15 редких фото знаменитостей, которые обычно не печатают в глянцевых журналах, а хотелось бы

Фотографий звезд в сети так много, что мы, кажется, застали каждый важный момент их жизни. Но у знаменитостей, как и у любого другого человека, есть архивные снимки тех времен, когда их карьера только начиналась. И, точно так же как и нас с вами, их порой успевают запечатлеть в непривычной обстановке.

Именно такие фото мы в AdMe.ru искали для сегодняшней статьи. И многие из них реально способны окунуть в ностальгию.

Леонардо Ди Каприо со своей бабушкой Хеленой Инденбиркен на кинофестивале в Каннах, 1996

Юная Бритни Спирс, 1993

Энтони Хопкинс в роли Пьера Безухова, 1973

Сара Джессика Паркер, когда играла главную роль в мюзикле, 1980

Будущие суперзвезды Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт на фотовстрече в Лондоне, 2000

Мэрилин Монро в качестве почетной гостьи ударяет по мячу, чтобы начать футбольный матч, 1957

Одри Хепберн держит в руках журнал со своей фотографией на обложке, 1986

3 легенды на одном фото: Майкл Джексон, Софи Лорен и Кирк Дуглас, 1987

The Beatles притворяются, что Мухаммед Али их нокаутировал, 1964

Рэпер Канье Уэст и принц Гарри на мероприятии, посвященном памяти принцессы Дианы, 2007

Кейт Мосс и Лив Тайлер на вечеринке, 1998

Роман Полански и его новоиспеченная жена Шэрон Тейт разрезают свадебный торт, 1968

Брэд Питт и Дженнифер Энистон на церемонии вручения премии «Эмми», 1999

Ариана Гранде, какой ее мало кто помнит. Вскоре после съемок в мюзикле «13», 2008

Принц Чарльз и группа Spice Girls в оперном театре Манчестера, 1997