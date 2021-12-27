15+ фото, которые в мгновение ока перенесут во времена, когда подарок можно было получить за стишок, а сугробы были большими

Новый год и Рождество — праздники, которые кое-кто ждет даже больше, чем собственный день рождения. Именно поэтому многие до сих пор помнят, в каком костюме в детстве ходили на праздничную елку, какие подарки получали и даже под какую музыку танцевали.

Мы в AdMe.ru обожаем разглядывать новогодние фотографии из семейных архивов. Они моментально могут перенести во времена, когда из забот было всего-то не забыть стишок для Деда Мороза да успеть очередь на горку занять.

«Мы с девчонками объединились двумя классами и встречали вместе Новый год»

Рождественское утро 1980 года

«Дед Мороз подарил мне Даниила Хармса»

«У нас были самые крутые костюмы»

«Сижу в торговом центре на коленях у Санты. Рождество, 1972 год»

Новогодний утренник в детском саду

«Открываю подарки в 1991 году»

«Мне подарили маркеры, которыми можно рисовать на стекле. Выглядит жутковато, но тогда мне казалось, что это просто шедевр»

«В детстве была традиция всей семьей ходить на елку»

«Нарядилась к Новому году и показываю свое красивое платье»

«В детстве очень скучала по родителям. Они учились в другом городе и не смогли вырваться на Новый год»

«Бабушка сказала, что мама не приедет, но если буду себя хорошо вести, то заглянет лисичка. И вот под бой курантов появляется лиса».

«Получила в подарок приставку в 1990-м»

«Я в костюме зайца, старшая сестра Аня в костюме Красной Шапочки и колли Джей. Позируем для первой новогодней фотографии»

«Мое первое Рождество с бабушкой, дедушкой и тетей»

«С друзьями катаемся с горки в ледовом городке»

«Я в костюме Арлекина рассказываю стишок Деду Морозу»

«Я рождественским утром 1984 года — запредельный уровень счастья»

«Целый день учила стишок для Деда Мороза, мне помогала вся семья. А в самый ответственный момент вдруг забыла строчку, но не растерялась и сплясала»

«В беленьких платьицах мы исполняли танец маленьких звездочек, а когда закончили, то с удивлением обнаружили, что папы в зале расплакались»

«А все потому, что мы танцевали под музыку из фильма „Профессионал“».