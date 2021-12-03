15 иллюстраций о том, что бы мы сделали, если бы прямо сейчас могли вернуться в детство
Чем старше мы становимся, тем чаще и с большей ностальгией вспоминаем былые годы, особенно детство. И с грустью осознаем, что больше никогда не переживем эмоции многих счастливых моментов. А ведь наверняка каждому из нас захотелось бы хоть на мгновение вернуться в прошлое, чтобы снова обнять молодых родителей, хлебнуть холодный тархун из автомата с газировкой и покататься у папы на плечах.
Мы в AdMe.ru нарисовали теплые моменты из детства, которые хотелось бы прожить снова, если бы изобрели машину времени.
Обнять молодых родителей
Попить ту самую газировку с сиропом
Построить шалашик
Сходить в магазин за хлебом и по пути домой отгрызть горбушку
Посидеть у папы на плечах
Поесть легендарное мороженое
Уснуть под мамин голос
Пойти на новогодний утренник
Провести каникулы в деревне у бабушки и дедушки
Испытать момент встречи с первым в жизни четвероногим другом
Съехать с горки на картонке
Прокатиться в парке на всех аттракционах
Побывать в летнем лагере
Накупить всякой мелочи в ларьке возле дома
Уйти гулять с друзьями детства с утра и до позднего вечера
Какие моменты из детства вы хотели бы снова пережить, если бы могли отправиться в прошлое?
Поделиться этой статьёй