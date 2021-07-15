15 фото людей, которым удалось доказать: время идет, но мы всегда остаемся собой
В сообществе PastAndPresentPics («Фото из прошлого и фото сегодня») на сайте Reddit люди повторяют снимки, которые были сделаны когда-то давно. Благодаря такому сравнению удается запечатлеть само время и понять, что хотя многое и меняется, но наши искренние улыбки, любовь друг к другу и увлечения остаются.
Герои подборки от AdMe.ru доказывают это на собственном примере.
1. «Фото меня и моего кота с разницей в 12 лет»
2. «Мой сын и я играемся с ксероксом. Тогда и сейчас»
3. «Прошло 10 лет»
4. «Мои родители в 1981-м и 2021-м»
5. «К папиному 60-летию мы воссоздали наше старое фото»
6. «Мы ничуть не изменились за 32 года»
7. «Первая и последняя фотография с моей кошкой. Скучаю по ней каждый день»
8. «Один из нас изменился больше других»
9. «Прошло 22 года, а я улыбаюсь точно так же, как в детстве»
10. «Прошло 13 лет, а мы до сих пор лучшие друзья»
11. «Мое фото с сыном. 1987-й и 2017-й»
12. 1988 и 2019 год
13. «Мы с сестрами воссоздали наше фото 1985 года»
14. «Все мои документы с 16 до 23 лет»
15. «На верхнем фото дедушке 80 лет, на нижнем — 20»
Поделитесь своими снимками из прошлого и покажите, как вы выглядите сейчас. Нам очень интересно.
Фото на превью Outrageous_Bell4293 / Reddit
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