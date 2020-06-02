15+ моментов из прошлого, при виде которых хочется сказать: «Верни мне мой 2007-й»

58 5 32 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Трудно представить, что 2007 год был 13 лет назад. Такое чувство, будто только вчера мы слушали во дворах музыку с телефонов, носили огромные скейтерские кеды и ходили к друзьям, у которых был интернет, чтобы записать что-нибудь на диск. Определенно, об этих безбашенных временах есть что вспомнить и нам, и всем тем, кому в ту пору было 15–18 лет.

Так что AdMe.ru ненадолго открыл портал в 2007-й, где мы были юными и беззаботными. Осторожно, статья может вызвать чувство ностальгии!

Мы не стеснялись быть собой

Тогдашним подросткам ничего не стоило выйти из дома с диким начесом, надев на руки и на ноги полосатые гольфы, а глаза красили не только девчонки, но и некоторые парни.

Было больше живого общения, чем сейчас

Встречи с друзьями случались чаще, прогулки длились дольше, а чтобы собраться, не нужен был повод.

Именно тогда музыканты писали свои лучшие песни

Почти каждый вел интернет-дневник на LiveInternet или BeOn

Помните, как мы смотрели «Папины дочки» и «Кадетство»?

А песни из заставки знали наизусть!

А вот что объединяло сразу несколько субкультур: скейтерские кеды-патрули

Мы называли их шузами или тапками. Главной фишкой в этих огромных кедах были широкие шнурки самых разных цветов, и особым шиком считалось умение по-особому их зашнуровывать, например шашечкой. А кто-то даже цеплял на них значки.

Если уж мы любили какую-то группу, то...

...скупали все тетрадки, блокноты и журналы с ними, вешали на стену плакаты, на себя надевали футболку с логотипом, и только тогда можно было считаться настоящим фанатом.

Любимые песни и картинки бережно хранили на телефоне и передавали друг другу через ИК-порт

Если бродить по улицам не хотелось, мы шли в клуб, где каждый вечер играла какая-нибудь группа

Клубная культура была в самом расцвете. В одних клубах проводились исключительно рок-концерты и неформальные вечеринки, а в другие смело ходили все подряд.

Из других развлечений были сокс и фингерборд

Тряпичный или вязаный мячик нужно было подкинуть ногами как можно больше раз подряд, а на фингербордах иногда исполняли такие трюки, что позавидовал бы Тони Хоук.

— Дашь игру переписать? — Не дам, она без диска не запускается!

2007-й — это когда ты приходишь в гости к другу, у которого есть интернет, чтобы записать музыку или фильм на диск

Все знали: за шутками — на «Башорг», а за бесплатной музыкой — на zaycev.net

Смартфонов не было, про iPhone почти никто не знал. Но вот что было по-настоящему круто: КПК со стилусом!

То самое чувство, когда купил журнал, достал плакат и долго думаешь, какой стороной его повесить на стену

Те времена, когда Джаред Лето еще красил глаза.

Многие девчонки носили одинаковые вещи, но тогда из-за этого никто не ссорился

2007-й — это когда «джинсы порезаны, лето», тебе 16, а впереди только хорошее

Почему же мы так хотим вернуться в 2007-й хотя бы на денек? Просто тогда все то, что сейчас стало привычным, было в новинку и вызывало невероятные эмоции. Представьте только, теперь наши смартфоны мощнее тогдашних компьютеров, а раньше 2-мегапиксельная камера приводила нас в восторг. В нулевые молодые люди с необычным цветом волос выглядели бунтарями, а теперь яркие пряди можно увидеть почти у любого подростка и ничего необычного в цветных волосах уже нет. Жить в эпоху развивающихся технологий, само собой, здорово. Но признаемся честно: иногда хочется, как раньше, выйти гулять с толпой друзей и включить музыку на кнопочном телефоне.

Мы рассказали, чем это время запомнилось нам. А каким был ваш 2007-й? Скидывайте фотки.