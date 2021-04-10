15 фотосравнений, которые продемонстрируют отличия современной школы от той, в которой учились мы с вами
Казалось бы, прошло не так много времени с тех пор, как мы сами были школьниками. Многие наши учителя еще не вышли на пенсию, но в системе среднего образования произошли глобальные перемены. Если бы мы, тогдашние ученики, попали в современную школу, нашему удивлению не было бы предела.
На входе рамка металлоискателя, дневники отменили, родители общаются друг с другом в чатах, а тетрадки больше напоминают модные комиксы. Мы в AdMe.ru решили отметить вещи, которые претерпели самые большие изменения за последние 20–30 лет.
Оценки больше не выставляют в дневники
Раньше, если ты получил плохую оценку, дневник можно было «забыть дома» или своей рукой исправить тройку на пятерку. Сейчас утаить «пару» не получится: родители смотрят оценки в электронном журнале. Зато больше не нужно тратить время на заполнение дневника и запись домашних заданий, потому что все это автоматически появляется в заданных полях.
Появляются новые предметы
Перечень предметов в школе несколько изменился. Теперь дети в обязательном порядке изучают обществознание, труд стал называться технологией, а природоведение — окружающим миром. Кроме того, некоторые школы получили право вводить дополнительные предметы и факультативы: бизнес, карьера, экономика и т. п.
В школе нас встречает не тетенька-вахтер, а металлоискатель и охранник в форме
С одной стороны, это необходимые меры безопасности в наши времена, с другой — в школу уже не забежать погреться или попить во внеурочное время.
Во многих школах вместо формы ввели дресс-код
Многим из нас довелось еще поносить советскую школьную форму — коричневые платья с черными или белыми фартуками для девочек и синий костюмчик для мальчиков. Бывали случаи, когда учителя даже замеряли длину юбок у девочек, чтобы она, не дай бог, не оказалась выше положенной.
В 90-е все эти строгости исчезли без следа — мы ходили в школу как хотели. Детвора выглядела необычайно пестро: кто в джинсах, кто в лосинах, кто в спортивном костюме, а кто в маминой блузке.
В нулевых этой вакханалии пришел конец. В большинстве школ ввели форму, но на сей раз единого образца нет. Кроме того, предусмотрели чуть большее разнообразие: девочкам разрешили ходить в брюках. Кое-где форма остается свободной, но действует дресс-код.
Родители учат уроки вместе с детьми
В те времена, когда мы были школьниками, участие родителей в образовательном процессе сводилось в большинстве случаев к проверке дневника. Сейчас редкие мамы или папы оставляют уроки на откуп своим детям. Учение уроков превратилось в ежедневный семейный ритуал.
Школьники больше не пишут друг другу записки
Все общение между одноклассниками перешло в мессенджеры. Больше учитель не выхватит из рук ученика записку и не прочитает ее содержимое вслух на весь класс.
Тетради стали выглядеть гораздо привлекательнее
Какие же скучные тетради у нас были по сравнению с нынешними! Тонкие книжечки бледно-зеленого или голубого цвета. Чуть большим разнообразием оттенков могли похвастать общие тетрадки, но куда им до современных — с «мемасиками», комиксами и всевозможными приколами.
Мелом на доске пишут все реже
Хотя сейчас грифельные доски и сохранились в большинстве школ, пишут на них все реже, потому что в классах их дублируют интерактивные доски или те, на которых нужно писать маркером.
Крашеных парт с наклонной поверхностью в школах уже не увидишь
Крашеные деревянные парты с наклонной поверхностью, которые были намного удобнее для письма, чем современные рабочие столы без наклона, в наши дни большая редкость. Сейчас в большинстве школ используются парты на железных ножках со столешницей из ДСП.
Также изживает себя такой фольклорный жанр, как «настольные рисунки», а заодно и традиция красить парты к 1 сентября.
В школьных туалетах появились кабинки
А раньше частенько не было даже перегородок, не говоря уже о мыле, туалетной бумаге и горячей воде в кране.
Многие вопросы обсуждаются не на собраниях, а в родительских чатах
Обсуждение многих вопросов перекочевало в родительские чаты в разных мессенджерах. Родители ходят на собрания все реже, да подобные мероприятия вскоре и вовсе изживут себя.
Подвижные игры заменили игры на смартфонах
Резиночки, догонялки, «Чай-чай-выручай», классики и миллион других подвижных и не очень игр были в арсенале у каждого советского и постсоветского школьника. К сожалению, далеко не все нынешние дети знают правила этих игр. «Майнкрафт» и прочие игрушки на смартфонах вытеснили забавы нашего детства.
Больше никто не пишет бумажные шпаргалки
Все наши креативные способы писать и использовать шпаргалки теперь тоже никому не нужны. Зачем заморачиваться, если есть смартфон, а в нем Google?
Чтобы написать реферат, никто не просиживает часами в читальных залах
Сейчас написание реферата сводится к копипасту из «Википедии» или других подобных сайтов. Собственно, и рефераты пишут все реже. В моде уже давно интерактивные презентации.
Школьная самодеятельность вышла на другой уровень
В нашем детстве школьные концерты ставились силами самих школьников, которые придумывали сценарий, репетировали, шили костюмы, мастерили декорации. Теперь принято нанимать профессионалов — сценариста, режиссера или хореографа, костюмы берут напрокат или заказывают пошив в мастерских, а для постановок снимают настоящие театры.
А какие отличия между современной школой и той, которую окончили вы, бросаются вам в глаза? Какие новшества вам нравятся, а что бы, наоборот, вам хотелось вернуть ?