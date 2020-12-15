15 пахнущих нафталином вещей, которые только прикидываются современными

Первую настольную игру придумали египтяне в 2620 году до н. э. Она называется Senet, и в нее играют до сих пор. Правила основаны на передвижении фишек по доске.

Первый газированный напиток, предназначенный для широкой публики, был изобретен швейцарским часовщиком и ученым-любителем Иоганном Якобом Швеппом в 1783 году. Он продавал свою восхитительную «газированную воду» жаждущим покупателям в Женеве. Всего за 9 лет бизнес Швеппа так разросся, что предприниматель перенес фабрику в Лондон. Кроме того, он выпустил напиток с новым ароматом, чтобы выделиться среди конкурентов, которые пытались скопировать его идею.

Вероятно, первое электрическое транспортное средство с собственным источником энергии было протестировано на одной из улиц Парижа в апреле 1881 года французским изобретателем Гюставом Труве. Первый примитивный электромобиль появился в 1830-х годах, но представлял собой полуфункциональную модель. Электромобиль был прямым конкурентом машин, заправляемых бензином, до 1920-х годов. Когда дороги стали лучше, люди стали ездить дальше, и в мире стали уделять больше внимания добыче нефти.

Факс изобрели еще в 1843 году, до телефона. Изначально он назывался электрическим печатающим телеграфом. А первый телефон появился только в 1876 году.