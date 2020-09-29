15+ деликатесов из нашего детства, от которых холодок пробегает по спине

В детстве выбегаешь на улицу, и сердце замирает от того, сколько важного и интересного нужно успеть. Поиграть с ребятами в «Казаки-разбойники», или, может, в «Колечко-колечко», попрыгать с гаражей, поскакать на скакалке... Бегаешь весь день, одна забава сменяется другой, и иногда так не хочется отвлекаться и идти домой обедать.

Мы в AdMe.ru вспомнили, какие детские деликатесы выручали нас в такие моменты. Взрослые подобные вещи считали несъедобными, а каждый ребенок уплетал за милую душу.

Смола и гудрон

Сейчас купить жвачку может любой ребенок, да еще и всех возможных цветов и вкусов. А в нашем детстве это импортное лакомство оказывалось в руках детей редко, но находчивости нам было не занимать. Мы жевали смолу и гудрон. Деликатесом у детворы считалась янтарная смола вишни, которая имела сладковатый привкус и нещадно прилипала к зубам. Гудрон было проще достать, а еще ходило поверье, что он очищает зубы.

Помню, как в детстве у нас во дворе легко можно было выйти из дома, оторвать кусочек смолы в палисадничке и ходить целый день жевать. Так вот, о чем я: мне 23, и я сегодня захотела смолы! Чтобы жУвать и не переживать. © Tasiyshechka / Pikabu

Мы гудрон жевали. Помню, за школой была огромная глыба, и по всей глыбе следы от зубов. Жевали все, начиная с 1-го класса и до 9–10-го. Примерно за 3–4 года остался только один маленький твердый нераскусываемый камушек. Так вот, как говорится, «взрослые — это случайно выжившие дети». © Izzzolenta / Pikabu

Усики виноградной лозы

А вот те, кто жил в местах потеплее, любили полакомиться усиками винограда. Кислые и мягкие, они заменяли детям жевательные конфеты.

Цветы акации

Цветы акации, или, на детском языке, «бананчики», тоже шли очень хорошо. В период цветения акации многие дети аккуратно срывали желтые цветы и высасывали из них сладковато-терпкий нектар.

В детстве нам с друзьями кто-то сказал, что цветки желтой акации сладкие на вкус. Возможно, это даже были чьи-то родители. Причем надо есть не целый цветок, а его «попку», основание цветка. У нас около дома был большой парк с кустами акации, и мы постоянно там зависали. Кстати, другая полезная штука, которую дает это растение, — стручки. Из них детвора делает свистульки. Они появляются, когда цветы уже отцветают. В общем, если вы скажете мне, что не делали в детстве свистульки из стручков акации, то я очень удивлюсь.

Одуванчики

Одуванчики для многих детей — это предвестники долгожданных каникул. Когда этот солнечный ковер появлялся рядом с домами, ребятня бежала плести венки, собирать букеты и, конечно, дегустировать цветы. В отличие от листьев и лепестков, которые имели вполне нейтральный вкус, молочко одуванчиков было ужасно горьким и оставляло на одежде и руках следы в виде маленьких колечек, к которым потом так и норовила прилипнуть грязь.

Клевер

От непростых поисков «счастливого» четырехлистного клевера можно было отвлечься, полакомившись самим цветком: вырываешь тонкий розовый или белый лепесточек и облизываешь его сладкое основание.

Головки от сгоревших спичек

Спички детям не игрушка, но каждый из нас умудрялся припасти заветный коробок. Это было нужно для различных важных целей, в том числе и для того, чтобы погрызть соленые обгоревшие кончики спичек, которые тогда назывались «солдатской солью».

Палочка из муравейника

В детстве мы натыкались на муравейники не только в лесу или в парке, но и в собственном дворе. И, конечно, местной ребятне это было на руку. Мы искали прутик, облизывали его и засовывали в муравейник, а после лакомились ставшей кислой палочкой. А самые отчаянные облизывали попки муравьев.

