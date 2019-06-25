15 фотографий, сделанных у бабушки в деревне, которые действуют как отдушина в бетонных джунглях
Каждый из нас в детстве ждал этого момента: на календаре начало июня, вокруг запах зеленой травы и полевых цветов и впереди все лето. Каникулы в бабушкином доме, с его уютом и вкусными пирожками, парным молоком и свежими ягодами, навсегда останутся в памяти как один из лучших моментов жизни.
AdMe.ru бесконечно благодарен бабушкам и дедушкам за наше неповторимое детство, а эти фотографии напомнят о том, как здорово в деревне.
Начала лета ждал каждый из нас
Деревенский уют выглядит именно так
А этот дизайн ближе всех новомодных
Красота окружающей природы завораживает
И ею здесь восхищаемся не только мы
Здесь все идет своим чередом, без всякой спешки
И у каждого свое счастье
Наверное, все ждали появления первых ягод
И полуденного сна
А в туман чувствовали себя как в сказке
Летняя гроза с радугой — это непередаваемая красота
А гуси — это настоящие разбойники нашего детства
Кто рано вставал, вспомнит такие пейзажи
И ощущение свободы и уюта
Но самой теплой была и будет бабушка, от которой веяло особой нежностью
Поделитесь и вы фотографиями мест вашего детства.
Фото на превью Prostoilogin / pikabu