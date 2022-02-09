15 исторических личностей, которые в наше время могли бы затмить всю голливудскую знать
Великие ученые, изобретатели, писатели, художники, артисты и другие известные деятели XVI–XX веков внесли большой вклад в развитие мировой культуры. Их литературные произведения, научные труды и фильмы остаются актуальными даже сегодня.
Мы в AdMe.ru решили немного пофантазировать и с помощью искусственного интеллекта представить, как, например, могли бы выглядеть такие знаменитости ХХ века, как Вирджиния Вулф и Чарли Чаплин, в наше время.
1. Зигмунд Фрейд
2. Чарльз Диккенс
3. Льюис Кэрролл
4. Роберт Льюис Стивенсон
5. Чарльз Чаплин
6. Вирджиния Вулф
7. Томас Алва Эдисон
8. Никола Тесла
9. Агата Кристи
10. Мария Склодовская-Кюри
11. Софья Васильевна Ковалевская
12. Сэмюэл Морзе
13. Чарлз Дарвин
14. Оскар Уайльд
15. Рафаэль Санти
С каким историческим персонажем вы бы хотели встретиться?
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