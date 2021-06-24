15 советских мультфильмов, которые научат современных детей жизни получше, чем какой-нибудь Железный человек

Все-таки в советской мультипликации есть душа. И хотя в старых мультфильмах не было ярких, сочных цветов или нарочито современных сюжетов, однако мы с замиранием сердца следили за приключениями Оха и Аха и вместе с братьями из «Ничуть не страшно» отправлялись искать цветы для мамы.

Мы в AdMe.ru с ностальгией пересмотрели все мультики из детства и надеемся, что и вы разделите наш восторг. А в бонусе вы узнаете о мультфильме, который лучше посмотреть без детей.

«Тигренок на подсолнухе» (1981)

Это история уссурийского тигренка Амбы, озвученная Евгением Леоновым. В добром, светлом мультике маленький Амба, спасаясь от зимнего холода, согревает зернышко подсолнуха своим теплом и обретает дом. Мультфильм отметили наградой Всесоюзного кинофестиваля (Таллин, 1982). Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Продолжительность — 10 мин.

«Синяя птица» (1970)

Этот шедевр советской мультипликации был написал и срежиссирован самим Василием Ливановым (именно он играл в «Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне» в 1979 г.). Свои голоса подарили героям знаменитые актеры Юрий Яковлев, Василий Ливанов, Рина Зеленая, Лия Ахеджакова,Татьяна Доронина. В центре истории — мальчик, который получил в подарок за благое дело Синюю птицу счастья. Однако, чтобы она смогла подарить людям радость, главному герою и его маленькой сестре придется преодолеть множество испытаний. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3

Продолжительность — 48 мин.

«Человечка нарисовал я» (1960)

Школьник Федя Зайцев нарисовал человечка на стене и побоялся признаться в своем проступке. Однако мальчик не ожидал, что его рисунок оживет и перенесет своего создателя в Царство Лжи. Мульфильм снимали дважды: в 1948 и в 1960 гг. , причем той же командой режиссеров, художников и сценаристов. Это было обусловлено цензурой, так как более ранняя версия вышла весьма скомканной. А персонажей озвучили любимцы советских зрителей — актеры Георгий Милляр и Георгий Вицин. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Продолжительность — 53 мин.

«Дикие лебеди» (1962)

Король со своими 12 детьми (11 братьев и дочь Элиза) жил припеваючи, пока не привел в свой дом мачеху, а по совместительству злую ведьму, решившую извести своих приемных детей. Мультфильм снят по одноименной сказке Ханса Кристиана Андерсена, сюжет для которой он позаимствовал в датском фольклоре, где история была куда более мрачной, по сравнению со сказкой. В советском мультфильме также ощутим готический колорит. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

Продолжительность — 56 мин.

«Сказка сказок» (1979)

Юрий Норштейн создал мультфильм-новеллу, в которой через аллегории показана война. Главный герой — серенький волчок из колыбельной, который под классическую музыку Баха и Моцарта, а также хиты 1930-х годов наблюдает за простыми людьми: поэтом, прачкой, рыбаком и мальчиком. «Сказка сказок» признана «лучшим анимационным фильмом всех времен и народов» по результатам международного опроса, проведенного Академией киноискусства совместно с АСИФА-Голливуд, Лос-Анджелес (США, 1984), получила I премию (Юрий Норштейн) на Международном кинофестивале анимационных фильмов в Оттаве (Канада, 1980), Гран-при на Международном кинофестивале короткометражных и документальных фильмов в Лилле (Франция, 1980) и 2-е место в рейтинге «150 лучших анимационных фильмов всех времен Японии и мира» (Токио, 2003). Рейтинг «КиноПоиска» — 8,2

Продолжительность — 29 мин.

«Приключения запятой и точки» (1965)

Еще одна история о том, что обманывать нехорошо. Ученик 3-го класса Боря Иванов получил двойку за диктант и решил исправить свою работу, добавив недостающие знаки препинания, мол, учительница ошиблась. Однако точка с запятой, которых не должно было быть в его работе, решают отправиться назад в чернильницу, чтобы проучить нерадивого ученика. Роли озвучивали Валентина Сперантова, Анатолий Папанов, Клара Румянова, Мария Виноградова и Георгий Вицин. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Продолжительность — 20 мин.

«Железные друзья» (1960)

Чайник, бидон, болт и гвоздь начинают новую жизнь, после того как их сдают в пункт приема утиля. Несмотря на свой приличный возраст, этот мультфильм освещает вполне современные темы, такие как переработка мусора и осознанное отношение к потреблению. А свой голос герою Гвоздю подарил народный артист РСФСР Георгий Милляр. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Продолжительность — 10 мин.

«Цапля и журавль» (1974)

Это анимационный фильм Юрия Норштейна по мотивам русской народной сказки в пересказе Владимира Даля, а озвучивает ее сам Иннокентий Смоктуновский. Журавль и Цапля ходят друг к другу свататься, и никак у них не получается найти общий язык. То он проявит самолюбие, то она — заносчивость.

