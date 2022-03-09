15+ старых фото, которые одновременно вызывают чувства и ностальгии, и стыдобы

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Один из главных вопросов нашей цифровой эпохи — как не растерять старые фотки. Раньше мы старательно распечатывали пленки и вкладывали снимки в альбомы. Теперь же фотографии в основном хранятся на дисках и флешках, которые имеют свойство ломаться и теряться.

Мы в AdMe.ru по-доброму завидуем героям нашей подборки, которым удалось сохранить настоящие сокровища из прошлого. И мы очень рады, что они не постеснялись поделиться ими с окружающими.

«В школе мне закон был не писан, поэтому я каждый день рисовала это на своем лице»

«В 2008 году, в выпускном классе, я поклонялся Курту Кобейну»

«Думаю, мне стоит повторить школьный образ из 2010 года на музыкальном фестивале „Когда мы были молодыми“»

Если бы я раньше увидела это фото, отнесла бы его в парикмахерскую с просьбой сделать такую же прическу. © bipolarspacecop / Reddit

«Собирался впервые встретиться с семьей моей будущей жены и вырядился вот так. Эта хоккейная футболка со мной с 2007 года»

«Я девочка, мне 9 лет. Дедуля подписал эту фотку: „Обезьяна справа“»

«Мама еще и заплатила за эти „профессиональные“ портреты старшеклассницы»

«2011 год, эмо-фаза. Если у вас ее не было, то вы вообще человек?»

«11-й класс, 1987 год. Это фото пыльное, а мой наряд безупречен»

«2006 год. Я действительно думала, что сделала что-то очень крутое»

«Я и моя стена поклонения Элайдже Вуду»

«Мама одевала меня как принца. И это правда была одна из моих любимых рубашек»

«Дарю вам 15-летнюю готку со сбритыми бровями. Отчим прозвал меня Солнышком»

«Таким был каждый день в мои 16»

«Я в 1992–1993-м, у меня стрижка под кефаль»

«Клянусь, вот так я оделся на свой выпускной»

«Мы с сестрой в костюмах русалок. Я настояла на том, чтобы надеть его хвостом вперед»

«Мама явно не была уверена в моем умении плавать. Отсюда и купальник со вшитым пенопластом»