15 сравнений крупным планом, которые покажут, как изменились наши любимые знаменитости
Кажется, еще вчера отовсюду звучала песня Рианны «Umbrella», а в кинотеатрах показывали первую «Матрицу». Но на самом деле хит барбадосской певицы вышел 14 лет назад, а вечно молодому Киану Ривзу исполнилось 57 лет.
Нам в AdMe.ru стало любопытно посмотреть, как изменились лица знаменитостей, которые стали старше на наших глазах. И кажется, у многих из них где-то припрятан эликсир молодости.
Адам Драйвер (29 и 37 лет)
Адель (23 и 33 года)
Эмма Стоун (18 и 30 лет)
Джуд Лоу (31 год и 47 лет)
Рианна (19 лет и 31 год)
Бри Ларсон (16 и 30 лет)
Бенедикт Камбербэтч (35 и 45 лет)
Эмбер Херд (21 год и 35 лет)
Галь Гадот (26 и 36 лет)
Ариана Гранде (18 и 26 лет)
Иэн Сомерхолдер (31 и 41 год)
Кэти Перри (23 года и 37 лет)
Роузи Хантингтон-Уайтли (24 и 33 года)
Лана Дель Рей (26 и 36 лет)
Киану Ривз (36 и 56 лет)
Кто из этих знаменитостей изменился больше других, а кто остался таким, как был?
Фото на превью AFP / East News, VALERIE MACON / AFP / East News
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