15 пользователей сети рассказали о трендах, которые раньше будоражили наши умы, а сегодня даже вспомнить неловко
Наверное, в детстве многие слышали от родителей фразу: «Вот вырастешь — поймешь». Тогда нам казалось, что взрослые — это дремучие старцы, которые безнадежно отстали от жизни и решительно ничего не смыслят в моде. Но с годами приоритеты меняются, а вместе с ними и представление о том, что на самом деле модно, а что нет.
Мы в AdMe.ru наткнулись на тред, в котором пользователи сети оживленно обсуждают вещи, которые делали нас в глазах сверстников настоящими суперменами, а теперь вызывают улыбку.
- Маленькие переводные татуировки. Их нужно было сначала нанести на кожу, а потом промокнуть влажным полотенцем. © Personal-Wish-7782 / Reddit
- В моей школе все носили мешковатые джинсы. Они были модными, удобными, и, честно говоря, мне они даже нравились. Спустя годы я снова надел их и подумал: «Ну до чего же я глупо выгляжу». © Verano_Zombie / Reddit
- Тамагочи! Я просил маму ухаживать за моим птенцом, пока нахожусь в школе. Я страшно расстроился и даже заплакал, когда в один прекрасный момент она забыла о нем позаботиться. © rogerss9 / Reddit
- Когда мне было 9–11 лет, было круто завязать пиджак или кофту вокруг талии. Это делали для того, чтобы казаться стильным. Теперь так уже никто не ходит. © unknown author / Reddit
- Модным считалось быть вредным задирой. Сегодня быть злым совсем не весело. Наоборот, ты рискуешь потерять уважение друзей и вообще остаться в одиночестве. © daughterofthemoon420 / Reddit
- В середине 80-х годов очень популярно было выглядеть как танцовщица. Велосипедки с контрастным топом, гетры, балетки, майка с тонкими лямками, широкий свитер с короткими рукавами. Я отчаянно хотела так одеваться, ходила по магазину и щупала эту одежду, а мама взяла и купила мне какое-то дурацкое платье, которое я никогда не надевала за пределами школы. © Aunty-Sociale / Reddit
- Я учился в школе, когда появился YouTube. Я записал несколько видео, на которых просто подпевал бойз-бендам. Это вызвало бурю эмоций, вся школа знала, кто я такой! 15 тысяч просмотров как с куста, все веселились. А когда я попытался зайти в свой аккаунт, оказалось, что просто не могу в него попасть, ведь электронную почту, на которую его регистрировал, я давно удалил. © mywifemademegetthis / Reddit
- Кода нам было по 8 лет, мы с друзьями покупали диски с фильмами, собирали их и в конце года сравнивали, у кого больше. А потом мы не спали по 3 дня, пересматривая «Скуби-Ду» или фильмы Disney. © PicklejustPickle / Reddit
- Тренд 80-х — хаер и бумбокс. Помните ребят, которые, собираясь на свидание, тратили по 45 минут на укладку хаера? Раньше мне казалось это очень привлекательным, но если бы я сегодня увидел такое, то сказал бы, что, кажется, кто-то так и не вырос. © DavidinCT / Reddit
- Модно было закатывать джинсы. Дайте мне узкие джинсы с закатанными штанинами, бейсболку и свитшот — и я самый популярный парень в школе в 1989 году! © falconear / Reddit
- Я помню, как научился делать бумажник из клейкой ленты. Несколько человек увидели мою поделку и захотели себе подобное. В итоге я смастерил их и продавал по $ 10 за штуку. Думаю, я успел наделать около 40 таких бумажников, прежде чем их запретили в школе. © CylonsInAPolicebox / Reddit
- Помните эти странные имейл-адреса, что мы заводили в молодости? Я вызвался записывать старшеклассников на летнюю программу, и нам пришлось обратиться к их родителям, чтобы подтвердить контактную информацию. Вы не поверите, сколько людей до сих пор пользуется электронной почтой, которую они завели еще подростками. И тут вижу адрес, от которого захватывает дух, набираю даму и прошу ее подтвердить почту вслух, и она со стыдом в голосе произносит: «Испорченная соплячка 123». © TwoForHawat / Reddit
- В моем детстве на тех, кто проявляет усердие и получает хорошие оценки, смотрели свысока, модным считалось быть плохишом. Мне нравится, что сегодня молодые люди хорошо относятся друг к другу, не запугивают и стараются хорошо учиться. © tidder-emanresu / Reddit
- Майкл Джексон. Я помню времена, когда все хотели танцевать так же, как он. На его концертах люди падали в обморок только потому, что он выходил на сцену. © Wanderlust_Muse / Reddit
- Я старше своего брата и хорошо помню, как поправляла на нем рюкзак, чтобы тот не висел на плечах, а свисал до поясницы. Потому что так носить его считалось модным. Я была очень горда собой, словно делилась чудесной мудростью. Я совершенно уверена, что существует прямая связь между моим советом и тем, что у него болела спина. Теперь нам уже за 30. © LikeEveryoneSheKnows / Reddit
А что в вашем детстве считалось признаком особого шика?
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