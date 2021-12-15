15 сравнений крупным планом, которые покажут, как изменились наши любимые знаменитости

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Кажется, еще вчера отовсюду звучала песня Рианны «Umbrella», а в кинотеатрах показывали первую «Матрицу». Но на самом деле хит барбадосской певицы вышел 14 лет назад, а вечно молодому Киану Ривзу исполнилось 57 лет.

Нам в AdMe.ru стало любопытно посмотреть, как изменились лица знаменитостей, которые стали старше на наших глазах. И кажется, у многих из них где-то припрятан эликсир молодости.

Адам Драйвер (29 и 37 лет)

Адель (23 и 33 года)

Эмма Стоун (18 и 30 лет)

Джуд Лоу (31 год и 47 лет)

Рианна (19 лет и 31 год)

Бри Ларсон (16 и 30 лет)

Бенедикт Камбербэтч (35 и 45 лет)

Эмбер Херд (21 год и 35 лет)

Галь Гадот (26 и 36 лет)

Ариана Гранде (18 и 26 лет)

Иэн Сомерхолдер (31 и 41 год)

Кэти Перри (23 года и 37 лет)

Роузи Хантингтон-Уайтли (24 и 33 года)

Лана Дель Рей (26 и 36 лет)

Киану Ривз (36 и 56 лет)