15 иллюстраций о том, что бы мы сделали, если бы прямо сейчас могли вернуться в детство

Чем старше мы становимся, тем чаще и с большей ностальгией вспоминаем былые годы, особенно детство. И с грустью осознаем, что больше никогда не переживем эмоции многих счастливых моментов. А ведь наверняка каждому из нас захотелось бы хоть на мгновение вернуться в прошлое, чтобы снова обнять молодых родителей, хлебнуть холодный тархун из автомата с газировкой и покататься у папы на плечах.

Мы в AdMe.ru нарисовали теплые моменты из детства, которые хотелось бы прожить снова, если бы изобрели машину времени.

Обнять молодых родителей

Попить ту самую газировку с сиропом

Построить шалашик

Сходить в магазин за хлебом и по пути домой отгрызть горбушку

Посидеть у папы на плечах

Поесть легендарное мороженое

Уснуть под мамин голос

Пойти на новогодний утренник

Провести каникулы в деревне у бабушки и дедушки

Испытать момент встречи с первым в жизни четвероногим другом

Съехать с горки на картонке

Прокатиться в парке на всех аттракционах

Побывать в летнем лагере

Накупить всякой мелочи в ларьке возле дома

Уйти гулять с друзьями детства с утра и до позднего вечера