого рейтинга или напоминала о себе лишь праздничными новогодними программами. С осени 2020 года в расписании вновь появились еженедельные выпуски. Мало кто знает, что неизменный ведущий Валдис Пельш, который продолжает вести это шоу, сначала не понравился руководителям передачи, и самые первые 2 игры были удалены и не вышли в эфир.

Кто хочет стать миллионером? (1999—...)

Одно из самых популярных шоу в мире, которое идет на данный момент в 20 странах, есть и в России. Помимо Дмитрия Диброва, который стал первым ведущим и ведет передачу сейчас, в этой роли побывали Мария Киселева и Леонид Якубович. До 2001 года телеигра выходила под названием «О, счастливчик!», о котором мало кто помнит. Первоначально главным призом был 1 млн руб., но потом он вырос до 3 млн, правда, за все время существования программы его выигрывали только 6 раз. Однажды система дала сбой — в одном из выпусков, который вел Максим Галкин, на экран был выведен вопрос без правильных вариантов ответа. Это стало известно только после игры, когда обескураженная участница забрала деньги. Ведущий извинился, и следующий выпуск она продолжила с той же позиции.