15 исторических личностей, которые в наше время могли бы затмить всю голливудскую знать

Великие ученые, изобретатели, писатели, художники, артисты и другие известные деятели XVI–XX веков внесли большой вклад в развитие мировой культуры. Их литературные произведения, научные труды и фильмы остаются актуальными даже сегодня.

Мы в AdMe.ru решили немного пофантазировать и с помощью искусственного интеллекта представить, как, например, могли бы выглядеть такие знаменитости ХХ века, как Вирджиния Вулф и Чарли Чаплин, в наше время.