Я в детстве мочила палочку или палец и подставляла к муравейнику. Муравьи атаковали и брызгались соком. Очень приятный, неповторимый запах и вкус. Я и сейчас бы так сделала, если бы муравейник нашла. Прямо-таки вспомнился хвойный лес, шорох листьев, чистый легкий воздух, детская беззаботность и запах муравейника! Это просто счастье, в котором я выросла! © IKIAN / otvet.mail

По поводу муравьев. Мы не лизали палочку и не опускали в муравейник. Мы жевали жевательную резинку и, когда она утрачивала вкус, наклеивали ее на палочку — и к муравьям. Минута, и у тебя прекрасный заменитель жвачки Center Shock. © Noble.Trash / Pikabu

Молодые веточки деревьев

Многим из нас хотелось не только что-то пожевать, но и погрызть. Для этой цели отлично подходили молодые веточки деревьев. Мы отламывали такую ветку, снимали с нее мягкую кору и впивались своими молочными (или уже не совсем) зубами в маслянистый зеленый стебель. И как забавно на гладкой поверхности смотрелись следы от укусов!

Болотный аир

А вот болотный аир в почете не только у детей. Он широко используется в кулинарии разных стран: из этого растения делают специи, варят варенье, его добавляют в супы. Но у детворы, играющей рядом с водоемами, на приготовление аира были свои взгляды: некоторые рвали эту болотную траву, разлущивали ее, добираясь до самого молодого и нежного листочка, и ели его основание.

Семена мальвы

Как только мы ни называли семена мальвы в детстве: «арбузики», «тыковки», «калачики», «пуговки». Красивые на вид тугие кругляши можно было жевать, не отвлекаясь от игры, наслаждаясь их сладковато-крахмальным вкусом.

Цветы сирени

Многие из нас в детстве были уверены, что пятилистник сирени, как и четырехлистный клевер, приносит удачу. Поэтому с майским теплом детские сердца бились чаще не только потому, что скоро лето и долгожданный отдых, но и потому, что зацветала благоуханная сирень и открывалась охота на заветный цветок.

Помню, у меня лежала в больнице сестра, а я ходила вокруг больницы и искала эти пятилистные цветочки. Нашла много-много. И с каждым загадывала, чтобы сестра выздоровела. P. S. Выздоровела, наверное, помогло. © Mariya.12 / Pikabu

Однажды в детстве бабушка привезла букетище сирени с дачи. Гостили у нее с сестрой, и она нам поведала, что если найти и съесть цветок с 5 лепестками, то загаданное желание сбудется. Мы, мелкие, 2 часа наперегонки жевали цветы сирени, загадывали желания, объелись до натуральной тошноты. Уже 20 лет прошло, но каждую весну, как вижу сирень, так сразу комок в горле, подкатывает тошнота и чувствуется этот горький вкус. © Подслушано / VK

Молодая хвоя

Молодые иголочки нежно-зеленого цвета были мягкими, совсем не колючими и оставляли на языке приятный кислый привкус.

Незрелые плоды

А сколько мы в детстве съели незрелых плодов! Слива, смородина, крыжовник — это только первое, что удается припомнить. И хотя взрослые нас предупреждали, что может заболеть живот, нас это не останавливало. Хрустящие, зеленые, до оскомины кислые — настоящая детская вкусняшка.

И уж совсем необычные деликатесы

А иногда мы придумывали такие невероятные блюда, что старшим лучше было и не догадываться об их существовании.

В детстве вытворяли странную штуку. Жвачки мне и моим друзьям перепадали крайне редко, поэтому жевали мы их долго. Как только всякий вкус жвачки выжевывался, мы делали из обычной белой жвачки разноцветную. Для этого мы отламывали кусок грифеля у цветного карандаша, заворачивали его в жвачку и тщательно разжевывали. Слегка скрипело на зубах, но результат был непревзойденный: ярко-синий или зеленый цвет жвачки был гарантирован. Страшно представить, сколько цветных карандашей я съела.

В детстве брат ел сникерс с луком.

Мы сушили зубную пасту на батарее. Получались мятные конфеты типа Rondo. © Berrimorr / Pikabu

В детском саду я кормила своих друзей «лотосом». В моем понимании «лотосом» был лист с дерева сирени, посыпанный песком, на нем камушек средней величины и несколько грибочков, похожих на поганки, которые я срывала рядом с песочницей. И все это сворачивалось в трубочку. Каждый раз, когда я вижу на улице кого-то из детсада, я думаю про себя: «Господи, ты жив!» © Палата № 6 / VK

А вы ели в детстве что-то из вышеперечисленного? Или у вас был какой-то собственный диковинный деликатес?