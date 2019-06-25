15 фотографий, сделанных у бабушки в деревне, которые действуют как отдушина в бетонных джунглях

40 4

27

12.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый из нас в детстве ждал этого момента: на календаре начало июня, вокруг запах зеленой травы и полевых цветов и впереди все лето. Каникулы в бабушкином доме, с его уютом и вкусными пирожками, парным молоком и свежими ягодами, навсегда останутся в памяти как один из лучших моментов жизни.

AdMe.ru бесконечно благодарен бабушкам и дедушкам за наше неповторимое детство, а эти фотографии напомнят о том, как здорово в деревне.

Начала лета ждал каждый из нас

Деревенский уют выглядит именно так

А этот дизайн ближе всех новомодных

Красота окружающей природы завораживает

И ею здесь восхищаемся не только мы

Здесь все идет своим чередом, без всякой спешки

И у каждого свое счастье

Наверное, все ждали появления первых ягод

И полуденного сна

А в туман чувствовали себя как в сказке

Летняя гроза с радугой — это непередаваемая красота

А гуси — это настоящие разбойники нашего детства

Кто рано вставал, вспомнит такие пейзажи

И ощущение свободы и уюта

Но самой теплой была и будет бабушка, от которой веяло особой нежностью

Поделитесь и вы фотографиями мест вашего детства.