Людмила Петрушевская (русский прозаик и поэтесса, драматург, сценарист) о говорит о фильме так: «Что это за фильм „Журавль и Цапля“! Печальный, нежный, смешной, с дождями — старый парк, серебряное небо, туманы, далекая музыка и два одиноких существа, последние аристократы этих мест, среди колонн разрушенной беседки. Там царствует робкая, гордая любовь... И эта нежная, прощальная музыка о любви, которой нельзя сбыться...» В 1975 г. мультфильм был удостоен нескольких наград: X Международный фестиваль анимационных фильмов в Анесси — 1-я премия; III Международный фестиваль анимационных фильмов в Нью-Йорке — 1-я премия. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Продолжительность — 10 мин.

«Похитители красок» (1959)

Это романтическая история: тюбики с голубой и розовой краской — Бирюзок и Розита — полюбили друг друга, но им мешает обрести счастье злой эбонитовый Черный и его помощники — Сажа, Жженная кость и Копоть. Действие разворачивается в магазине игрушек ночью, когда посетителей нет и все обитатели полок оживают. Мультфильм получил диплом на III Международном фестивале анимационных фильмов в Анси (Франция) в 1960 г. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2

Продолжительность — 20 мин.

«Девочка и слон» (1969)

Этот потрясающе милый мультфильм, в котором не произнесено ни одного слова, создал Леонид Амальрик («Снеговик-почтовик», «Кошкин дом», «Бегемот, который боялся прививок» и т. д.) по рассказу А. И. Куприна «Слон». Девочка увидела афишу со слоном и захотела на него посмотреть, но из-за плохой погоды она не смогла попасть в зоопарк и заболела от огорчения. Никакие лекарства не помогали, кроме одного, большого и с хоботом. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Продолжительность — 20 мин.

«Можно и Нельзя» (1964)

Добрая, поучительная история про мальчика Колю и его песика Бобика, которые знакомятся с двумя человечками по имени Можно и Нельзя. И когда Коля ссорится с ними, его жизнь круто меняется. Кстати, главных героев этого мультика — мальчика Колю и его собаку Бобика — можно увидеть в качестве ведущих в одной из серий мультипликационного журнала «Светлячок». Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Продолжительность — 18 мин.

«Ох и Ах» (1975)

Жили рядом Ох и Ах, Друг от друга в двух шагах. Ах — шутник и хохотун, Ох — отчаянный ворчун. Ах — работать не боится, Аху — охать не годится, Улыбнется, скажет: «Ах!» Дело спорится в руках. Ох глаза косит на Аха, На дела глядит со страхом, И наверно, потому Не везет в делах ему. «Ох и Ах»

Мультфильм повествует о двух совершенно разных персонажах — Охе и Ахе, а чтобы понять их характеры, достаточно прочитать это стихотворение: Рейтинг «КиноПоиска» — 7,7

Продолжительность — 9 мин.

«Приключения Васи Куролесова» (1981)

Мультипликационный фильм для любителей картины «Место встречи изменить нельзя», снятый по одноименной книге Юрия Коваля. Запутанный детективный сюжет разворачивается вокруг Васи Куролесова, который приезжает в город на рынок, но оказывается обманутым. Кстати, по звуковой дорожке этого мультфильма был создан радиоспектакль, который озвучили те же актеры, что подарили свои голоса анимационным персонажам, — Михаил Кононов, Вера Васильева, Лев Дуров, Борис Новиков, Вячеслав Невинный, Евгений Леонов, Юрий Яковлев. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1

Продолжительность — 27 мин.

«Ничуть не страшно» (1981)

Мы не мыши, мы не птахи, Мы ночные ахи-страхи, Мы летаем, кружимся, Нагоняем ужасы... «Ничуть не страшно»

Два брата отправляются ночью на поле, чтобы собрать букет для своей мамы. И семья страхов решает их напугать, а когда ничего не получается, наоборот, всячески помогает ребятам добраться домой. А вы знали, что в 1983 г. вышло продолжение — «Змей на чердаке»? Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0

Продолжительность — 10 мин.

«Осенние корабли» (1982)

«Осенние корабли» — это мультик про Ежика и Медвежонка, в котором рассказывается про их осенние приключения. Также об этих друзьях есть еще и летняя мультипликационная история («Трям! Здравствуйте!»), а также зимняя («Зимняя сказка») и весенняя («Удивительная бочка»). Ежик мечтает о своем личном море, с кораблями и шумом волн, а более практичный Медвежонок советует ему впасть в спячку и не мучиться. Но мечты должны сбываться. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Продолжительность — 8 мин.

Бонус: «Шпионские страсти» (1967) — лучше посмотреть взрослым

Этот советский черно-белый мультфильм — пародия на шпионские детективы, в котором вы найдете все штампы подобных фильмов — как зарубежных, так и отечественных. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8

Продолжительность — 21 мин.