15 пахнущих нафталином вещей, которые только прикидываются современными
Многие изобретения перевернули нашу жизнь раз и навсегда. Но есть вещи, которые появились гораздо раньше, чем можно подумать. В это верится с трудом, но компания Nintendo и Эйфелева башня — ровесницы, а спички придумали позже зажигалки, как это ни парадоксально. И пользователи сайта Reddit рассказали об этом в новом треде.
Мы в AdMe.ru с удовольствием делаем новые и новые открытия. В нашей сегодняшней подборке — привычные всем предметы, существа и явления, которые изобрели намного раньше, чем можно представить.
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Первую настольную игру придумали египтяне в 2620 году до н. э. Она называется Senet, и в нее играют до сих пор. Правила основаны на передвижении фишек по доске.
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Первый газированный напиток, предназначенный для широкой публики, был изобретен швейцарским часовщиком и ученым-любителем Иоганном Якобом Швеппом в 1783 году. Он продавал свою восхитительную «газированную воду» жаждущим покупателям в Женеве. Всего за 9 лет бизнес Швеппа так разросся, что предприниматель перенес фабрику в Лондон. Кроме того, он выпустил напиток с новым ароматом, чтобы выделиться среди конкурентов, которые пытались скопировать его идею.
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Вероятно, первое электрическое транспортное средство с собственным источником энергии было протестировано на одной из улиц Парижа в апреле 1881 года французским изобретателем Гюставом Труве. Первый примитивный электромобиль появился в 1830-х годах, но представлял собой полуфункциональную модель. Электромобиль был прямым конкурентом машин, заправляемых бензином, до 1920-х годов. Когда дороги стали лучше, люди стали ездить дальше, и в мире стали уделять больше внимания добыче нефти.
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Факс изобрели еще в 1843 году, до телефона. Изначально он назывался электрическим печатающим телеграфом. А первый телефон появился только в 1876 году.
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Туалеты с функцией смыва существовали еще в цивилизации долины реки Инд, в XXVI веке до н. э.
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Акулы старше деревьев. Если верить древнейшим свидетельствам, акулы относятся к эпохе, когда единственным многоклеточным растением были водоросли.
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Эмодзи появились в 1881 году в одном из номеров журнала Pucks. Они иллюстрировали статью о типографическом искусстве. Здесь были рожицы, составленные из знаков препинания, выражающие радость, тоску, безразличие и удивление.
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Эскалаторы существуют с 1859 года, хотя сначала их называли вращающимися лестницами. Первая рабочая версия была создана в 1896 году на острове Кони-Айленд.
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В это трудно поверить, но зажигалка старше спички. Первая газовая зажигалка появилась в 1823 году, а спичка — в 1826-м. Изначально спичка называлась серником.
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Контактные линзы. Леонардо да Винчи придумал их в 1508 году, а первый успешный образец был создан в 1888 году.
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Наручные часы. У Елизаветы I они были уже в 1571 году. Такой щедрый подарок преподнес королеве ее фаворит Роберт Дадли.
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Печенье Oreo появилось раньше, чем печенье с шоколадной крошкой и хлеб в нарезке, — в 1912 году. Хлеб же — только в 1928.
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Социальные сети. В XVI веке существовали альбомы под названием Alba amicorum, что вольно переводится как «книга друзей». Эти альбомы с картинками и сообщениями передавали друг другу друзья и родственники, а изначально они пользовались популярностью у студентов университетов.
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Водяные матрасы изобрели еще в 3600 году до н. э. в Древней Персии. Они были сделаны из козьей кожи и надежно удерживали воду. На кровати с такими матрасами врачи помещали пациентов с некоторыми заболеваниями для облегчения их страданий.
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В 1889 году была основана компания Nintendo и построена Эйфелева башня.
А какие вещи и явления возникли раньше, чем вы предполагали?