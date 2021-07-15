15+ фото, на которых будто кто-то взял и запечатлел наше детство

Какие бы трудности ни встречались в детстве, в нашей памяти это время остается одним из самых светлых и теплых отрезков жизни. И просто невозможно вспоминать его без улыбки, несмотря на то, в какое время оно проходило.

Мы в AdMe.ru ненадолго погрузились в эту беззаботную пору, поэтому хотим, чтобы и вы окунулись в нее, глядя на эти атмосферные снимки.

«Мама купила нам с сестрой эти зимние комбинезоны. Но из-за того, что мы были небогаты, нам покупали одежду сильно на вырост»

«Мои братья, я и друг играем в фишки»

«Мое детство, 70-е годы. Я в связанном вручную джемпере и модном комбинезоне качаюсь на самодельных качелях, сделанных из ящика»

«Мы с сестрой в кафе. 1993 год»

«Похоже, для этого крутого парня (да, это я) будущее наступило раньше, чем для других»

Так много ностальгии по 90-м на одном фото

«Мне 9 лет, и я решила надеть всю свою любимую одежду одновременно»

«Еще в 1998 году я действительно очень любил покемонов»

«Моя прекрасная мама где-то в 1991 году. Она подарила нам с сестрой безумно красивое детство с красивыми цветочными нарядами»

«В 13–14 лет я любила слушать Эминема. Это расческа свисает с моей лампы, а все свои фотографии тогда я делала черно-белыми в графическом редакторе. Хорошие времена»

«Моя подруга разрешила мне опубликовать ее гламурный образ из начала 2000-х»

«Я и мой дедушка на прогулке испытываем мой новый комбинезон в начале 90-х»

«Мой друг детства и я часто брали пряжу и вязали из нее паутину в моей комнате, когда играли вместе»

«Недавно я увидел работающий тамагочи у своих друзей. Кто-нибудь помнит эту красоту?»

«Это 1994 год. Мама всегда делала мне особый плакат на день рождения. А я в это время красуюсь в платье с „Королем Львом“, который через месяц выйдет в кино. Жизнь была так прекрасна в 90-е!»

«Я и мой младший брат загипнотизированы чем-то происходящим на экране. А эти потрясающие наряды моя мама сшила вручную»

Наверное, каждый в детстве способен точно так же радоваться самым простым мелочам