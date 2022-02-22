15+ доказательств того, что воспоминания из детства ничуть не тускнеют с годами
Наверное, у каждого в памяти хранится множество воспоминаний из детства, которые ни за что не потускнеют с годами. У одних это новый школьный портфель и диафильмы по вечерам, у других — летние каникулы и наваристый батин суп.
Мы в AdMe.ru вместе с пользователями сети погрузились в воспоминания о временах, когда дни текли безмятежно, а из обязанностей было только сходить за хлебом да сделать уроки.
- Мне 5 лет, я у бабули с дедулей на лето. Приезжают родители с мороженкой. Бабуля: «Холодное ему нельзя, дай подогрею». Кладет в железную тарелку и на газ. Минута-две — типа погрела. Отдает, а там не мороженое, а тыквенная каша, которую я с утра не съел. Я примерно до 5-го класса думал, что если нагреть мороженое, то будет тыквенная каша. © kampiler / Pikabu
- Помню, папа сказал, что будет держать велосипед, пока я буду учиться кататься. Когда он отпустил меня, я сначала даже и не понял. © obliviocelot / Reddit
- А я спала со всеми мягкими игрушками сразу, иначе кому-то из них было бы обидно.
О да. Я их и к бабушке с собой все в кульке таскала. Родители злились, но пакет брали. © Peyton / AdMe
- Помню, как со знанием дела помогали младшей подружке выбирать ранец, она шла в 1-й класс. Когда уже несли домой покупку, она понюхала его внутри и говорит: «Школой пахнет!» © Irina Verkhovsky / Facebook
- Одно из теплых воспоминаний детства — как по вечерам мы с мамой смотрели диафильмы. Она рассказывала истории, меняла интонацию голоса, озвучивая персонажей. Мы часто смеялись над чем-то или обсуждали поступки героев. И это было лучше всех фильмов вместе взятых. Бывает, если грустно, вспоминаю об этом, и становится лучше. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Помню, как проводил последние несколько дней каникул с чувством вины за то, что не сделал задание на лето. Но не начинал его, потому что уже слишком поздно было говорить маме о том, что у тебя было домашнее задание. © billionairesunflower / Reddit
- Одно из самых ярких воспоминаний из детства — это то, как я заболела ангиной, а в то время пошел снег. Мама бегала на улицу и носила мне снег в тарелке, а я лепила снеговиков, пока старший брат играл на улице. Обожаю маму! © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Помню первый день летних каникул и мысли: «3 месяца выходных — да это же целая вечность. Мне больше никогда не придется ходить в школу!» © vitium / Reddit
- Иногда так хорошо подготовишься к уроку, что в возбуждении предвкушаешь: «Скорее бы завтра, меня как вызовут, а я как выдам!» © Irina Verkhovsky / Facebook
- Это было в далекие 90-е. Нашей классной была математичка, которая сразу объявила моей маме: «У вашего сына нет будущего! Мальчик слабый, но можно все исправить за деньги». Позже выяснилось, что она руководила кружком педагогов-репетиторов, которые дружно начали ставить мне двойки и тройки. Пригласили на педсовет, где подруга классной, она же завуч по воспитательной работе, объявила, что мое будущее — ПТУ. © fayruzov / Pikabu
- А мы нищие были. Минтай по праздникам, килька в томате с макаронами — роскошный обед. И как-то у меня сестры спросили: «Вот у нас все по очереди в гости ходят друг к другу. А как мы позовем? Стыдно же». И хотя я сама была малявкой, ответила: «Так ведь друзья приходят не к коврам и хрусталям, а к вам. Если нет, то это не друзья». И вы знаете, именно наш дом стал клубом друзей. Собирались кучей народа. И никто не жаловался на кильку в томате. © sky777 / Pikabu
- Мои родители умели сделать все так, чтобы мы ни в чем не нуждались. Помню, как мы очень хотели пойти на матч по бейсболу, но у нас не было на это денег. Мама нарезала из бумаги билетики, расставила и пронумеровала стулья перед телевизором. А папа проверял билеты и объяснял, как добраться до наших мест. А потом родители принесли поднос с хот-догами, конфетами и газировкой. Лучший бейсбольный матч, на котором я когда-либо был. © GenaArmagost / Reddit
- Когда тебе 6 лет и ты еще неважно считаешь, чтобы суметь понять, хватит ли тебе на буханку ржаного и 10 рогаликов или нет. И вот денег хватает, ты идешь с авоськой и обкусываешь один рогалик по дороге домой. © Юлия-Пилюлия / AdMe
- Как-то раз папа вез меня в детский сад на санках. Санки без спинки, а ходит папа быстро, так что я бац — и падаю назад. Позвала, но, видимо, папа уже убежал. Лежала минут 5, пока он не заметил пропажу и не вернулся за мной. А небо было такое красивое, звездное. Одно из лучших воспоминаний из детства. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мне лет 7 было, мама уехала в командировку, остались на хозяйстве с батей. Закинули целую курицу в кастрюлю, когда сварилась, туда же бросили макарон длинных, специй на глаз и картохи. Перед глазами до сих пор стоит загустевшее варево из толстых макарон и торчащие синие куриные ноги. © jasonvorhis / Pikabu
- Когда была ребенком, вообще ничего не ела, кроме сладкого. Все казалось невкусным и противным. Папа мой готовить почти не умел, но придумывал всякие странные рецепты для меня, чтобы я ела. Поэтому о детстве и папе мне теперь напоминают макароны и ряженка с сахаром. А недавно решила выпить чаю и наломала туда баранок. Самое вкусное воспоминание из детства. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Выбирать в магазине новый дневник, тетради, ручки, линейки перед новым учебным годом. Скоро ты будешь это все ненавидеть, но в тот момент, когда держишь в руках все это новенькое яркое богатство, ты счастливый ребенок. © Мария Чернопольская / Facebook
- Помню, как рыдал над домашним заданием по математике, пока папа кричал: «Сколько будет 10 + 5?!» А я просто не мог ответить, потому что слезы застилали глаза. © wolfkidxd00 / Reddit
- Помню, как на детсадовской даче ходили гулять на поляну: по одной и той же тропинке, через ручеек с головастиками, через лесок. И помню этот запах лета и спокойствия. И чувство ожидания счастья, когда ждешь приезда родителей. © Гуля / AdMe
Какие воспоминания из детства вызывают у вас щемящее ощущение в душе?
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