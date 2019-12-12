15 фото наших любимых звезд в детстве (Вы точно всех узнаете)
На детских фото можно увидеть настоящую суть человека. Серьезный взгляд, игривая улыбка, очаровательные ямочки на щеках — все это помогает узнать что-то новое о том человеке, в которого превратился ребенок на снимке. Особенно интересно рассматривать старые портреты знаменитостей. Согласитесь, они куда честнее, чем кадры с красной дорожки.
Мы в AdMe.ru подготовили подборку фотографий звезд в детстве и поняли, что полюбили этих актеров и музыкантов еще больше.
1. Дженнифер Энистон начала карьеру актрисы в 11 лет
2. Лили Коллинз на экране практически с пеленок. Первую свою роль она получила в 2 года
3. Малышка Риз Уизерспун уже в 7 лет снялась в рекламе цветочного магазина
4. Джастину Биберу было 12 лет, когда его мама опубликовала на YouTube ролик, который сделал мальчика звездой
5. Маленькая Энн Хэтэуэй, которую назвали в честь жены Шекспира, начала свою карьеру с ролей в театральных постановках
6. В 8 лет Бритни Спирс прошла прослушивание в шоу «Клуб Микки Мауса» на канале Disney
7. Супермодель Джиджи Хадид родилась в 1995 году в семье строительного магната
8. Эми Шумер считали самой веселой девочкой в школе
9. Британец Сэм Смит с детства знал, что хочет стать певцом
10. В 11 лет Аманда Сейфрид уже работала моделью
11. В 12 лет Натали Портман получила роль в культовом фильме «Леон»
12. Как и Бритни Спирс, в детстве Райан Гослинг был членом «Клуба Микки Мауса»
13. Когда Бри Ларсон была маленькой, она переехала с мамой в Лос-Анджелес. И там Бри поняла, что хочет стать актрисой
14. Еще будучи ребенком, Бейонсе участвовала в вокальных и танцевальных конкурсах
15. В 5 лет Селена Гомес уже играла в сериале канала Disney «Волшебники из Вэйверли Плэйс»
Кем вы мечтали стать в детстве? Эта мечта осуществилась?