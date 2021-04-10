15 фотосравнений, которые продемонстрируют отличия современной школы от той, в которой учились мы с вами

Казалось бы, прошло не так много времени с тех пор, как мы сами были школьниками. Многие наши учителя еще не вышли на пенсию, но в системе среднего образования произошли глобальные перемены. Если бы мы, тогдашние ученики, попали в современную школу, нашему удивлению не было бы предела.

На входе рамка металлоискателя, дневники отменили, родители общаются друг с другом в чатах, а тетрадки больше напоминают модные комиксы. Мы в AdMe.ru решили отметить вещи, которые претерпели самые большие изменения за последние 20–30 лет.

Оценки больше не выставляют в дневники

Раньше, если ты получил плохую оценку, дневник можно было «забыть дома» или своей рукой исправить тройку на пятерку. Сейчас утаить «пару» не получится: родители смотрят оценки в электронном журнале. Зато больше не нужно тратить время на заполнение дневника и запись домашних заданий, потому что все это автоматически появляется в заданных полях.

Появляются новые предметы

Перечень предметов в школе несколько изменился. Теперь дети в обязательном порядке изучают обществознание, труд стал называться технологией, а природоведение — окружающим миром. Кроме того, некоторые школы получили право вводить дополнительные предметы и факультативы: бизнес, карьера, экономика и т. п.

В школе нас встречает не тетенька-вахтер, а металлоискатель и охранник в форме

С одной стороны, это необходимые меры безопасности в наши времена, с другой — в школу уже не забежать погреться или попить во внеурочное время.

Во многих школах вместо формы ввели дресс-код

Многим из нас довелось еще поносить советскую школьную форму — коричневые платья с черными или белыми фартуками для девочек и синий костюмчик для мальчиков. Бывали случаи, когда учителя даже замеряли длину юбок у девочек, чтобы она, не дай бог, не оказалась выше положенной. В 90-е все эти строгости исчезли без следа — мы ходили в школу как хотели. Детвора выглядела необычайно пестро: кто в джинсах, кто в лосинах, кто в спортивном костюме, а кто в маминой блузке. В нулевых этой вакханалии пришел конец. В большинстве школ ввели форму, но на сей раз единого образца нет. Кроме того, предусмотрели чуть большее разнообразие: девочкам разрешили ходить в брюках. Кое-где форма остается свободной, но действует дресс-код.

Родители учат уроки вместе с детьми

В те времена, когда мы были школьниками, участие родителей в образовательном процессе сводилось в большинстве случаев к проверке дневника. Сейчас редкие мамы или папы оставляют уроки на откуп своим детям. Учение уроков превратилось в ежедневный семейный ритуал.

Школьники больше не пишут друг другу записки

Все общение между одноклассниками перешло в мессенджеры. Больше учитель не выхватит из рук ученика записку и не прочитает ее содержимое вслух на весь класс.

Тетради стали выглядеть гораздо привлекательнее

Какие же скучные тетради у нас были по сравнению с нынешними! Тонкие книжечки бледно-зеленого или голубого цвета. Чуть большим разнообразием оттенков могли похвастать общие тетрадки, но куда им до современных — с «мемасиками», комиксами и всевозможными приколами.

Мелом на доске пишут все реже

Хотя сейчас грифельные доски и сохранились в большинстве школ, пишут на них все реже, потому что в классах их дублируют интерактивные доски или те, на которых нужно писать маркером.

Крашеных парт с наклонной поверхностью в школах уже не увидишь

Крашеные деревянные парты с наклонной поверхностью, которые были намного удобнее для письма, чем современные рабочие столы без наклона, в наши дни большая редкость. Сейчас в большинстве школ используются парты на железных ножках со столешницей из ДСП. Также изживает себя такой фольклорный жанр, как «настольные рисунки», а заодно и традиция красить парты к 1 сентября.

В школьных туалетах появились кабинки

А раньше частенько не было даже перегородок, не говоря уже о мыле, туалетной бумаге и горячей воде в кране.

Многие вопросы обсуждаются не на собраниях, а в родительских чатах

Обсуждение многих вопросов перекочевало в родительские чаты в разных мессенджерах. Родители ходят на собрания все реже, да подобные мероприятия вскоре и вовсе изживут себя.

Подвижные игры заменили игры на смартфонах

Резиночки, догонялки, «Чай-чай-выручай», классики и миллион других подвижных и не очень игр были в арсенале у каждого советского и постсоветского школьника. К сожалению, далеко не все нынешние дети знают правила этих игр. «Майнкрафт» и прочие игрушки на смартфонах вытеснили забавы нашего детства.

Больше никто не пишет бумажные шпаргалки

Все наши креативные способы писать и использовать шпаргалки теперь тоже никому не нужны. Зачем заморачиваться, если есть смартфон, а в нем Google?

Чтобы написать реферат, никто не просиживает часами в читальных залах

Сейчас написание реферата сводится к копипасту из «Википедии» или других подобных сайтов. Собственно, и рефераты пишут все реже. В моде уже давно интерактивные презентации.

Школьная самодеятельность вышла на другой уровень

В нашем детстве школьные концерты ставились силами самих школьников, которые придумывали сценарий, репетировали, шили костюмы, мастерили декорации. Теперь принято нанимать профессионалов — сценариста, режиссера или хореографа, костюмы берут напрокат или заказывают пошив в мастерских, а для постановок снимают настоящие театры.