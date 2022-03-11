15 редких фото знаменитостей, которые обычно не печатают в глянцевых журналах, а хотелось бы
Фотографий звезд в сети так много, что мы, кажется, застали каждый важный момент их жизни. Но у знаменитостей, как и у любого другого человека, есть архивные снимки тех времен, когда их карьера только начиналась. И, точно так же как и нас с вами, их порой успевают запечатлеть в непривычной обстановке.
Именно такие фото мы в AdMe.ru искали для сегодняшней статьи. И многие из них реально способны окунуть в ностальгию.
Леонардо Ди Каприо со своей бабушкой Хеленой Инденбиркен на кинофестивале в Каннах, 1996
Юная Бритни Спирс, 1993
Энтони Хопкинс в роли Пьера Безухова, 1973
Сара Джессика Паркер, когда играла главную роль в мюзикле, 1980
Будущие суперзвезды Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт на фотовстрече в Лондоне, 2000
Мэрилин Монро в качестве почетной гостьи ударяет по мячу, чтобы начать футбольный матч, 1957
Одри Хепберн держит в руках журнал со своей фотографией на обложке, 1986
3 легенды на одном фото: Майкл Джексон, Софи Лорен и Кирк Дуглас, 1987
The Beatles притворяются, что Мухаммед Али их нокаутировал, 1964
Рэпер Канье Уэст и принц Гарри на мероприятии, посвященном памяти принцессы Дианы, 2007
Кейт Мосс и Лив Тайлер на вечеринке, 1998
Роман Полански и его новоиспеченная жена Шэрон Тейт разрезают свадебный торт, 1968
Брэд Питт и Дженнифер Энистон на церемонии вручения премии «Эмми», 1999
Ариана Гранде, какой ее мало кто помнит. Вскоре после съемок в мюзикле «13», 2008
Принц Чарльз и группа Spice Girls в оперном театре Манчестера, 1997
Какие фото из нашей подборки вызвали у вас улыбку или чувство ностальгии?
Фото на превью Bettmann / Bettmann / Getty Images
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