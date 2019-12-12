15 фото наших любимых звезд в детстве (Вы точно всех узнаете)

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На детских фото можно увидеть настоящую суть человека. Серьезный взгляд, игривая улыбка, очаровательные ямочки на щеках — все это помогает узнать что-то новое о том человеке, в которого превратился ребенок на снимке. Особенно интересно рассматривать старые портреты знаменитостей. Согласитесь, они куда честнее, чем кадры с красной дорожки.

Мы в AdMe.ru подготовили подборку фотографий звезд в детстве и поняли, что полюбили этих актеров и музыкантов еще больше.

1. Дженнифер Энистон начала карьеру актрисы в 11 лет

2. Лили Коллинз на экране практически с пеленок. Первую свою роль она получила в 2 года

3. Малышка Риз Уизерспун уже в 7 лет снялась в рекламе цветочного магазина

4. Джастину Биберу было 12 лет, когда его мама опубликовала на YouTube ролик, который сделал мальчика звездой

5. Маленькая Энн Хэтэуэй, которую назвали в честь жены Шекспира, начала свою карьеру с ролей в театральных постановках

6. В 8 лет Бритни Спирс прошла прослушивание в шоу «Клуб Микки Мауса» на канале Disney

7. Супермодель Джиджи Хадид родилась в 1995 году в семье строительного магната

8. Эми Шумер считали самой веселой девочкой в школе

9. Британец Сэм Смит с детства знал, что хочет стать певцом

10. В 11 лет Аманда Сейфрид уже работала моделью

11. В 12 лет Натали Портман получила роль в культовом фильме «Леон»

12. Как и Бритни Спирс, в детстве Райан Гослинг был членом «Клуба Микки Мауса»

13. Когда Бри Ларсон была маленькой, она переехала с мамой в Лос-Анджелес. И там Бри поняла, что хочет стать актрисой

14. Еще будучи ребенком, Бейонсе участвовала в вокальных и танцевальных конкурсах

15. В 5 лет Селена Гомес уже играла в сериале канала Disney «Волшебники из Вэйверли Плэйс»