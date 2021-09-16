15 пользователей сети рассказали о трендах, которые раньше будоражили наши умы, а сегодня даже вспомнить неловко

Наверное, в детстве многие слышали от родителей фразу: «Вот вырастешь — поймешь». Тогда нам казалось, что взрослые — это дремучие старцы, которые безнадежно отстали от жизни и решительно ничего не смыслят в моде. Но с годами приоритеты меняются, а вместе с ними и представление о том, что на самом деле модно, а что нет.