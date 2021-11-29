15 историй пользователей, которые до сих пор вспоминают школу с дергающимся глазом
Для кого-то школьные годы были чудесными, но есть те, кто вспоминает их с ужасом. Причин возненавидеть школу немало. Например, неадекватные учителя, которые портили жизни мальчишкам и девочкам. Или хулиганы, которые не давали учиться.
AdMe.ru прочитал воспоминания пользователей сети о том, что в их школе было отвратительным. Некоторые истории похожи на сценарии фильмов.
- В 9-м классе мальчик облил мои волосы духами. Все уроки пришлось сидеть в шапке и выслушивать недовольное шипение одноклассников. Я решила мстить. Нашла в доме старые бутылочки с явно испортившимся одеколоном, смешала и набрала в здоровенный шприц. Подкараулила влюбленного обидчика и обрызгала с ног до головы. Этот аромат был куда более убойный, а шерстяная ткань формы отлично впитывала запах. Местью осталась довольна. © Yelena Cherkesova / Facebook
- У меня в старших классах была учительница химии Тамара Яковлевна. Злая, как пантера, ужасно неаккуратная: зубы в помаде, обесцвеченный шиньон на темных волосах, плечи в перхоти, замызганный синий костюм. У всех, кто ей не угодил, забирала портфель и запирала в подсобке. А много лет спустя я узнала, что у нее с мужем отношения не складывались, сын был проблемный. Она была просто замученной теткой с неудачной судьбой, не видела любви ни дома, ни на работе. И вымещала свое раздражение на учениках. Но почему-то ее не жалко. Ну не любишь эту работу — иди на другую. Так нет же: в школе ведь и отпуск длинный, и свое плохое настроение можно безнаказанно вымещать на детях. © Marina Khishchenko / Facebook
- Учительница повела нас, первоклашек, в кинотеатр. Там встретила своего ухажера и ушла с ним. Сами добирались потом по домам. © Виктор Бердник / Facebook
- Одна учительница предположила, что у меня проблемы с психикой, потому что я ее боялся. Может быть, если бы она не ненавидела всех мальчиков, которых учила (даже тех, кто хорошо себя вел), я бы ее не боялся. Она накричала на меня за то, что я отвернулся от доски после того, как девочка швырнула в меня карандаш. Кстати, у девочки из-за этого инцидента вообще не было проблем! © redpawed / Reddit
- У моего сына была «англичанка», которая задавала вопросы по всему учебнику в начале учебного года и ставила колы всему классу в журнал. Когда родители дошли до директора, ее уволили. © Марина Буланкина / Facebook
- Физра в школе — это издевательство. Особое «спасибо» тому, кто составлял расписание. Физра перед физикой, химией, математикой — как это так вообще? Бегать кросс, потом, не приняв душ, впопыхах переодеваться и бежать на контрольную по физике. Ненавидела физру. И учитель был слегка с приветом, хам и грубиян. Я боялась прыгать через козла, а мне за это двойки ставили. Я не могла взобраться по канату — и получала 2. Табель: пятерки в ряд и тройбан по физре. Ненавижу! © Вера / AdMe.ru
- Я училась в музучилище, где давали и среднее школьное образование, в том числе была и физкультура. Вела ее одна тетка, которая додумалась заставить подрастающих музыкантов играть в волейбол и прочие игры с летящим в руки тяжелым мячом. Приходишь на учебу, видишь, девочка-арфистка с пальцами в гипсе сидит. Ты ей: «Шо случилось?» А она: «Волейбол...» © Svitlana Varava / AdMe.ru
- Наша классная руководительница нас ненавидела, и мы всем классом отвечали ей взаимностью. Как она на нас орала, как только ни крыла! «Закрой дверь — что, в пещере живешь?!», «Интеллигенция вшивая!» (или аристократия), ну и все остальное в том же духе. Слава богу хоть оценки не снижала. Читаю запоем с трех лет, грамотность врожденная, сочинения мои всей школе в пример ставили. Но голова болела после ее криков: и белоручка я, и лентяйка. © Julia Markman / Facebook
- Была у нас в классе Лена. «Первая учительница» много кого в классе не любила, но к Лене у нее была особая неприязнь. Она Лену на 2-й год оставила, а однажды взяла и при всех выпотрошила ее портфель, бросила его о стену, затем вытащила за воротник саму Лену из-за парты. У меня та сцена до сих пор перед глазами. Жаль только, что учительницу не только не выгнали, а еще и сделали завучем, правда, в другой школе. © Алина Дяченко / Facebook
- Меня директор остановила и поругала за накрашенные губы. Дала бумажку вытереть — я показала чистую бумажку. Теперь такая же история у дочери в школе. © Лариса Веселова / Facebook
- На уроке математики в 6-м классе я попросила учительницу освободить меня от контрольной. Она спросила, какая у меня на то причина. Я ответила, что 4 дня назад потеряла маму. А она выдала: «Это твои проблемы». © Margarita Chicherina / Facebook
- Мой учитель программирования неправильно использовал мышь и не мог отправить электронное письмо. Я даже перестал ходить на этот урок. К счастью, в следующем году появился классный преподаватель. © splatterac / Reddit
- Если волосы у мальчика длинные и спереди не подстрижены до уровня глаз, то его отправляли домой, вызывали родителей и просили постричь его.
© Salty_Nutella / Reddit
- Мне нравилось учиться, и, к счастью, большинство учителей были нормальными. Но в средней школе становятся ужасными дети. Однажды я услышал, как один шутил над учеником в инвалидном кресле. © JournalistMobile3605 / Reddit
- Из-за дислексии мне было тяжело учиться, но учителя не делали абсолютно ничего, чтобы мне помочь. Мне просто было нужно время, а я долго думал, что глуп. Я хорошо себя вел, но со мной обращались так, словно я делал что-то не так. © OdinTheBogan / Reddit
Какие у вас воспоминания о школе? Вы любили ходить туда или ненавидели?
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